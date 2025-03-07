- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
497
Profit Trade:
342 (68.81%)
Loss Trade:
155 (31.19%)
Best Trade:
13.12 EUR
Worst Trade:
-32.13 EUR
Profitto lordo:
389.55 EUR (45 242 pips)
Perdita lorda:
-347.31 EUR (39 780 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (17.89 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
26.78 EUR (10)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
46.31%
Massimo carico di deposito:
32.99%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
17 ore
Fattore di recupero:
0.42
Long Trade:
336 (67.61%)
Short Trade:
161 (32.39%)
Fattore di profitto:
1.12
Profitto previsto:
0.08 EUR
Profitto medio:
1.14 EUR
Perdita media:
-2.24 EUR
Massime perdite consecutive:
7 (-26.53 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-32.36 EUR (2)
Crescita mensile:
-30.04%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
94%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.06 EUR
Massimale:
100.08 EUR (42.74%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
34.78% (99.71 EUR)
Per equità:
61.29% (164.86 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|245
|XAUUSD
|125
|GBPUSD
|48
|USDJPY
|46
|EURUSD
|33
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|31
|XAUUSD
|23
|GBPUSD
|9
|USDJPY
|6
|EURUSD
|-21
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|7.6K
|XAUUSD
|3.5K
|GBPUSD
|-1.3K
|USDJPY
|-1.9K
|EURUSD
|-2.4K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +13.12 EUR
Worst Trade: -32 EUR
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +17.89 EUR
Massima perdita consecutiva: -26.53 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
|
Exness-MT5Real10
|0.33 × 9
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
GOMarketsIntl-Live
|0.50 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.56 × 32
|
FxPro-MT5 Live02
|0.62 × 84
|
OxSecurities-Live
|0.75 × 4
|
VantageInternational-Live 4
|0.89 × 91
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
itexsys-Platform
|1.25 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.29 × 12456
|
ICMarketsEU-MT5-4
|1.29 × 246
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
|
Forex.com-Live 536
|1.85 × 159
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
Opogroup-Server1
|2.00 × 25
|
ICMarketsSC-MT5
|2.08 × 316
|
GOMarketsMU-Live
|2.08 × 599
|
FusionMarkets-Live
|2.17 × 525
My signal uses leverage 1:500
Making use of a selection of EAs that have proven safe and very profitable.
Always either hard or virtual, dynamic stop loss.
Just always keep in mind:
- In this business there are no guarantees
- Do not trade with money you cannot afford to lose
- Advised minimum of EUR 250 per 0.01 lot.
