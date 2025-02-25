SinyallerBölümler
Nas Bot
Eaymon Latif

Nas Bot

Eaymon Latif
0 inceleme
37 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -68%
4xCube-MT5
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
641
Kârla kapanan işlemler:
401 (62.55%)
Zararla kapanan işlemler:
240 (37.44%)
En iyi işlem:
1 736.40 USD
En kötü işlem:
-1 495.20 USD
Brüt kâr:
20 806.97 USD (886 422 pips)
Brüt zarar:
-23 428.36 USD (816 249 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (274.25 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 399.60 USD (2)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
4.68%
Maks. mevduat yükü:
112.63%
En son işlem:
16 dakika önce
Hafta başına işlemler:
47
Ort. tutma süresi:
31 dakika
Düzelme faktörü:
-0.41
Alış işlemleri:
364 (56.79%)
Satış işlemleri:
277 (43.21%)
Kâr faktörü:
0.89
Beklenen getiri:
-4.09 USD
Ortalama kâr:
51.89 USD
Ortalama zarar:
-97.62 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-270.20 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 490.40 USD (3)
Aylık büyüme:
88.74%
Yıllık tahmin:
1 076.71%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3 646.72 USD
Maksimum:
6 328.43 USD (82.38%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
94.60% (6 327.43 USD)
Varlığa göre:
26.46% (626.36 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
US100xx 472
DE40xx 146
US30xx 18
UK100xx 4
GBPJPYxx 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
US100xx -2.3K
DE40xx -329
US30xx -57
UK100xx -12
GBPJPYxx 63
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
US100xx 62K
DE40xx 9.3K
US30xx 448
UK100xx -1.9K
GBPJPYxx 16
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 736.40 USD
En kötü işlem: -1 495 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +274.25 USD
Maksimum ardışık zarar: -270.20 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "4xCube-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Manual Sniping Strategy for NASDAQ/US100

This is a high-precision manual sniping strategy focused exclusively on NASDAQ/US100, taking just 1-2 trades per day for a short period.
This same strategy has helped me successfully pass multiple funded accounts and secure $2.75 million in Prop Firm funding. Now, I’m taking it to the next level.


About Me

I've been in the financial markets since 2008, providing software solutions for major financial institutions like Wachovia (now Wells Fargo). Over the years, I transitioned into full-time trading, refining my craft and developing a deep understanding of market behavior.


About This Strategy

✅ No overnight holds
✅ No long holding periods – Average trade duration: 10 minutes
✅ No martingale or grid trading
✅ Pure chart analysis with strict manual execution

Performance Expectations

📈 Average daily returns: 2-4%
📅 Average monthly returns: 15% minimum, with exceptional months reaching up to 50%
📉 Max drawdown: Less than 6%

This is a disciplined, high-probability trading approach designed for consistency and controlled risk. 🚀



İnceleme yok
2025.11.06 09:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.17 13:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.16 13:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.15 19:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.14 13:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.14 13:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.11 15:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.11 14:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.10 13:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.28 15:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.20 19:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.07 20:19
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.05.06 06:18
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.10 14:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.10 14:31
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.04 14:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.56% of days out of 39 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.28 14:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.27 14:32
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.26 14:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.25 14:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Nas Bot
Ayda 30 USD
-68%
0
0
USD
1.4K
USD
37
97%
641
62%
5%
0.88
-4.09
USD
95%
1:500
Kopyala

