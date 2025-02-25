SignauxSections
Eaymon Latif

Nas Bot

Eaymon Latif
0 avis
37 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -68%
4xCube-MT5
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
640
Bénéfice trades:
400 (62.50%)
Perte trades:
240 (37.50%)
Meilleure transaction:
1 736.40 USD
Pire transaction:
-1 495.20 USD
Bénéfice brut:
20 806.42 USD (886 182 pips)
Perte brute:
-23 428.36 USD (816 249 pips)
Gains consécutifs maximales:
18 (274.25 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
3 399.60 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.00
Activité de trading:
4.68%
Charge de dépôt maximale:
112.63%
Dernier trade:
7 il y a des minutes
Trades par semaine:
46
Temps de détention moyen:
31 minutes
Facteur de récupération:
-0.41
Longs trades:
364 (56.88%)
Courts trades:
276 (43.13%)
Facteur de profit:
0.89
Rendement attendu:
-4.10 USD
Bénéfice moyen:
52.02 USD
Perte moyenne:
-97.62 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-270.20 USD)
Perte consécutive maximale:
-2 490.40 USD (3)
Croissance mensuelle:
88.66%
Prévision annuelle:
1 075.79%
Algo trading:
97%
Prélèvement par solde:
Absolu:
3 646.72 USD
Maximal:
6 328.43 USD (82.38%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
94.60% (6 327.43 USD)
Par fonds propres:
26.46% (626.36 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
US100xx 472
DE40xx 145
US30xx 18
UK100xx 4
GBPJPYxx 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
US100xx -2.3K
DE40xx -329
US30xx -57
UK100xx -12
GBPJPYxx 63
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
US100xx 62K
DE40xx 9K
US30xx 448
UK100xx -1.9K
GBPJPYxx 16
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 736.40 USD
Pire transaction: -1 495 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +274.25 USD
Perte consécutive maximale: -270.20 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "4xCube-MT5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Manual Sniping Strategy for NASDAQ/US100

This is a high-precision manual sniping strategy focused exclusively on NASDAQ/US100, taking just 1-2 trades per day for a short period.
This same strategy has helped me successfully pass multiple funded accounts and secure $2.75 million in Prop Firm funding. Now, I’m taking it to the next level.


About Me

I've been in the financial markets since 2008, providing software solutions for major financial institutions like Wachovia (now Wells Fargo). Over the years, I transitioned into full-time trading, refining my craft and developing a deep understanding of market behavior.


About This Strategy

✅ No overnight holds
✅ No long holding periods – Average trade duration: 10 minutes
✅ No martingale or grid trading
✅ Pure chart analysis with strict manual execution

Performance Expectations

📈 Average daily returns: 2-4%
📅 Average monthly returns: 15% minimum, with exceptional months reaching up to 50%
📉 Max drawdown: Less than 6%

This is a disciplined, high-probability trading approach designed for consistency and controlled risk. 🚀



Aucun avis
2025.11.06 09:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.17 13:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.16 13:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.15 19:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.14 13:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.14 13:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.11 15:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.11 14:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.10 13:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.28 15:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.20 19:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.07 20:19
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.05.06 06:18
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.10 14:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.10 14:31
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.04 14:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.56% of days out of 39 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.28 14:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.27 14:32
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.26 14:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.25 14:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
