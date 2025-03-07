SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / TimeCome EA Aggressive set
Ivan Lazarenko

TimeCome EA Aggressive set

Ivan Lazarenko
0 inceleme
Güvenilirlik
29 hafta
0 / 0 USD
Ayda 111 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 66%
RoboForex-ECN
1:300
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
417
Kârla kapanan işlemler:
133 (31.89%)
Zararla kapanan işlemler:
284 (68.11%)
En iyi işlem:
54.84 USD
En kötü işlem:
-15.90 USD
Brüt kâr:
3 046.11 USD (3 057 403 pips)
Brüt zarar:
-2 915.13 USD (2 884 425 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (111.15 USD)
Maksimum ardışık kâr:
111.15 USD (4)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
50.45%
Maks. mevduat yükü:
12.92%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
0.42
Alış işlemleri:
221 (53.00%)
Satış işlemleri:
196 (47.00%)
Kâr faktörü:
1.04
Beklenen getiri:
0.31 USD
Ortalama kâr:
22.90 USD
Ortalama zarar:
-10.26 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-114.25 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-114.25 USD (11)
Aylık büyüme:
-24.96%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
94%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.03 USD
Maksimum:
312.08 USD (50.64%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
50.63% (312.05 USD)
Varlığa göre:
6.36% (12.91 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 417
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 131
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 173K
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +54.84 USD
En kötü işlem: -16 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +111.15 USD
Maksimum ardışık zarar: -114.25 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VTindex-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 2
FXGT-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 2
Tickmill-Live
3.33 × 3
ICMarketsSC-MT5
12.50 × 4
VantageFX-Live
15.00 × 2
Exness-MT5Real12
21.15 × 617
Exness-MT5Real
21.33 × 33
RoboForex-ECN
23.15 × 833
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
The account is traded by the TimeCome EA expert advisor
İnceleme yok
2025.08.22 14:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.22 13:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.21 14:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.11 13:16
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.10 13:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.10 12:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.18 06:12
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.05 09:30
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.55% of days out of 88 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.05 02:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.03 15:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.03 15:00
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.01 16:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.01 06:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.29 03:23
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.94% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.25 12:00
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.25 01:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.23 12:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.23 06:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.23 03:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.23 02:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
TimeCome EA Aggressive set
Ayda 111 USD
66%
0
0
USD
330
USD
29
94%
417
31%
50%
1.04
0.31
USD
51%
1:300
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.