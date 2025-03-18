SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Armageddon Autotrader
Renato Takahashi

Armageddon Autotrader

Renato Takahashi
0 avis
Fiabilité
29 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 10%
XPMT5-PRD
1:1
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
271
Bénéfice trades:
120 (44.28%)
Perte trades:
151 (55.72%)
Meilleure transaction:
422.00 BRL
Pire transaction:
-153.00 BRL
Bénéfice brut:
17 085.00 BRL (85 425 pips)
Perte brute:
-16 607.00 BRL (83 035 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (2 011.00 BRL)
Bénéfice consécutif maximal:
2 011.00 BRL (11)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
19.60%
Charge de dépôt maximale:
9.24%
Dernier trade:
16 il y a des heures
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
0.15
Longs trades:
149 (54.98%)
Courts trades:
122 (45.02%)
Facteur de profit:
1.03
Rendement attendu:
1.76 BRL
Bénéfice moyen:
142.38 BRL
Perte moyenne:
-109.98 BRL
Pertes consécutives maximales:
8 (-880.00 BRL)
Perte consécutive maximale:
-985.00 BRL (7)
Croissance mensuelle:
-13.51%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 163.00 BRL
Maximal:
3 129.00 BRL (44.92%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
44.92% (3 129.00 BRL)
Par fonds propres:
5.51% (240.00 BRL)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
WINM25 84
WINQ25 75
WINV25 58
WINJ25 54
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
WINM25 -315
WINQ25 672
WINV25 -286
WINJ25 140
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
WINM25 -3.6K
WINQ25 7.6K
WINV25 -3.2K
WINJ25 1.6K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +422.00 BRL
Pire transaction: -153 BRL
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +2 011.00 BRL
Perte consécutive maximale: -880.00 BRL

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XPMT5-PRD" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

GenialInvestimentos-PRD
4.60 × 576
XPMT5-PRD
5.91 × 2171
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire

Sinal de monitoramento da conta utilizando o robô ARMAGEDDON TRADER, configurado para trade na B3, ativo Miniíndice WIN.

Ativo (timeframe): WIN (M5).

Robô: https://www.mql5.com/pt/market/product/134920


Aucun avis
2025.07.30 20:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.30 19:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.07 20:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.83% of days out of 120 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.09 15:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.04 20:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.15% of days out of 87 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.02 14:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.30 18:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.22% of days out of 82 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.28 21:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.23 16:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.33% of days out of 75 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.19 13:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.14 20:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.08 15:00
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.04 15:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.01 20:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.28 18:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.03.18 15:04
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.03.18 15:04
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Armageddon Autotrader
30 USD par mois
10%
0
0
USD
5.5K
BRL
29
100%
271
44%
20%
1.02
1.76
BRL
45%
1:1
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.