Trade:
417
Profit Trade:
133 (31.89%)
Loss Trade:
284 (68.11%)
Best Trade:
54.84 USD
Worst Trade:
-15.90 USD
Profitto lordo:
3 046.11 USD (3 057 403 pips)
Perdita lorda:
-2 915.13 USD (2 884 425 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (111.15 USD)
Massimo profitto consecutivo:
111.15 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
50.45%
Massimo carico di deposito:
12.92%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
0.42
Long Trade:
221 (53.00%)
Short Trade:
196 (47.00%)
Fattore di profitto:
1.04
Profitto previsto:
0.31 USD
Profitto medio:
22.90 USD
Perdita media:
-10.26 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-114.25 USD)
Massima perdita consecutiva:
-114.25 USD (11)
Crescita mensile:
-24.96%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
94%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.03 USD
Massimale:
312.08 USD (50.64%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
50.63% (312.05 USD)
Per equità:
6.36% (12.91 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|417
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|131
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|173K
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 2
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|12.50 × 4
|
VantageFX-Live
|15.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|21.15 × 617
|
Exness-MT5Real
|21.33 × 33
|
RoboForex-ECN
|23.15 × 833
The account is traded by the TimeCome EA expert advisor
Non ci sono recensioni
