İşlemler:
1 100
Kârla kapanan işlemler:
755 (68.63%)
Zararla kapanan işlemler:
345 (31.36%)
En iyi işlem:
95.20 USD
En kötü işlem:
-127.52 USD
Brüt kâr:
5 024.16 USD (8 938 902 pips)
Brüt zarar:
-4 134.51 USD (245 254 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (117.10 USD)
Maksimum ardışık kâr:
278.94 USD (15)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
47.88%
Maks. mevduat yükü:
96.13%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
22 saat
Düzelme faktörü:
1.84
Alış işlemleri:
649 (59.00%)
Satış işlemleri:
451 (41.00%)
Kâr faktörü:
1.22
Beklenen getiri:
0.81 USD
Ortalama kâr:
6.65 USD
Ortalama zarar:
-11.98 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-82.85 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-158.46 USD (2)
Aylık büyüme:
11.54%
Yıllık tahmin:
142.47%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
75.78 USD
Maksimum:
484.18 USD (24.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
25.23% (483.86 USD)
Varlığa göre:
6.56% (85.52 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.
|485
|NDXUSD.
|303
|GBPNZD.
|31
|GBPAUD.
|30
|GBPCAD.
|22
|GBPUSD.
|21
|EURAUD.
|16
|USDCAD.
|15
|AUDNZD.
|15
|GBPJPY.
|14
|NGCUSD.
|13
|EURUSD.
|13
|USDJPY.
|13
|NZDCAD.
|10
|AUDCHF.
|10
|EURNZD.
|9
|NZDUSD.
|8
|CADCHF.
|7
|USDSGD.
|7
|GBPSGD.
|6
|AUDUSD.
|6
|EURCAD.
|6
|CADSGD.
|5
|XAGUSD.
|4
|GBPCHF.
|3
|USDCHF.
|3
|VOO.
|2
|CADJPY.
|2
|USDCNH.
|2
|AUDCAD.
|2
|EURGBP.
|2
|AUDJPY.
|1
|SOLUSD.
|1
|ETHUSD.
|1
|NZDSGD.
|1
|SPXUSD.
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.
|207
|NDXUSD.
|261
|GBPNZD.
|131
|GBPAUD.
|-67
|GBPCAD.
|55
|GBPUSD.
|47
|EURAUD.
|70
|USDCAD.
|13
|AUDNZD.
|33
|GBPJPY.
|-8
|NGCUSD.
|-31
|EURUSD.
|15
|USDJPY.
|-43
|NZDCAD.
|27
|AUDCHF.
|-48
|EURNZD.
|35
|NZDUSD.
|43
|CADCHF.
|-20
|USDSGD.
|47
|GBPSGD.
|33
|AUDUSD.
|12
|EURCAD.
|31
|CADSGD.
|-41
|XAGUSD.
|29
|GBPCHF.
|7
|USDCHF.
|-4
|VOO.
|-9
|CADJPY.
|2
|USDCNH.
|-9
|AUDCAD.
|7
|EURGBP.
|10
|AUDJPY.
|2
|SOLUSD.
|0
|ETHUSD.
|0
|NZDSGD.
|2
|SPXUSD.
|-1
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.
|28K
|NDXUSD.
|52K
|GBPNZD.
|1.2K
|GBPAUD.
|582
|GBPCAD.
|1.9K
|GBPUSD.
|1.8K
|EURAUD.
|8.6K
|USDCAD.
|735
|AUDNZD.
|4.4K
|GBPJPY.
|-461
|NGCUSD.
|-8
|EURUSD.
|538
|USDJPY.
|-8.9K
|NZDCAD.
|2.1K
|AUDCHF.
|-1.5K
|EURNZD.
|6.4K
|NZDUSD.
|3K
|CADCHF.
|-945
|USDSGD.
|1.9K
|GBPSGD.
|3K
|AUDUSD.
|1.1K
|EURCAD.
|4.3K
|CADSGD.
|-687
|XAGUSD.
|601
|GBPCHF.
|424
|USDCHF.
|-311
|VOO.
|-63
|CADJPY.
|161
|USDCNH.
|-457
|AUDCAD.
|750
|EURGBP.
|760
|AUDJPY.
|301
|SOLUSD.
|0
|ETHUSD.
|-9K
|NZDSGD.
|296
|SPXUSD.
|-5
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
En iyi işlem: +95.20 USD
En kötü işlem: -128 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +117.10 USD
Maksimum ardışık zarar: -82.85 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradehallLimited-Main" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Aim for yearly 30% growth.
Maxdraw-down Capped below 50%
Maxdraw-down Capped below 50%
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
96%
0
0
USD
USD
1.6K
USD
USD
140
0%
1 100
68%
48%
1.21
0.81
USD
USD
25%
1:200