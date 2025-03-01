SinyallerBölümler
Yu Yi Xiu

YX Main

Yu Yi Xiu
0 inceleme
Güvenilirlik
140 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 96%
TradehallLimited-Main
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 100
Kârla kapanan işlemler:
755 (68.63%)
Zararla kapanan işlemler:
345 (31.36%)
En iyi işlem:
95.20 USD
En kötü işlem:
-127.52 USD
Brüt kâr:
5 024.16 USD (8 938 902 pips)
Brüt zarar:
-4 134.51 USD (245 254 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (117.10 USD)
Maksimum ardışık kâr:
278.94 USD (15)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
47.88%
Maks. mevduat yükü:
96.13%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
22 saat
Düzelme faktörü:
1.84
Alış işlemleri:
649 (59.00%)
Satış işlemleri:
451 (41.00%)
Kâr faktörü:
1.22
Beklenen getiri:
0.81 USD
Ortalama kâr:
6.65 USD
Ortalama zarar:
-11.98 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-82.85 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-158.46 USD (2)
Aylık büyüme:
11.54%
Yıllık tahmin:
142.47%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
75.78 USD
Maksimum:
484.18 USD (24.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
25.23% (483.86 USD)
Varlığa göre:
6.56% (85.52 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD. 485
NDXUSD. 303
GBPNZD. 31
GBPAUD. 30
GBPCAD. 22
GBPUSD. 21
EURAUD. 16
USDCAD. 15
AUDNZD. 15
GBPJPY. 14
NGCUSD. 13
EURUSD. 13
USDJPY. 13
NZDCAD. 10
AUDCHF. 10
EURNZD. 9
NZDUSD. 8
CADCHF. 7
USDSGD. 7
GBPSGD. 6
AUDUSD. 6
EURCAD. 6
CADSGD. 5
XAGUSD. 4
GBPCHF. 3
USDCHF. 3
VOO. 2
CADJPY. 2
USDCNH. 2
AUDCAD. 2
EURGBP. 2
AUDJPY. 1
SOLUSD. 1
ETHUSD. 1
NZDSGD. 1
SPXUSD. 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD. 207
NDXUSD. 261
GBPNZD. 131
GBPAUD. -67
GBPCAD. 55
GBPUSD. 47
EURAUD. 70
USDCAD. 13
AUDNZD. 33
GBPJPY. -8
NGCUSD. -31
EURUSD. 15
USDJPY. -43
NZDCAD. 27
AUDCHF. -48
EURNZD. 35
NZDUSD. 43
CADCHF. -20
USDSGD. 47
GBPSGD. 33
AUDUSD. 12
EURCAD. 31
CADSGD. -41
XAGUSD. 29
GBPCHF. 7
USDCHF. -4
VOO. -9
CADJPY. 2
USDCNH. -9
AUDCAD. 7
EURGBP. 10
AUDJPY. 2
SOLUSD. 0
ETHUSD. 0
NZDSGD. 2
SPXUSD. -1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD. 28K
NDXUSD. 52K
GBPNZD. 1.2K
GBPAUD. 582
GBPCAD. 1.9K
GBPUSD. 1.8K
EURAUD. 8.6K
USDCAD. 735
AUDNZD. 4.4K
GBPJPY. -461
NGCUSD. -8
EURUSD. 538
USDJPY. -8.9K
NZDCAD. 2.1K
AUDCHF. -1.5K
EURNZD. 6.4K
NZDUSD. 3K
CADCHF. -945
USDSGD. 1.9K
GBPSGD. 3K
AUDUSD. 1.1K
EURCAD. 4.3K
CADSGD. -687
XAGUSD. 601
GBPCHF. 424
USDCHF. -311
VOO. -63
CADJPY. 161
USDCNH. -457
AUDCAD. 750
EURGBP. 760
AUDJPY. 301
SOLUSD. 0
ETHUSD. -9K
NZDSGD. 296
SPXUSD. -5
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +95.20 USD
En kötü işlem: -128 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +117.10 USD
Maksimum ardışık zarar: -82.85 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradehallLimited-Main" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Aim for yearly 30% growth.

Maxdraw-down Capped below 50%
İnceleme yok
2025.09.24 20:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 19:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.17 19:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 03:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 02:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.03 15:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.28 15:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.28 01:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.13 13:43
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.03 12:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.02 17:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.26 17:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.19 14:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.02 14:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.01 01:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.21 03:24
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.13 15:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.08 15:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.08 04:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.30 12:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
