İşlemler:
273
Kârla kapanan işlemler:
120 (43.95%)
Zararla kapanan işlemler:
153 (56.04%)
En iyi işlem:
422.00 BRL
En kötü işlem:
-153.00 BRL
Brüt kâr:
17 085.00 BRL (85 425 pips)
Brüt zarar:
-16 658.00 BRL (83 290 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (2 011.00 BRL)
Maksimum ardışık kâr:
2 011.00 BRL (11)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
19.60%
Maks. mevduat yükü:
9.24%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
0.14
Alış işlemleri:
151 (55.31%)
Satış işlemleri:
122 (44.69%)
Kâr faktörü:
1.03
Beklenen getiri:
1.56 BRL
Ortalama kâr:
142.38 BRL
Ortalama zarar:
-108.88 BRL
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-880.00 BRL)
Maksimum ardışık zarar:
-985.00 BRL (7)
Aylık büyüme:
-15.91%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 163.00 BRL
Maksimum:
3 129.00 BRL (44.92%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
44.92% (3 129.00 BRL)
Varlığa göre:
5.51% (240.00 BRL)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|WINM25
|84
|WINQ25
|75
|WINV25
|60
|WINJ25
|54
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|WINM25
|-315
|WINQ25
|672
|WINV25
|-308
|WINJ25
|140
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|WINM25
|-3.6K
|WINQ25
|7.6K
|WINV25
|-3.5K
|WINJ25
|1.6K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +422.00 BRL
En kötü işlem: -153 BRL
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +2 011.00 BRL
Maksimum ardışık zarar: -880.00 BRL
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XPMT5-PRD" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Sinal de monitoramento da conta utilizando o robô ARMAGEDDON TRADER, configurado para trade na B3, ativo Miniíndice WIN.
Ativo (timeframe): WIN (M5).
Robô: https://www.mql5.com/pt/market/product/134920
İnceleme yok
