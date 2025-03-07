- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
497
Bénéfice trades:
342 (68.81%)
Perte trades:
155 (31.19%)
Meilleure transaction:
13.12 EUR
Pire transaction:
-32.13 EUR
Bénéfice brut:
389.55 EUR (45 242 pips)
Perte brute:
-347.31 EUR (39 780 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (17.89 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
26.78 EUR (10)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
46.31%
Charge de dépôt maximale:
32.99%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
17 heures
Facteur de récupération:
0.42
Longs trades:
336 (67.61%)
Courts trades:
161 (32.39%)
Facteur de profit:
1.12
Rendement attendu:
0.08 EUR
Bénéfice moyen:
1.14 EUR
Perte moyenne:
-2.24 EUR
Pertes consécutives maximales:
7 (-26.53 EUR)
Perte consécutive maximale:
-32.36 EUR (2)
Croissance mensuelle:
-28.97%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
94%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.06 EUR
Maximal:
100.08 EUR (42.74%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
34.78% (99.71 EUR)
Par fonds propres:
61.29% (164.86 EUR)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|245
|XAUUSD
|125
|GBPUSD
|48
|USDJPY
|46
|EURUSD
|33
|
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|AUDCAD
|31
|XAUUSD
|23
|GBPUSD
|9
|USDJPY
|6
|EURUSD
|-21
|
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|AUDCAD
|7.6K
|XAUUSD
|3.5K
|GBPUSD
|-1.3K
|USDJPY
|-1.9K
|EURUSD
|-2.4K
|
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +13.12 EUR
Pire transaction: -32 EUR
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +17.89 EUR
Perte consécutive maximale: -26.53 EUR
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
|
Exness-MT5Real10
|0.33 × 9
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
GOMarketsIntl-Live
|0.50 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.56 × 32
|
FxPro-MT5 Live02
|0.62 × 84
|
OxSecurities-Live
|0.75 × 4
|
VantageInternational-Live 4
|0.89 × 91
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
itexsys-Platform
|1.25 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.29 × 12445
|
ICMarketsEU-MT5-4
|1.29 × 246
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
|
Forex.com-Live 536
|1.85 × 159
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
Opogroup-Server1
|2.00 × 25
|
ICMarketsSC-MT5
|2.08 × 316
|
GOMarketsMU-Live
|2.08 × 599
|
FusionMarkets-Live
|2.17 × 525
77 plus...
My signal uses leverage 1:500
Making use of a selection of EAs that have proven safe and very profitable.
Always either hard or virtual, dynamic stop loss.
Just always keep in mind:
- In this business there are no guarantees
- Do not trade with money you cannot afford to lose
- Advised minimum of EUR 250 per 0.01 lot.
Aucun avis
