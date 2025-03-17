SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / AlgoEdge
Daichi Matsuki

AlgoEdge

Daichi Matsuki
0 avis
Fiabilité
28 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 9%
XMTrading-MT5 2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 253
Bénéfice trades:
810 (64.64%)
Perte trades:
443 (35.36%)
Meilleure transaction:
73.06 USD
Pire transaction:
-80.12 USD
Bénéfice brut:
4 296.61 USD (1 235 946 pips)
Perte brute:
-3 767.84 USD (1 156 237 pips)
Gains consécutifs maximales:
34 (252.72 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
323.41 USD (21)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
67.72%
Charge de dépôt maximale:
2.98%
Dernier trade:
16 il y a des heures
Trades par semaine:
21
Temps de détention moyen:
10 heures
Facteur de récupération:
0.61
Longs trades:
853 (68.08%)
Courts trades:
400 (31.92%)
Facteur de profit:
1.14
Rendement attendu:
0.42 USD
Bénéfice moyen:
5.30 USD
Perte moyenne:
-8.51 USD
Pertes consécutives maximales:
14 (-188.33 USD)
Perte consécutive maximale:
-414.26 USD (11)
Croissance mensuelle:
6.99%
Prévision annuelle:
85.09%
Algo trading:
87%
Prélèvement par solde:
Absolu:
92.55 USD
Maximal:
861.08 USD (11.92%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
11.41% (858.71 USD)
Par fonds propres:
6.09% (438.97 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GOLD 584
US500Cash 176
US100Cash 171
US30Cash 166
GBPUSD 20
EURNZD 18
EURUSD 16
AUDUSD 15
CHFJPY 13
AUDJPY 13
AUDCAD 11
USDJPY 9
NZDCAD 8
EURJPY 8
EURAUD 7
USDCAD 6
GBPJPY 5
NZDUSD 5
AUDNZD 1
USDCHF 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GOLD 547
US500Cash -24
US100Cash 43
US30Cash -22
GBPUSD 66
EURNZD 63
EURUSD 25
AUDUSD -9
CHFJPY 44
AUDJPY -29
AUDCAD 9
USDJPY -71
NZDCAD 6
EURJPY -58
EURAUD -8
USDCAD -9
GBPJPY -23
NZDUSD -21
AUDNZD -1
USDCHF 1
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GOLD 61K
US500Cash -484
US100Cash 45K
US30Cash -22K
GBPUSD 6.7K
EURNZD 11K
EURUSD 2.9K
AUDUSD -873
CHFJPY 7K
AUDJPY -4.4K
AUDCAD 448
USDJPY -10K
NZDCAD 624
EURJPY -8.4K
EURAUD -1.1K
USDCAD -1K
GBPJPY -3.4K
NZDUSD -2.2K
AUDNZD -202
USDCHF 37
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +73.06 USD
Pire transaction: -80 USD
Gains consécutifs maximales: 21
Pertes consécutives maximales: 11
Bénéfice consécutif maximal: +252.72 USD
Perte consécutive maximale: -188.33 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMTrading-MT5 2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

XMTrading-MT5 2
0.75 × 876
XMTrading-MT5 3
0.99 × 1258
Ava-Real 1-MT5
1.43 × 7
RannForex-Server
5.00 × 3
複数のEAを組み合わせた高度な運用戦略。

グリッド型の安定運用と、トレンドフォロー型のダイナミックな取引を融合し、様々な相場状況に対応。

GOLDや主要通貨ペアを対象とし、最適なエントリーとリスク管理で利益の最大化を目指します。

Aucun avis
2025.08.14 14:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.13 23:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.06 08:36
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.30 16:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.25 01:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.11 12:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.09 23:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.01 12:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.01 01:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.30 06:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.26 14:59
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.10 23:28
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.10 16:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.09 18:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.08 13:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.06 22:37
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.03 10:12
No swaps are charged
2025.04.03 10:12
No swaps are charged
2025.03.31 21:45
No swaps are charged on the signal account
2025.03.20 15:46
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
