SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / DT0325
Donny Santosa

DT0325

Donny Santosa
0 inceleme
Güvenilirlik
30 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 302%
FBS-Real-2
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
75
Kârla kapanan işlemler:
36 (48.00%)
Zararla kapanan işlemler:
39 (52.00%)
En iyi işlem:
1 721.60 USD
En kötü işlem:
-974.80 USD
Brüt kâr:
13 334.19 USD (47 870 pips)
Brüt zarar:
-8 974.45 USD (56 254 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (2 931.18 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 931.18 USD (6)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
66.48%
Maks. mevduat yükü:
47.25%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
2.54
Alış işlemleri:
46 (61.33%)
Satış işlemleri:
29 (38.67%)
Kâr faktörü:
1.49
Beklenen getiri:
58.13 USD
Ortalama kâr:
370.39 USD
Ortalama zarar:
-230.11 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-30.85 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 717.60 USD (5)
Aylık büyüme:
48.05%
Yıllık tahmin:
583.04%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
64.69 USD
Maksimum:
1 717.60 USD (23.80%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
42.04% (1 717.60 USD)
Varlığa göre:
40.60% (32.14 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 70
archived 5
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 2.6K
archived 1.8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -8.4K
archived 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 721.60 USD
En kötü işlem: -975 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +2 931.18 USD
Maksimum ardışık zarar: -30.85 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live06
0.00 × 5
Exness-Real
0.00 × 9
Exness-Real18
0.00 × 15
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 6
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 1
FXCC1-Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 15
Valutrades-Real-HK
0.00 × 13
FBS-Real-1
0.00 × 2
Pepperstone-Edge07
0.00 × 3
ICMarkets-Live04
0.00 × 1
Alpari-Standard3
0.00 × 2
ICMarkets-Live10
0.00 × 48
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.10 × 10
Axi-US03-Live
0.11 × 9
ICMarketsSC-Live12
0.15 × 13
Alpari-Pro.ECN
0.22 × 227
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.23 × 43
ScopeMarkets-Live
0.33 × 6
ICMarketsSC-Live11
0.72 × 60
FBS-Real-10
0.84 × 100
RoboForex-ECN
1.10 × 20
23 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Best signal i ever have, you can tested too with subscribe to this channel

Feel free to message me for discution
İnceleme yok
2025.09.27 23:04
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.27 09:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 21:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 14:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 13:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 09:00
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 01:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.23 15:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.21 14:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.21 07:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.19 14:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 22:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.15 02:09
Share of trading days is too low
2025.06.19 07:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.9% of days out of 111 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.18 19:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.06 12:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.23% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.05 16:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.04 14:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.27% of days out of 79 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.03 22:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.28 23:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.37% of days out of 73 days of the signal's entire lifetime.
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
DT0325
Ayda 30 USD
302%
0
0
USD
4.4K
USD
30
0%
75
48%
66%
1.48
58.13
USD
42%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.