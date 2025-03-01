SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / YX Main
Yu Yi Xiu

YX Main

Yu Yi Xiu
0 recensioni
Affidabilità
140 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 96%
TradehallLimited-Main
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 100
Profit Trade:
755 (68.63%)
Loss Trade:
345 (31.36%)
Best Trade:
95.20 USD
Worst Trade:
-127.52 USD
Profitto lordo:
5 024.16 USD (8 938 902 pips)
Perdita lorda:
-4 134.51 USD (245 254 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (117.10 USD)
Massimo profitto consecutivo:
278.94 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
47.88%
Massimo carico di deposito:
96.13%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
22 ore
Fattore di recupero:
1.84
Long Trade:
649 (59.00%)
Short Trade:
451 (41.00%)
Fattore di profitto:
1.22
Profitto previsto:
0.81 USD
Profitto medio:
6.65 USD
Perdita media:
-11.98 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-82.85 USD)
Massima perdita consecutiva:
-158.46 USD (2)
Crescita mensile:
11.54%
Previsione annuale:
142.47%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
75.78 USD
Massimale:
484.18 USD (24.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
25.23% (483.86 USD)
Per equità:
6.56% (85.52 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD. 485
NDXUSD. 303
GBPNZD. 31
GBPAUD. 30
GBPCAD. 22
GBPUSD. 21
EURAUD. 16
USDCAD. 15
AUDNZD. 15
GBPJPY. 14
NGCUSD. 13
EURUSD. 13
USDJPY. 13
NZDCAD. 10
AUDCHF. 10
EURNZD. 9
NZDUSD. 8
CADCHF. 7
USDSGD. 7
GBPSGD. 6
AUDUSD. 6
EURCAD. 6
CADSGD. 5
XAGUSD. 4
GBPCHF. 3
USDCHF. 3
VOO. 2
CADJPY. 2
USDCNH. 2
AUDCAD. 2
EURGBP. 2
AUDJPY. 1
SOLUSD. 1
ETHUSD. 1
NZDSGD. 1
SPXUSD. 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD. 207
NDXUSD. 261
GBPNZD. 131
GBPAUD. -67
GBPCAD. 55
GBPUSD. 47
EURAUD. 70
USDCAD. 13
AUDNZD. 33
GBPJPY. -8
NGCUSD. -31
EURUSD. 15
USDJPY. -43
NZDCAD. 27
AUDCHF. -48
EURNZD. 35
NZDUSD. 43
CADCHF. -20
USDSGD. 47
GBPSGD. 33
AUDUSD. 12
EURCAD. 31
CADSGD. -41
XAGUSD. 29
GBPCHF. 7
USDCHF. -4
VOO. -9
CADJPY. 2
USDCNH. -9
AUDCAD. 7
EURGBP. 10
AUDJPY. 2
SOLUSD. 0
ETHUSD. 0
NZDSGD. 2
SPXUSD. -1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD. 28K
NDXUSD. 52K
GBPNZD. 1.2K
GBPAUD. 582
GBPCAD. 1.9K
GBPUSD. 1.8K
EURAUD. 8.6K
USDCAD. 735
AUDNZD. 4.4K
GBPJPY. -461
NGCUSD. -8
EURUSD. 538
USDJPY. -8.9K
NZDCAD. 2.1K
AUDCHF. -1.5K
EURNZD. 6.4K
NZDUSD. 3K
CADCHF. -945
USDSGD. 1.9K
GBPSGD. 3K
AUDUSD. 1.1K
EURCAD. 4.3K
CADSGD. -687
XAGUSD. 601
GBPCHF. 424
USDCHF. -311
VOO. -63
CADJPY. 161
USDCNH. -457
AUDCAD. 750
EURGBP. 760
AUDJPY. 301
SOLUSD. 0
ETHUSD. -9K
NZDSGD. 296
SPXUSD. -5
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +95.20 USD
Worst Trade: -128 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +117.10 USD
Massima perdita consecutiva: -82.85 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradehallLimited-Main" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Aim for yearly 30% growth.

Maxdraw-down Capped below 50%
Non ci sono recensioni
2025.09.24 20:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 19:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.17 19:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 03:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 02:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.03 15:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.28 15:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.28 01:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.13 13:43
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.03 12:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.02 17:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.26 17:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.19 14:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.02 14:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.01 01:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.21 03:24
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.13 15:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.08 15:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.08 04:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.30 12:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
YX Main
30USD al mese
96%
0
0
USD
1.6K
USD
140
0%
1 100
68%
48%
1.21
0.81
USD
25%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.