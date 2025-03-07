SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / TimeCome EA Aggressive set
Ivan Lazarenko

TimeCome EA Aggressive set

Ivan Lazarenko
0 avis
Fiabilité
29 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 111 USD par mois
croissance depuis 2025 59%
RoboForex-ECN
1:300
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
415
Bénéfice trades:
132 (31.80%)
Perte trades:
283 (68.19%)
Meilleure transaction:
54.84 USD
Pire transaction:
-15.90 USD
Bénéfice brut:
3 023.36 USD (3 034 233 pips)
Perte brute:
-2 905.03 USD (2 874 406 pips)
Gains consécutifs maximales:
4 (111.15 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
111.15 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
50.45%
Charge de dépôt maximale:
12.92%
Dernier trade:
6 il y a des minutes
Trades par semaine:
18
Temps de détention moyen:
6 heures
Facteur de récupération:
0.38
Longs trades:
219 (52.77%)
Courts trades:
196 (47.23%)
Facteur de profit:
1.04
Rendement attendu:
0.29 USD
Bénéfice moyen:
22.90 USD
Perte moyenne:
-10.27 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-114.25 USD)
Perte consécutive maximale:
-114.25 USD (11)
Croissance mensuelle:
-30.66%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
94%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.03 USD
Maximal:
312.08 USD (50.64%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
50.63% (312.05 USD)
Par fonds propres:
6.36% (12.91 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 415
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 118
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 160K
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +54.84 USD
Pire transaction: -16 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 11
Bénéfice consécutif maximal: +111.15 USD
Perte consécutive maximale: -114.25 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VTindex-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 2
FXGT-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 2
Tickmill-Live
3.33 × 3
ICMarketsSC-MT5
12.50 × 4
VantageFX-Live
15.00 × 2
Exness-MT5Real12
21.15 × 617
Exness-MT5Real
21.33 × 33
RoboForex-ECN
23.15 × 833
The account is traded by the TimeCome EA expert advisor
Aucun avis
2025.08.22 14:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.22 13:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.21 14:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.11 13:16
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.10 13:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.10 12:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.18 06:12
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.05 09:30
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.55% of days out of 88 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.05 02:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.03 15:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.03 15:00
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.01 16:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.01 06:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.29 03:23
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.94% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.25 12:00
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.25 01:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.23 12:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.23 06:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.23 03:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.23 02:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
