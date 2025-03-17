SegnaliSezioni
Donny Santosa

DT0325

Donny Santosa
0 recensioni
Affidabilità
30 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 302%
FBS-Real-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
75
Profit Trade:
36 (48.00%)
Loss Trade:
39 (52.00%)
Best Trade:
1 721.60 USD
Worst Trade:
-974.80 USD
Profitto lordo:
13 334.19 USD (47 870 pips)
Perdita lorda:
-8 974.45 USD (56 254 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (2 931.18 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 931.18 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
66.48%
Massimo carico di deposito:
47.25%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
2.54
Long Trade:
46 (61.33%)
Short Trade:
29 (38.67%)
Fattore di profitto:
1.49
Profitto previsto:
58.13 USD
Profitto medio:
370.39 USD
Perdita media:
-230.11 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-30.85 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 717.60 USD (5)
Crescita mensile:
53.21%
Previsione annuale:
645.64%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
64.69 USD
Massimale:
1 717.60 USD (23.80%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
42.04% (1 717.60 USD)
Per equità:
40.60% (32.14 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 70
archived 5
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 2.6K
archived 1.8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -8.4K
archived 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 721.60 USD
Worst Trade: -975 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +2 931.18 USD
Massima perdita consecutiva: -30.85 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live06
0.00 × 5
Exness-Real
0.00 × 9
Exness-Real18
0.00 × 15
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 6
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 1
FXCC1-Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 15
Valutrades-Real-HK
0.00 × 13
FBS-Real-1
0.00 × 2
Pepperstone-Edge07
0.00 × 3
ICMarkets-Live04
0.00 × 1
Alpari-Standard3
0.00 × 2
ICMarkets-Live10
0.00 × 48
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.10 × 10
Axi-US03-Live
0.11 × 9
ICMarketsSC-Live12
0.15 × 13
Alpari-Pro.ECN
0.22 × 227
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.23 × 43
ScopeMarkets-Live
0.33 × 6
ICMarketsSC-Live11
0.72 × 60
FBS-Real-10
0.84 × 100
RoboForex-ECN
1.10 × 20
23 più
Best signal i ever have, you can tested too with subscribe to this channel

Feel free to message me for discution
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
DT0325
30USD al mese
302%
0
0
USD
4.4K
USD
30
0%
75
48%
66%
1.48
58.13
USD
42%
1:500
Copia

