- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
1 253
Bénéfice trades:
810 (64.64%)
Perte trades:
443 (35.36%)
Meilleure transaction:
73.06 USD
Pire transaction:
-80.12 USD
Bénéfice brut:
4 296.61 USD (1 235 946 pips)
Perte brute:
-3 767.84 USD (1 156 237 pips)
Gains consécutifs maximales:
34 (252.72 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
323.41 USD (21)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
67.72%
Charge de dépôt maximale:
2.98%
Dernier trade:
16 il y a des heures
Trades par semaine:
21
Temps de détention moyen:
10 heures
Facteur de récupération:
0.61
Longs trades:
853 (68.08%)
Courts trades:
400 (31.92%)
Facteur de profit:
1.14
Rendement attendu:
0.42 USD
Bénéfice moyen:
5.30 USD
Perte moyenne:
-8.51 USD
Pertes consécutives maximales:
14 (-188.33 USD)
Perte consécutive maximale:
-414.26 USD (11)
Croissance mensuelle:
6.99%
Prévision annuelle:
85.09%
Algo trading:
87%
Prélèvement par solde:
Absolu:
92.55 USD
Maximal:
861.08 USD (11.92%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
11.41% (858.71 USD)
Par fonds propres:
6.09% (438.97 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|GOLD
|584
|US500Cash
|176
|US100Cash
|171
|US30Cash
|166
|GBPUSD
|20
|EURNZD
|18
|EURUSD
|16
|AUDUSD
|15
|CHFJPY
|13
|AUDJPY
|13
|AUDCAD
|11
|USDJPY
|9
|NZDCAD
|8
|EURJPY
|8
|EURAUD
|7
|USDCAD
|6
|GBPJPY
|5
|NZDUSD
|5
|AUDNZD
|1
|USDCHF
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|GOLD
|547
|US500Cash
|-24
|US100Cash
|43
|US30Cash
|-22
|GBPUSD
|66
|EURNZD
|63
|EURUSD
|25
|AUDUSD
|-9
|CHFJPY
|44
|AUDJPY
|-29
|AUDCAD
|9
|USDJPY
|-71
|NZDCAD
|6
|EURJPY
|-58
|EURAUD
|-8
|USDCAD
|-9
|GBPJPY
|-23
|NZDUSD
|-21
|AUDNZD
|-1
|USDCHF
|1
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|GOLD
|61K
|US500Cash
|-484
|US100Cash
|45K
|US30Cash
|-22K
|GBPUSD
|6.7K
|EURNZD
|11K
|EURUSD
|2.9K
|AUDUSD
|-873
|CHFJPY
|7K
|AUDJPY
|-4.4K
|AUDCAD
|448
|USDJPY
|-10K
|NZDCAD
|624
|EURJPY
|-8.4K
|EURAUD
|-1.1K
|USDCAD
|-1K
|GBPJPY
|-3.4K
|NZDUSD
|-2.2K
|AUDNZD
|-202
|USDCHF
|37
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +73.06 USD
Pire transaction: -80 USD
Gains consécutifs maximales: 21
Pertes consécutives maximales: 11
Bénéfice consécutif maximal: +252.72 USD
Perte consécutive maximale: -188.33 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMTrading-MT5 2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
XMTrading-MT5 2
|0.75 × 876
|
XMTrading-MT5 3
|0.99 × 1258
|
Ava-Real 1-MT5
|1.43 × 7
|
RannForex-Server
|5.00 × 3
複数のEAを組み合わせた高度な運用戦略。
グリッド型の安定運用と、トレンドフォロー型のダイナミックな取引を融合し、様々な相場状況に対応。
GOLDや主要通貨ペアを対象とし、最適なエントリーとリスク管理で利益の最大化を目指します。
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
30 USD par mois
9%
0
0
USD
USD
6.9K
USD
USD
28
87%
1 253
64%
68%
1.14
0.42
USD
USD
11%
1:500