Renato Takahashi

Armageddon Autotrader

Renato Takahashi
0 inceleme
Güvenilirlik
29 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 9%
XPMT5-PRD
1:1
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
273
Kârla kapanan işlemler:
120 (43.95%)
Zararla kapanan işlemler:
153 (56.04%)
En iyi işlem:
422.00 BRL
En kötü işlem:
-153.00 BRL
Brüt kâr:
17 085.00 BRL (85 425 pips)
Brüt zarar:
-16 658.00 BRL (83 290 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (2 011.00 BRL)
Maksimum ardışık kâr:
2 011.00 BRL (11)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
19.60%
Maks. mevduat yükü:
9.24%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
0.14
Alış işlemleri:
151 (55.31%)
Satış işlemleri:
122 (44.69%)
Kâr faktörü:
1.03
Beklenen getiri:
1.56 BRL
Ortalama kâr:
142.38 BRL
Ortalama zarar:
-108.88 BRL
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-880.00 BRL)
Maksimum ardışık zarar:
-985.00 BRL (7)
Aylık büyüme:
-15.91%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 163.00 BRL
Maksimum:
3 129.00 BRL (44.92%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
44.92% (3 129.00 BRL)
Varlığa göre:
5.51% (240.00 BRL)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
WINM25 84
WINQ25 75
WINV25 60
WINJ25 54
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
WINM25 -315
WINQ25 672
WINV25 -308
WINJ25 140
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
WINM25 -3.6K
WINQ25 7.6K
WINV25 -3.5K
WINJ25 1.6K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +422.00 BRL
En kötü işlem: -153 BRL
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +2 011.00 BRL
Maksimum ardışık zarar: -880.00 BRL

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XPMT5-PRD" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

GenialInvestimentos-PRD
4.60 × 576
XPMT5-PRD
5.91 × 2171
Sinal de monitoramento da conta utilizando o robô ARMAGEDDON TRADER, configurado para trade na B3, ativo Miniíndice WIN.

Ativo (timeframe): WIN (M5).

Robô: https://www.mql5.com/pt/market/product/134920


İnceleme yok
2025.07.30 20:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.30 19:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.07 20:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.83% of days out of 120 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.09 15:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.04 20:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.15% of days out of 87 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.02 14:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.30 18:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.22% of days out of 82 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.28 21:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.23 16:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.33% of days out of 75 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.19 13:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.14 20:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.08 15:00
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.04 15:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.01 20:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.28 18:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.03.18 15:04
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.03.18 15:04
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Armageddon Autotrader
Ayda 30 USD
9%
0
0
USD
5.4K
BRL
29
100%
273
43%
20%
1.02
1.56
BRL
45%
1:1
Kopyala

