- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
641
Kârla kapanan işlemler:
401 (62.55%)
Zararla kapanan işlemler:
240 (37.44%)
En iyi işlem:
1 736.40 USD
En kötü işlem:
-1 495.20 USD
Brüt kâr:
20 806.97 USD (886 422 pips)
Brüt zarar:
-23 428.36 USD (816 249 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (274.25 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 399.60 USD (2)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
4.68%
Maks. mevduat yükü:
112.63%
En son işlem:
16 dakika önce
Hafta başına işlemler:
47
Ort. tutma süresi:
31 dakika
Düzelme faktörü:
-0.41
Alış işlemleri:
364 (56.79%)
Satış işlemleri:
277 (43.21%)
Kâr faktörü:
0.89
Beklenen getiri:
-4.09 USD
Ortalama kâr:
51.89 USD
Ortalama zarar:
-97.62 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-270.20 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 490.40 USD (3)
Aylık büyüme:
88.74%
Yıllık tahmin:
1 076.71%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3 646.72 USD
Maksimum:
6 328.43 USD (82.38%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
94.60% (6 327.43 USD)
Varlığa göre:
26.46% (626.36 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|US100xx
|472
|DE40xx
|146
|US30xx
|18
|UK100xx
|4
|GBPJPYxx
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|US100xx
|-2.3K
|DE40xx
|-329
|US30xx
|-57
|UK100xx
|-12
|GBPJPYxx
|63
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|US100xx
|62K
|DE40xx
|9.3K
|US30xx
|448
|UK100xx
|-1.9K
|GBPJPYxx
|16
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "4xCube-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Manual Sniping Strategy for NASDAQ/US100
This is a high-precision manual sniping strategy focused exclusively on NASDAQ/US100, taking just 1-2 trades per day for a short period.
This same strategy has helped me successfully pass multiple funded accounts and secure $2.75 million in Prop Firm funding. Now, I’m taking it to the next level.
About Me
I've been in the financial markets since 2008, providing software solutions for major financial institutions like Wachovia (now Wells Fargo). Over the years, I transitioned into full-time trading, refining my craft and developing a deep understanding of market behavior.
About This Strategy
✅ No overnight holds
✅ No long holding periods – Average trade duration: 10 minutes
✅ No martingale or grid trading
✅ Pure chart analysis with strict manual execution
Performance Expectations
📈 Average daily returns: 2-4%
📅 Average monthly returns: 15% minimum, with exceptional months reaching up to 50%
📉 Max drawdown: Less than 6%
This is a disciplined, high-probability trading approach designed for consistency and controlled risk. 🚀
