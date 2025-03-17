SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / AlgoEdge
Daichi Matsuki

AlgoEdge

Daichi Matsuki
0 inceleme
Güvenilirlik
28 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 9%
XMTrading-MT5 2
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 253
Kârla kapanan işlemler:
810 (64.64%)
Zararla kapanan işlemler:
443 (35.36%)
En iyi işlem:
73.06 USD
En kötü işlem:
-80.12 USD
Brüt kâr:
4 296.61 USD (1 235 946 pips)
Brüt zarar:
-3 767.84 USD (1 156 237 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
34 (252.72 USD)
Maksimum ardışık kâr:
323.41 USD (21)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
67.72%
Maks. mevduat yükü:
2.98%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
0.61
Alış işlemleri:
853 (68.08%)
Satış işlemleri:
400 (31.92%)
Kâr faktörü:
1.14
Beklenen getiri:
0.42 USD
Ortalama kâr:
5.30 USD
Ortalama zarar:
-8.51 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-188.33 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-414.26 USD (11)
Aylık büyüme:
7.21%
Yıllık tahmin:
87.48%
Algo alım-satım:
87%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
92.55 USD
Maksimum:
861.08 USD (11.92%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.41% (858.71 USD)
Varlığa göre:
6.09% (438.97 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLD 584
US500Cash 176
US100Cash 171
US30Cash 166
GBPUSD 20
EURNZD 18
EURUSD 16
AUDUSD 15
CHFJPY 13
AUDJPY 13
AUDCAD 11
USDJPY 9
NZDCAD 8
EURJPY 8
EURAUD 7
USDCAD 6
GBPJPY 5
NZDUSD 5
AUDNZD 1
USDCHF 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLD 547
US500Cash -24
US100Cash 43
US30Cash -22
GBPUSD 66
EURNZD 63
EURUSD 25
AUDUSD -9
CHFJPY 44
AUDJPY -29
AUDCAD 9
USDJPY -71
NZDCAD 6
EURJPY -58
EURAUD -8
USDCAD -9
GBPJPY -23
NZDUSD -21
AUDNZD -1
USDCHF 1
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLD 61K
US500Cash -484
US100Cash 45K
US30Cash -22K
GBPUSD 6.7K
EURNZD 11K
EURUSD 2.9K
AUDUSD -873
CHFJPY 7K
AUDJPY -4.4K
AUDCAD 448
USDJPY -10K
NZDCAD 624
EURJPY -8.4K
EURAUD -1.1K
USDCAD -1K
GBPJPY -3.4K
NZDUSD -2.2K
AUDNZD -202
USDCHF 37
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +73.06 USD
En kötü işlem: -80 USD
Maksimum ardışık kazanç: 21
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +252.72 USD
Maksimum ardışık zarar: -188.33 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMTrading-MT5 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

XMTrading-MT5 2
0.75 × 876
XMTrading-MT5 3
0.99 × 1258
Ava-Real 1-MT5
1.43 × 7
RannForex-Server
5.00 × 3
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol

複数のEAを組み合わせた高度な運用戦略。

グリッド型の安定運用と、トレンドフォロー型のダイナミックな取引を融合し、様々な相場状況に対応。

GOLDや主要通貨ペアを対象とし、最適なエントリーとリスク管理で利益の最大化を目指します。

İnceleme yok
2025.08.14 14:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.13 23:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.06 08:36
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.30 16:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.25 01:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.11 12:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.09 23:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.01 12:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.01 01:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.30 06:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.26 14:59
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.10 23:28
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.10 16:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.09 18:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.08 13:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.06 22:37
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.03 10:12
No swaps are charged
2025.04.03 10:12
No swaps are charged
2025.03.31 21:45
No swaps are charged on the signal account
2025.03.20 15:46
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
AlgoEdge
Ayda 30 USD
9%
0
0
USD
6.9K
USD
28
87%
1 253
64%
68%
1.14
0.42
USD
11%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.