- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 253
Profit Trade:
810 (64.64%)
Loss Trade:
443 (35.36%)
Best Trade:
73.06 USD
Worst Trade:
-80.12 USD
Profitto lordo:
4 296.61 USD (1 235 946 pips)
Perdita lorda:
-3 767.84 USD (1 156 237 pips)
Vincite massime consecutive:
34 (252.72 USD)
Massimo profitto consecutivo:
323.41 USD (21)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
67.72%
Massimo carico di deposito:
2.98%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
0.61
Long Trade:
853 (68.08%)
Short Trade:
400 (31.92%)
Fattore di profitto:
1.14
Profitto previsto:
0.42 USD
Profitto medio:
5.30 USD
Perdita media:
-8.51 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-188.33 USD)
Massima perdita consecutiva:
-414.26 USD (11)
Crescita mensile:
6.99%
Previsione annuale:
85.09%
Algo trading:
87%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
92.55 USD
Massimale:
861.08 USD (11.92%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.41% (858.71 USD)
Per equità:
6.09% (438.97 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GOLD
|584
|US500Cash
|176
|US100Cash
|171
|US30Cash
|166
|GBPUSD
|20
|EURNZD
|18
|EURUSD
|16
|AUDUSD
|15
|CHFJPY
|13
|AUDJPY
|13
|AUDCAD
|11
|USDJPY
|9
|NZDCAD
|8
|EURJPY
|8
|EURAUD
|7
|USDCAD
|6
|GBPJPY
|5
|NZDUSD
|5
|AUDNZD
|1
|USDCHF
|1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GOLD
|547
|US500Cash
|-24
|US100Cash
|43
|US30Cash
|-22
|GBPUSD
|66
|EURNZD
|63
|EURUSD
|25
|AUDUSD
|-9
|CHFJPY
|44
|AUDJPY
|-29
|AUDCAD
|9
|USDJPY
|-71
|NZDCAD
|6
|EURJPY
|-58
|EURAUD
|-8
|USDCAD
|-9
|GBPJPY
|-23
|NZDUSD
|-21
|AUDNZD
|-1
|USDCHF
|1
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GOLD
|61K
|US500Cash
|-484
|US100Cash
|45K
|US30Cash
|-22K
|GBPUSD
|6.7K
|EURNZD
|11K
|EURUSD
|2.9K
|AUDUSD
|-873
|CHFJPY
|7K
|AUDJPY
|-4.4K
|AUDCAD
|448
|USDJPY
|-10K
|NZDCAD
|624
|EURJPY
|-8.4K
|EURAUD
|-1.1K
|USDCAD
|-1K
|GBPJPY
|-3.4K
|NZDUSD
|-2.2K
|AUDNZD
|-202
|USDCHF
|37
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +73.06 USD
Worst Trade: -80 USD
Vincite massime consecutive: 21
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +252.72 USD
Massima perdita consecutiva: -188.33 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMTrading-MT5 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
XMTrading-MT5 2
|0.75 × 876
XMTrading-MT5 3
|0.99 × 1258
Ava-Real 1-MT5
|1.43 × 7
RannForex-Server
|5.00 × 3
複数のEAを組み合わせた高度な運用戦略。
グリッド型の安定運用と、トレンドフォロー型のダイナミックな取引を融合し、様々な相場状況に対応。
GOLDや主要通貨ペアを対象とし、最適なエントリーとリスク管理で利益の最大化を目指します。
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
9%
0
0
USD
USD
6.9K
USD
USD
28
87%
1 253
64%
68%
1.14
0.42
USD
USD
11%
1:500