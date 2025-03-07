SegnaliSezioni
Barry Delhez

Controlled growth

Barry Delhez
0 recensioni
Affidabilità
29 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 58%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
497
Profit Trade:
342 (68.81%)
Loss Trade:
155 (31.19%)
Best Trade:
13.12 EUR
Worst Trade:
-32.13 EUR
Profitto lordo:
389.55 EUR (45 242 pips)
Perdita lorda:
-347.31 EUR (39 780 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (17.89 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
26.78 EUR (10)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
46.31%
Massimo carico di deposito:
32.99%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
17 ore
Fattore di recupero:
0.42
Long Trade:
336 (67.61%)
Short Trade:
161 (32.39%)
Fattore di profitto:
1.12
Profitto previsto:
0.08 EUR
Profitto medio:
1.14 EUR
Perdita media:
-2.24 EUR
Massime perdite consecutive:
7 (-26.53 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-32.36 EUR (2)
Crescita mensile:
-30.04%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
94%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.06 EUR
Massimale:
100.08 EUR (42.74%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
34.78% (99.71 EUR)
Per equità:
61.29% (164.86 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 245
XAUUSD 125
GBPUSD 48
USDJPY 46
EURUSD 33
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 31
XAUUSD 23
GBPUSD 9
USDJPY 6
EURUSD -21
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 7.6K
XAUUSD 3.5K
GBPUSD -1.3K
USDJPY -1.9K
EURUSD -2.4K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +13.12 EUR
Worst Trade: -32 EUR
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +17.89 EUR
Massima perdita consecutiva: -26.53 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

JunoMarkets-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
Exness-MT5Real10
0.33 × 9
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
GOMarketsIntl-Live
0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
0.56 × 32
FxPro-MT5 Live02
0.62 × 84
OxSecurities-Live
0.75 × 4
VantageInternational-Live 4
0.89 × 91
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
itexsys-Platform
1.25 × 4
ICMarketsSC-MT5-2
1.29 × 12456
ICMarketsEU-MT5-4
1.29 × 246
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
Forex.com-Live 536
1.85 × 159
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
Opogroup-Server1
2.00 × 25
ICMarketsSC-MT5
2.08 × 316
GOMarketsMU-Live
2.08 × 599
FusionMarkets-Live
2.17 × 525
77 più
My signal uses leverage 1:500

Making use of a selection of EAs that have proven safe and very profitable.

Always either hard or virtual, dynamic stop loss.

Just always keep in mind:

- In this business there are no guarantees

- Do not trade with money you cannot afford to lose

- Advised minimum of EUR 250 per 0.01 lot. 

Non ci sono recensioni
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 00:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 23:51
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 22:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 21:38
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 19:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 17:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 00:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 21:22
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 20:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 20:25
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.11 13:55
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 19:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 17:25
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 16:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 15:10
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.07 22:16
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.92% of days out of 183 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.03 08:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 13:34
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.52% of days out of 177 days of the signal's entire lifetime.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Controlled growth
30USD al mese
58%
0
0
USD
242
EUR
29
94%
497
68%
46%
1.12
0.08
EUR
61%
1:500
