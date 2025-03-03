SinyallerBölümler
Deri Heri Prakoso

STI

Deri Heri Prakoso
0 inceleme
31 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -9%
DupoinFuturesID-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 215
Kârla kapanan işlemler:
1 104 (90.86%)
Zararla kapanan işlemler:
111 (9.14%)
En iyi işlem:
775.83 USD
En kötü işlem:
-560.96 USD
Brüt kâr:
39 779.78 USD (3 155 318 pips)
Brüt zarar:
-10 356.76 USD (838 507 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
132 (5 034.42 USD)
Maksimum ardışık kâr:
8 318.55 USD (55)
Sharpe oranı:
0.22
Alım-satım etkinliği:
95.41%
Maks. mevduat yükü:
30.20%
En son işlem:
18 saat önce
Hafta başına işlemler:
35
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
3.60
Alış işlemleri:
874 (71.93%)
Satış işlemleri:
341 (28.07%)
Kâr faktörü:
3.84
Beklenen getiri:
24.22 USD
Ortalama kâr:
36.03 USD
Ortalama zarar:
-93.30 USD
Maksimum ardışık kayıp:
33 (-8 167.11 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-8 167.11 USD (33)
Aylık büyüme:
-72.30%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
598.85 USD
Maksimum:
8 168.04 USD (20.38%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
79.34% (8 178.89 USD)
Varlığa göre:
95.93% (12 806.05 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDv 1186
USDJPYv 9
WTI 6
GBPJPYv 5
NAS100 4
EURUSDv 3
GBPUSDv 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDv 29K
USDJPYv 12
WTI -30
GBPJPYv -7
NAS100 24
EURUSDv 1
GBPUSDv -4
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDv 2.3M
USDJPYv 2.1K
WTI 68
GBPJPYv -837
NAS100 13K
EURUSDv 152
GBPUSDv -337
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +775.83 USD
En kötü işlem: -561 USD
Maksimum ardışık kazanç: 55
Maksimum ardışık kayıp: 33
Maksimum ardışık kâr: +5 034.42 USD
Maksimum ardışık zarar: -8 167.11 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "DupoinFuturesID-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

İnceleme yok
2025.09.30 10:12
No swaps are charged
2025.09.30 10:12
No swaps are charged
2025.09.29 16:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 16:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.29 16:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 05:57
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 04:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 03:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 15:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 14:14
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 13:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 09:01
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 16:10
No swaps are charged on the signal account
2025.09.05 13:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 10:53
No swaps are charged
2025.09.05 10:53
No swaps are charged
2025.09.01 07:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.19 04:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

