Barry Delhez

Controlled growth

Barry Delhez
0 inceleme
Güvenilirlik
29 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 58%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
497
Kârla kapanan işlemler:
342 (68.81%)
Zararla kapanan işlemler:
155 (31.19%)
En iyi işlem:
13.12 EUR
En kötü işlem:
-32.13 EUR
Brüt kâr:
389.55 EUR (45 242 pips)
Brüt zarar:
-347.31 EUR (39 780 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (17.89 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
26.78 EUR (10)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
46.31%
Maks. mevduat yükü:
32.99%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
17 saat
Düzelme faktörü:
0.42
Alış işlemleri:
336 (67.61%)
Satış işlemleri:
161 (32.39%)
Kâr faktörü:
1.12
Beklenen getiri:
0.08 EUR
Ortalama kâr:
1.14 EUR
Ortalama zarar:
-2.24 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-26.53 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-32.36 EUR (2)
Aylık büyüme:
-24.80%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
94%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.06 EUR
Maksimum:
100.08 EUR (42.74%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
34.78% (99.71 EUR)
Varlığa göre:
61.29% (164.86 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 245
XAUUSD 125
GBPUSD 48
USDJPY 46
EURUSD 33
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 31
XAUUSD 23
GBPUSD 9
USDJPY 6
EURUSD -21
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 7.6K
XAUUSD 3.5K
GBPUSD -1.3K
USDJPY -1.9K
EURUSD -2.4K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +13.12 EUR
En kötü işlem: -32 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +17.89 EUR
Maksimum ardışık zarar: -26.53 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

JunoMarkets-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
Exness-MT5Real10
0.33 × 9
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
GOMarketsIntl-Live
0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
0.56 × 32
FxPro-MT5 Live02
0.62 × 84
OxSecurities-Live
0.75 × 4
VantageInternational-Live 4
0.89 × 91
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
itexsys-Platform
1.25 × 4
ICMarketsSC-MT5-2
1.29 × 12456
ICMarketsEU-MT5-4
1.29 × 246
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
Forex.com-Live 536
1.85 × 159
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
Opogroup-Server1
2.00 × 25
ICMarketsSC-MT5
2.08 × 316
GOMarketsMU-Live
2.08 × 599
FusionMarkets-Live
2.17 × 525
77 daha fazla...
My signal uses leverage 1:500

Making use of a selection of EAs that have proven safe and very profitable.

Always either hard or virtual, dynamic stop loss.

Just always keep in mind:

- In this business there are no guarantees

- Do not trade with money you cannot afford to lose

- Advised minimum of EUR 250 per 0.01 lot. 

2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 00:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 23:51
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 22:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 21:38
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 19:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 17:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 00:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 21:22
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 20:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 20:25
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.11 13:55
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 19:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 17:25
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 16:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 15:10
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.07 22:16
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.92% of days out of 183 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.03 08:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 13:34
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.52% of days out of 177 days of the signal's entire lifetime.
