Barry Delhez

Controlled growth

Barry Delhez
0 avis
Fiabilité
29 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 58%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
497
Bénéfice trades:
342 (68.81%)
Perte trades:
155 (31.19%)
Meilleure transaction:
13.12 EUR
Pire transaction:
-32.13 EUR
Bénéfice brut:
389.55 EUR (45 242 pips)
Perte brute:
-347.31 EUR (39 780 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (17.89 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
26.78 EUR (10)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
46.31%
Charge de dépôt maximale:
32.99%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
17 heures
Facteur de récupération:
0.42
Longs trades:
336 (67.61%)
Courts trades:
161 (32.39%)
Facteur de profit:
1.12
Rendement attendu:
0.08 EUR
Bénéfice moyen:
1.14 EUR
Perte moyenne:
-2.24 EUR
Pertes consécutives maximales:
7 (-26.53 EUR)
Perte consécutive maximale:
-32.36 EUR (2)
Croissance mensuelle:
-28.97%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
94%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.06 EUR
Maximal:
100.08 EUR (42.74%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
34.78% (99.71 EUR)
Par fonds propres:
61.29% (164.86 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 245
XAUUSD 125
GBPUSD 48
USDJPY 46
EURUSD 33
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 31
XAUUSD 23
GBPUSD 9
USDJPY 6
EURUSD -21
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 7.6K
XAUUSD 3.5K
GBPUSD -1.3K
USDJPY -1.9K
EURUSD -2.4K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +13.12 EUR
Pire transaction: -32 EUR
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +17.89 EUR
Perte consécutive maximale: -26.53 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

JunoMarkets-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
Exness-MT5Real10
0.33 × 9
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
GOMarketsIntl-Live
0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
0.56 × 32
FxPro-MT5 Live02
0.62 × 84
OxSecurities-Live
0.75 × 4
VantageInternational-Live 4
0.89 × 91
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
itexsys-Platform
1.25 × 4
ICMarketsSC-MT5-2
1.29 × 12445
ICMarketsEU-MT5-4
1.29 × 246
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
Forex.com-Live 536
1.85 × 159
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
Opogroup-Server1
2.00 × 25
ICMarketsSC-MT5
2.08 × 316
GOMarketsMU-Live
2.08 × 599
FusionMarkets-Live
2.17 × 525
77 plus...
My signal uses leverage 1:500

Making use of a selection of EAs that have proven safe and very profitable.

Always either hard or virtual, dynamic stop loss.

Just always keep in mind:

- In this business there are no guarantees

- Do not trade with money you cannot afford to lose

- Advised minimum of EUR 250 per 0.01 lot. 

Aucun avis
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 00:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 23:51
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 22:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 21:38
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 19:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 17:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 00:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 21:22
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 20:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 20:25
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.11 13:55
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 19:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 17:25
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 16:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 15:10
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.07 22:16
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.92% of days out of 183 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.03 08:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 13:34
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.52% of days out of 177 days of the signal's entire lifetime.
