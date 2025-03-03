SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / STI
Deri Heri Prakoso

STI

Deri Heri Prakoso
0 recensioni
31 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -9%
DupoinFuturesID-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 215
Profit Trade:
1 104 (90.86%)
Loss Trade:
111 (9.14%)
Best Trade:
775.83 USD
Worst Trade:
-560.96 USD
Profitto lordo:
39 779.78 USD (3 155 318 pips)
Perdita lorda:
-10 356.76 USD (838 507 pips)
Vincite massime consecutive:
132 (5 034.42 USD)
Massimo profitto consecutivo:
8 318.55 USD (55)
Indice di Sharpe:
0.22
Attività di trading:
95.41%
Massimo carico di deposito:
30.20%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
35
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
3.60
Long Trade:
874 (71.93%)
Short Trade:
341 (28.07%)
Fattore di profitto:
3.84
Profitto previsto:
24.22 USD
Profitto medio:
36.03 USD
Perdita media:
-93.30 USD
Massime perdite consecutive:
33 (-8 167.11 USD)
Massima perdita consecutiva:
-8 167.11 USD (33)
Crescita mensile:
-72.30%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
598.85 USD
Massimale:
8 168.04 USD (20.38%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
79.34% (8 178.89 USD)
Per equità:
95.93% (12 806.05 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDv 1186
USDJPYv 9
WTI 6
GBPJPYv 5
NAS100 4
EURUSDv 3
GBPUSDv 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDv 29K
USDJPYv 12
WTI -30
GBPJPYv -7
NAS100 24
EURUSDv 1
GBPUSDv -4
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDv 2.3M
USDJPYv 2.1K
WTI 68
GBPJPYv -837
NAS100 13K
EURUSDv 152
GBPUSDv -337
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +775.83 USD
Worst Trade: -561 USD
Vincite massime consecutive: 55
Massime perdite consecutive: 33
Massimo profitto consecutivo: +5 034.42 USD
Massima perdita consecutiva: -8 167.11 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "DupoinFuturesID-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2025.09.30 10:12
No swaps are charged
2025.09.30 10:12
No swaps are charged
2025.09.29 16:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 16:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.29 16:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 05:57
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 04:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 03:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 15:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 14:14
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 13:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 09:01
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 16:10
No swaps are charged on the signal account
2025.09.05 13:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 10:53
No swaps are charged
2025.09.05 10:53
No swaps are charged
2025.09.01 07:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.19 04:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
