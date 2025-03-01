SignauxSections
Yu Yi Xiu

YX Main

Yu Yi Xiu
0 avis
Fiabilité
140 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 96%
TradehallLimited-Main
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 100
Bénéfice trades:
755 (68.63%)
Perte trades:
345 (31.36%)
Meilleure transaction:
95.20 USD
Pire transaction:
-127.52 USD
Bénéfice brut:
5 024.16 USD (8 938 902 pips)
Perte brute:
-4 134.51 USD (245 254 pips)
Gains consécutifs maximales:
20 (117.10 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
278.94 USD (15)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
47.88%
Charge de dépôt maximale:
96.13%
Dernier trade:
19 il y a des heures
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
22 heures
Facteur de récupération:
1.84
Longs trades:
649 (59.00%)
Courts trades:
451 (41.00%)
Facteur de profit:
1.22
Rendement attendu:
0.81 USD
Bénéfice moyen:
6.65 USD
Perte moyenne:
-11.98 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-82.85 USD)
Perte consécutive maximale:
-158.46 USD (2)
Croissance mensuelle:
11.54%
Prévision annuelle:
142.47%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
75.78 USD
Maximal:
484.18 USD (24.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
25.23% (483.86 USD)
Par fonds propres:
6.56% (85.52 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD. 485
NDXUSD. 303
GBPNZD. 31
GBPAUD. 30
GBPCAD. 22
GBPUSD. 21
EURAUD. 16
USDCAD. 15
AUDNZD. 15
GBPJPY. 14
NGCUSD. 13
EURUSD. 13
USDJPY. 13
NZDCAD. 10
AUDCHF. 10
EURNZD. 9
NZDUSD. 8
CADCHF. 7
USDSGD. 7
GBPSGD. 6
AUDUSD. 6
EURCAD. 6
CADSGD. 5
XAGUSD. 4
GBPCHF. 3
USDCHF. 3
VOO. 2
CADJPY. 2
USDCNH. 2
AUDCAD. 2
EURGBP. 2
AUDJPY. 1
SOLUSD. 1
ETHUSD. 1
NZDSGD. 1
SPXUSD. 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD. 207
NDXUSD. 261
GBPNZD. 131
GBPAUD. -67
GBPCAD. 55
GBPUSD. 47
EURAUD. 70
USDCAD. 13
AUDNZD. 33
GBPJPY. -8
NGCUSD. -31
EURUSD. 15
USDJPY. -43
NZDCAD. 27
AUDCHF. -48
EURNZD. 35
NZDUSD. 43
CADCHF. -20
USDSGD. 47
GBPSGD. 33
AUDUSD. 12
EURCAD. 31
CADSGD. -41
XAGUSD. 29
GBPCHF. 7
USDCHF. -4
VOO. -9
CADJPY. 2
USDCNH. -9
AUDCAD. 7
EURGBP. 10
AUDJPY. 2
SOLUSD. 0
ETHUSD. 0
NZDSGD. 2
SPXUSD. -1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD. 28K
NDXUSD. 52K
GBPNZD. 1.2K
GBPAUD. 582
GBPCAD. 1.9K
GBPUSD. 1.8K
EURAUD. 8.6K
USDCAD. 735
AUDNZD. 4.4K
GBPJPY. -461
NGCUSD. -8
EURUSD. 538
USDJPY. -8.9K
NZDCAD. 2.1K
AUDCHF. -1.5K
EURNZD. 6.4K
NZDUSD. 3K
CADCHF. -945
USDSGD. 1.9K
GBPSGD. 3K
AUDUSD. 1.1K
EURCAD. 4.3K
CADSGD. -687
XAGUSD. 601
GBPCHF. 424
USDCHF. -311
VOO. -63
CADJPY. 161
USDCNH. -457
AUDCAD. 750
EURGBP. 760
AUDJPY. 301
SOLUSD. 0
ETHUSD. -9K
NZDSGD. 296
SPXUSD. -5
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +95.20 USD
Pire transaction: -128 USD
Gains consécutifs maximales: 15
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +117.10 USD
Perte consécutive maximale: -82.85 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TradehallLimited-Main" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aim for yearly 30% growth.

Maxdraw-down Capped below 50%
