Ivan Lazarenko

TimeCome EA Aggressive set

Ivan Lazarenko
0 recensioni
Affidabilità
29 settimane
0 / 0 USD
Copia per 111 USD al mese
crescita dal 2025 66%
RoboForex-ECN
1:300
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
417
Profit Trade:
133 (31.89%)
Loss Trade:
284 (68.11%)
Best Trade:
54.84 USD
Worst Trade:
-15.90 USD
Profitto lordo:
3 046.11 USD (3 057 403 pips)
Perdita lorda:
-2 915.13 USD (2 884 425 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (111.15 USD)
Massimo profitto consecutivo:
111.15 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
50.45%
Massimo carico di deposito:
12.92%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
0.42
Long Trade:
221 (53.00%)
Short Trade:
196 (47.00%)
Fattore di profitto:
1.04
Profitto previsto:
0.31 USD
Profitto medio:
22.90 USD
Perdita media:
-10.26 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-114.25 USD)
Massima perdita consecutiva:
-114.25 USD (11)
Crescita mensile:
-24.96%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
94%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.03 USD
Massimale:
312.08 USD (50.64%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
50.63% (312.05 USD)
Per equità:
6.36% (12.91 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 417
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 131
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 173K
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +54.84 USD
Worst Trade: -16 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +111.15 USD
Massima perdita consecutiva: -114.25 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VTindex-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 2
FXGT-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 2
Tickmill-Live
3.33 × 3
ICMarketsSC-MT5
12.50 × 4
VantageFX-Live
15.00 × 2
Exness-MT5Real12
21.15 × 617
Exness-MT5Real
21.33 × 33
RoboForex-ECN
23.15 × 833
The account is traded by the TimeCome EA expert advisor
Non ci sono recensioni
2025.08.22 14:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.22 13:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.21 14:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.11 13:16
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.10 13:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.10 12:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.18 06:12
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.05 09:30
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.55% of days out of 88 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.05 02:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.03 15:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.03 15:00
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.01 16:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.01 06:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.29 03:23
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.94% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.25 12:00
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.25 01:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.23 12:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.23 06:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.23 03:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.23 02:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
TimeCome EA Aggressive set
111USD al mese
66%
0
0
USD
330
USD
29
94%
417
31%
50%
1.04
0.31
USD
51%
1:300
