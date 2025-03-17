SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / DT0325
Donny Santosa

DT0325

Donny Santosa
0 avis
Fiabilité
30 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 289%
FBS-Real-2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
74
Bénéfice trades:
35 (47.29%)
Perte trades:
39 (52.70%)
Meilleure transaction:
1 721.60 USD
Pire transaction:
-974.80 USD
Bénéfice brut:
13 191.63 USD (46 088 pips)
Perte brute:
-8 974.45 USD (56 254 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (2 931.18 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 931.18 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.17
Activité de trading:
66.48%
Charge de dépôt maximale:
47.25%
Dernier trade:
14 il y a des heures
Trades par semaine:
11
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
2.46
Longs trades:
45 (60.81%)
Courts trades:
29 (39.19%)
Facteur de profit:
1.47
Rendement attendu:
56.99 USD
Bénéfice moyen:
376.90 USD
Perte moyenne:
-230.11 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-30.85 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 717.60 USD (5)
Croissance mensuelle:
43.23%
Prévision annuelle:
524.48%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
64.69 USD
Maximal:
1 717.60 USD (23.80%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
42.04% (1 717.60 USD)
Par fonds propres:
40.60% (32.14 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 69
archived 5
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 2.4K
archived 1.8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -10K
archived 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 721.60 USD
Pire transaction: -975 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +2 931.18 USD
Perte consécutive maximale: -30.85 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live06
0.00 × 5
Exness-Real
0.00 × 9
Exness-Real18
0.00 × 15
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 6
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 1
FXCC1-Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 15
Valutrades-Real-HK
0.00 × 13
FBS-Real-1
0.00 × 2
Pepperstone-Edge07
0.00 × 3
ICMarkets-Live04
0.00 × 1
Alpari-Standard3
0.00 × 2
ICMarkets-Live10
0.00 × 48
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.10 × 10
Axi-US03-Live
0.11 × 9
ICMarketsSC-Live12
0.15 × 13
Alpari-Pro.ECN
0.22 × 227
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.23 × 43
ScopeMarkets-Live
0.33 × 6
ICMarketsSC-Live11
0.72 × 60
FBS-Real-10
0.84 × 100
RoboForex-ECN
1.10 × 20
23 plus...
Best signal i ever have, you can tested too with subscribe to this channel

Feel free to message me for discution
Aucun avis
2025.09.25 21:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 14:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 13:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 09:00
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 01:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.23 15:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.21 14:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.21 07:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.19 14:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 22:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.15 02:09
Share of trading days is too low
2025.06.19 07:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.9% of days out of 111 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.18 19:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.06 12:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.23% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.05 16:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.04 14:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.27% of days out of 79 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.03 22:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.28 23:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.37% of days out of 73 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.28 21:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.27 00:15
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
