Renato Takahashi

Armageddon Autotrader

Renato Takahashi
0 recensioni
Affidabilità
29 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 9%
XPMT5-PRD
1:1
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
273
Profit Trade:
120 (43.95%)
Loss Trade:
153 (56.04%)
Best Trade:
422.00 BRL
Worst Trade:
-153.00 BRL
Profitto lordo:
17 085.00 BRL (85 425 pips)
Perdita lorda:
-16 658.00 BRL (83 290 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (2 011.00 BRL)
Massimo profitto consecutivo:
2 011.00 BRL (11)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
19.60%
Massimo carico di deposito:
9.24%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
0.14
Long Trade:
151 (55.31%)
Short Trade:
122 (44.69%)
Fattore di profitto:
1.03
Profitto previsto:
1.56 BRL
Profitto medio:
142.38 BRL
Perdita media:
-108.88 BRL
Massime perdite consecutive:
8 (-880.00 BRL)
Massima perdita consecutiva:
-985.00 BRL (7)
Crescita mensile:
-10.43%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 163.00 BRL
Massimale:
3 129.00 BRL (44.92%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
44.92% (3 129.00 BRL)
Per equità:
5.51% (240.00 BRL)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
WINM25 84
WINQ25 75
WINV25 60
WINJ25 54
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
WINM25 -315
WINQ25 672
WINV25 -308
WINJ25 140
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
WINM25 -3.6K
WINQ25 7.6K
WINV25 -3.5K
WINJ25 1.6K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +422.00 BRL
Worst Trade: -153 BRL
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +2 011.00 BRL
Massima perdita consecutiva: -880.00 BRL

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XPMT5-PRD" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

GenialInvestimentos-PRD
4.60 × 576
XPMT5-PRD
5.91 × 2171
Sinal de monitoramento da conta utilizando o robô ARMAGEDDON TRADER, configurado para trade na B3, ativo Miniíndice WIN.

Ativo (timeframe): WIN (M5).

Robô: https://www.mql5.com/pt/market/product/134920


Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.