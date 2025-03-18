- Croissance
Trades:
271
Bénéfice trades:
120 (44.28%)
Perte trades:
151 (55.72%)
Meilleure transaction:
422.00 BRL
Pire transaction:
-153.00 BRL
Bénéfice brut:
17 085.00 BRL (85 425 pips)
Perte brute:
-16 607.00 BRL (83 035 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (2 011.00 BRL)
Bénéfice consécutif maximal:
2 011.00 BRL (11)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
19.60%
Charge de dépôt maximale:
9.24%
Dernier trade:
16 il y a des heures
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
0.15
Longs trades:
149 (54.98%)
Courts trades:
122 (45.02%)
Facteur de profit:
1.03
Rendement attendu:
1.76 BRL
Bénéfice moyen:
142.38 BRL
Perte moyenne:
-109.98 BRL
Pertes consécutives maximales:
8 (-880.00 BRL)
Perte consécutive maximale:
-985.00 BRL (7)
Croissance mensuelle:
-13.51%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 163.00 BRL
Maximal:
3 129.00 BRL (44.92%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
44.92% (3 129.00 BRL)
Par fonds propres:
5.51% (240.00 BRL)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|WINM25
|84
|WINQ25
|75
|WINV25
|58
|WINJ25
|54
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|WINM25
|-315
|WINQ25
|672
|WINV25
|-286
|WINJ25
|140
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|WINM25
|-3.6K
|WINQ25
|7.6K
|WINV25
|-3.2K
|WINJ25
|1.6K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +422.00 BRL
Pire transaction: -153 BRL
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +2 011.00 BRL
Perte consécutive maximale: -880.00 BRL
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XPMT5-PRD" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
GenialInvestimentos-PRD
|4.60 × 576
|
XPMT5-PRD
|5.91 × 2171
Sinal de monitoramento da conta utilizando o robô ARMAGEDDON TRADER, configurado para trade na B3, ativo Miniíndice WIN.
Ativo (timeframe): WIN (M5).
Robô: https://www.mql5.com/pt/market/product/134920
Aucun avis
