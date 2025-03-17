SegnaliSezioni
AlgoEdge
Daichi Matsuki

AlgoEdge

Daichi Matsuki
0 recensioni
Affidabilità
28 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 9%
XMTrading-MT5 2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 253
Profit Trade:
810 (64.64%)
Loss Trade:
443 (35.36%)
Best Trade:
73.06 USD
Worst Trade:
-80.12 USD
Profitto lordo:
4 296.61 USD (1 235 946 pips)
Perdita lorda:
-3 767.84 USD (1 156 237 pips)
Vincite massime consecutive:
34 (252.72 USD)
Massimo profitto consecutivo:
323.41 USD (21)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
67.72%
Massimo carico di deposito:
2.98%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
0.61
Long Trade:
853 (68.08%)
Short Trade:
400 (31.92%)
Fattore di profitto:
1.14
Profitto previsto:
0.42 USD
Profitto medio:
5.30 USD
Perdita media:
-8.51 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-188.33 USD)
Massima perdita consecutiva:
-414.26 USD (11)
Crescita mensile:
6.99%
Previsione annuale:
85.09%
Algo trading:
87%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
92.55 USD
Massimale:
861.08 USD (11.92%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.41% (858.71 USD)
Per equità:
6.09% (438.97 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD 584
US500Cash 176
US100Cash 171
US30Cash 166
GBPUSD 20
EURNZD 18
EURUSD 16
AUDUSD 15
CHFJPY 13
AUDJPY 13
AUDCAD 11
USDJPY 9
NZDCAD 8
EURJPY 8
EURAUD 7
USDCAD 6
GBPJPY 5
NZDUSD 5
AUDNZD 1
USDCHF 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD 547
US500Cash -24
US100Cash 43
US30Cash -22
GBPUSD 66
EURNZD 63
EURUSD 25
AUDUSD -9
CHFJPY 44
AUDJPY -29
AUDCAD 9
USDJPY -71
NZDCAD 6
EURJPY -58
EURAUD -8
USDCAD -9
GBPJPY -23
NZDUSD -21
AUDNZD -1
USDCHF 1
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD 61K
US500Cash -484
US100Cash 45K
US30Cash -22K
GBPUSD 6.7K
EURNZD 11K
EURUSD 2.9K
AUDUSD -873
CHFJPY 7K
AUDJPY -4.4K
AUDCAD 448
USDJPY -10K
NZDCAD 624
EURJPY -8.4K
EURAUD -1.1K
USDCAD -1K
GBPJPY -3.4K
NZDUSD -2.2K
AUDNZD -202
USDCHF 37
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +73.06 USD
Worst Trade: -80 USD
Vincite massime consecutive: 21
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +252.72 USD
Massima perdita consecutiva: -188.33 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMTrading-MT5 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

XMTrading-MT5 2
0.75 × 876
XMTrading-MT5 3
0.99 × 1258
Ava-Real 1-MT5
1.43 × 7
RannForex-Server
5.00 × 3
複数のEAを組み合わせた高度な運用戦略。

グリッド型の安定運用と、トレンドフォロー型のダイナミックな取引を融合し、様々な相場状況に対応。

GOLDや主要通貨ペアを対象とし、最適なエントリーとリスク管理で利益の最大化を目指します。

Non ci sono recensioni
2025.08.14 14:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.13 23:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.06 08:36
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.30 16:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.25 01:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.11 12:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.09 23:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.01 12:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.01 01:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.30 06:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.26 14:59
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.10 23:28
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.10 16:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.09 18:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.08 13:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.06 22:37
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.03 10:12
No swaps are charged
2025.04.03 10:12
No swaps are charged
2025.03.31 21:45
No swaps are charged on the signal account
2025.03.20 15:46
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
