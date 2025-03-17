- Büyüme
İşlemler:
1 253
Kârla kapanan işlemler:
810 (64.64%)
Zararla kapanan işlemler:
443 (35.36%)
En iyi işlem:
73.06 USD
En kötü işlem:
-80.12 USD
Brüt kâr:
4 296.61 USD (1 235 946 pips)
Brüt zarar:
-3 767.84 USD (1 156 237 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
34 (252.72 USD)
Maksimum ardışık kâr:
323.41 USD (21)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
67.72%
Maks. mevduat yükü:
2.98%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
0.61
Alış işlemleri:
853 (68.08%)
Satış işlemleri:
400 (31.92%)
Kâr faktörü:
1.14
Beklenen getiri:
0.42 USD
Ortalama kâr:
5.30 USD
Ortalama zarar:
-8.51 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-188.33 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-414.26 USD (11)
Aylık büyüme:
7.21%
Yıllık tahmin:
87.48%
Algo alım-satım:
87%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
92.55 USD
Maksimum:
861.08 USD (11.92%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.41% (858.71 USD)
Varlığa göre:
6.09% (438.97 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GOLD
|584
|US500Cash
|176
|US100Cash
|171
|US30Cash
|166
|GBPUSD
|20
|EURNZD
|18
|EURUSD
|16
|AUDUSD
|15
|CHFJPY
|13
|AUDJPY
|13
|AUDCAD
|11
|USDJPY
|9
|NZDCAD
|8
|EURJPY
|8
|EURAUD
|7
|USDCAD
|6
|GBPJPY
|5
|NZDUSD
|5
|AUDNZD
|1
|USDCHF
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GOLD
|547
|US500Cash
|-24
|US100Cash
|43
|US30Cash
|-22
|GBPUSD
|66
|EURNZD
|63
|EURUSD
|25
|AUDUSD
|-9
|CHFJPY
|44
|AUDJPY
|-29
|AUDCAD
|9
|USDJPY
|-71
|NZDCAD
|6
|EURJPY
|-58
|EURAUD
|-8
|USDCAD
|-9
|GBPJPY
|-23
|NZDUSD
|-21
|AUDNZD
|-1
|USDCHF
|1
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GOLD
|61K
|US500Cash
|-484
|US100Cash
|45K
|US30Cash
|-22K
|GBPUSD
|6.7K
|EURNZD
|11K
|EURUSD
|2.9K
|AUDUSD
|-873
|CHFJPY
|7K
|AUDJPY
|-4.4K
|AUDCAD
|448
|USDJPY
|-10K
|NZDCAD
|624
|EURJPY
|-8.4K
|EURAUD
|-1.1K
|USDCAD
|-1K
|GBPJPY
|-3.4K
|NZDUSD
|-2.2K
|AUDNZD
|-202
|USDCHF
|37
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
En iyi işlem: +73.06 USD
En kötü işlem: -80 USD
Maksimum ardışık kazanç: 21
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +252.72 USD
Maksimum ardışık zarar: -188.33 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMTrading-MT5 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
複数のEAを組み合わせた高度な運用戦略。
グリッド型の安定運用と、トレンドフォロー型のダイナミックな取引を融合し、様々な相場状況に対応。
GOLDや主要通貨ペアを対象とし、最適なエントリーとリスク管理で利益の最大化を目指します。
