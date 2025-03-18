- Crescita
Trade:
273
Profit Trade:
120 (43.95%)
Loss Trade:
153 (56.04%)
Best Trade:
422.00 BRL
Worst Trade:
-153.00 BRL
Profitto lordo:
17 085.00 BRL (85 425 pips)
Perdita lorda:
-16 658.00 BRL (83 290 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (2 011.00 BRL)
Massimo profitto consecutivo:
2 011.00 BRL (11)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
19.60%
Massimo carico di deposito:
9.24%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
0.14
Long Trade:
151 (55.31%)
Short Trade:
122 (44.69%)
Fattore di profitto:
1.03
Profitto previsto:
1.56 BRL
Profitto medio:
142.38 BRL
Perdita media:
-108.88 BRL
Massime perdite consecutive:
8 (-880.00 BRL)
Massima perdita consecutiva:
-985.00 BRL (7)
Crescita mensile:
-10.43%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 163.00 BRL
Massimale:
3 129.00 BRL (44.92%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
44.92% (3 129.00 BRL)
Per equità:
5.51% (240.00 BRL)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|WINM25
|84
|WINQ25
|75
|WINV25
|60
|WINJ25
|54
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|WINM25
|-315
|WINQ25
|672
|WINV25
|-308
|WINJ25
|140
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|WINM25
|-3.6K
|WINQ25
|7.6K
|WINV25
|-3.5K
|WINJ25
|1.6K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +422.00 BRL
Worst Trade: -153 BRL
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +2 011.00 BRL
Massima perdita consecutiva: -880.00 BRL
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XPMT5-PRD" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
GenialInvestimentos-PRD
|4.60 × 576
|
XPMT5-PRD
|5.91 × 2171
Sinal de monitoramento da conta utilizando o robô ARMAGEDDON TRADER, configurado para trade na B3, ativo Miniíndice WIN.
Ativo (timeframe): WIN (M5).
Robô: https://www.mql5.com/pt/market/product/134920
