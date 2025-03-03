SignauxSections
Deri Heri Prakoso

STI

Deri Heri Prakoso
0 avis
31 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -9%
DupoinFuturesID-Real
1:500
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 215
Bénéfice trades:
1 104 (90.86%)
Perte trades:
111 (9.14%)
Meilleure transaction:
775.83 USD
Pire transaction:
-560.96 USD
Bénéfice brut:
39 779.78 USD (3 155 318 pips)
Perte brute:
-10 356.76 USD (838 507 pips)
Gains consécutifs maximales:
132 (5 034.42 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
8 318.55 USD (55)
Ratio de Sharpe:
0.22
Activité de trading:
95.41%
Charge de dépôt maximale:
30.20%
Dernier trade:
18 il y a des heures
Trades par semaine:
35
Temps de détention moyen:
5 jours
Facteur de récupération:
3.60
Longs trades:
874 (71.93%)
Courts trades:
341 (28.07%)
Facteur de profit:
3.84
Rendement attendu:
24.22 USD
Bénéfice moyen:
36.03 USD
Perte moyenne:
-93.30 USD
Pertes consécutives maximales:
33 (-8 167.11 USD)
Perte consécutive maximale:
-8 167.11 USD (33)
Croissance mensuelle:
-72.30%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
598.85 USD
Maximal:
8 168.04 USD (20.38%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
79.34% (8 178.89 USD)
Par fonds propres:
95.93% (12 806.05 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSDv 1186
USDJPYv 9
WTI 6
GBPJPYv 5
NAS100 4
EURUSDv 3
GBPUSDv 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSDv 29K
USDJPYv 12
WTI -30
GBPJPYv -7
NAS100 24
EURUSDv 1
GBPUSDv -4
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSDv 2.3M
USDJPYv 2.1K
WTI 68
GBPJPYv -837
NAS100 13K
EURUSDv 152
GBPUSDv -337
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +775.83 USD
Pire transaction: -561 USD
Gains consécutifs maximales: 55
Pertes consécutives maximales: 33
Bénéfice consécutif maximal: +5 034.42 USD
Perte consécutive maximale: -8 167.11 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "DupoinFuturesID-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.30 10:12
No swaps are charged
2025.09.30 10:12
No swaps are charged
2025.09.29 16:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 16:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.29 16:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 05:57
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 04:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 03:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 15:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 14:14
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 13:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 09:01
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 16:10
No swaps are charged on the signal account
2025.09.05 13:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 10:53
No swaps are charged
2025.09.05 10:53
No swaps are charged
2025.09.01 07:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.19 04:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
