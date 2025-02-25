- Croissance
Trades:
640
Bénéfice trades:
400 (62.50%)
Perte trades:
240 (37.50%)
Meilleure transaction:
1 736.40 USD
Pire transaction:
-1 495.20 USD
Bénéfice brut:
20 806.42 USD (886 182 pips)
Perte brute:
-23 428.36 USD (816 249 pips)
Gains consécutifs maximales:
18 (274.25 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
3 399.60 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.00
Activité de trading:
4.68%
Charge de dépôt maximale:
112.63%
Dernier trade:
7 il y a des minutes
Trades par semaine:
46
Temps de détention moyen:
31 minutes
Facteur de récupération:
-0.41
Longs trades:
364 (56.88%)
Courts trades:
276 (43.13%)
Facteur de profit:
0.89
Rendement attendu:
-4.10 USD
Bénéfice moyen:
52.02 USD
Perte moyenne:
-97.62 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-270.20 USD)
Perte consécutive maximale:
-2 490.40 USD (3)
Croissance mensuelle:
88.66%
Prévision annuelle:
1 075.79%
Algo trading:
97%
Prélèvement par solde:
Absolu:
3 646.72 USD
Maximal:
6 328.43 USD (82.38%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
94.60% (6 327.43 USD)
Par fonds propres:
26.46% (626.36 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|US100xx
|472
|DE40xx
|145
|US30xx
|18
|UK100xx
|4
|GBPJPYxx
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|US100xx
|-2.3K
|DE40xx
|-329
|US30xx
|-57
|UK100xx
|-12
|GBPJPYxx
|63
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|US100xx
|62K
|DE40xx
|9K
|US30xx
|448
|UK100xx
|-1.9K
|GBPJPYxx
|16
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +1 736.40 USD
Pire transaction: -1 495 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +274.25 USD
Perte consécutive maximale: -270.20 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "4xCube-MT5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
Manual Sniping Strategy for NASDAQ/US100
This is a high-precision manual sniping strategy focused exclusively on NASDAQ/US100, taking just 1-2 trades per day for a short period.
This same strategy has helped me successfully pass multiple funded accounts and secure $2.75 million in Prop Firm funding. Now, I’m taking it to the next level.
About Me
I've been in the financial markets since 2008, providing software solutions for major financial institutions like Wachovia (now Wells Fargo). Over the years, I transitioned into full-time trading, refining my craft and developing a deep understanding of market behavior.
About This Strategy
✅ No overnight holds
✅ No long holding periods – Average trade duration: 10 minutes
✅ No martingale or grid trading
✅ Pure chart analysis with strict manual execution
Performance Expectations
📈 Average daily returns: 2-4%
📅 Average monthly returns: 15% minimum, with exceptional months reaching up to 50%
📉 Max drawdown: Less than 6%
This is a disciplined, high-probability trading approach designed for consistency and controlled risk. 🚀
