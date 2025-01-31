SinyallerBölümler
Andika Tri Saputra

GOLD Scalping Scorpion V2 M5

Andika Tri Saputra
0 inceleme
Güvenilirlik
36 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 1 397%
DupoinFuturesID-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 307
Kârla kapanan işlemler:
2 294 (99.43%)
Zararla kapanan işlemler:
13 (0.56%)
En iyi işlem:
75.70 USD
En kötü işlem:
-40.30 USD
Brüt kâr:
15 806.41 USD (349 567 pips)
Brüt zarar:
-937.88 USD (1 746 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
1314 (3 238.65 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 238.65 USD (1314)
Sharpe oranı:
0.77
Alım-satım etkinliği:
64.49%
Maks. mevduat yükü:
5.26%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
12 saat
Düzelme faktörü:
214.96
Alış işlemleri:
2 306 (99.96%)
Satış işlemleri:
1 (0.04%)
Kâr faktörü:
16.85
Beklenen getiri:
6.44 USD
Ortalama kâr:
6.89 USD
Ortalama zarar:
-72.14 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-67.70 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-67.70 USD (2)
Aylık büyüme:
2.46%
Yıllık tahmin:
32.01%
Algo alım-satım:
92%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.70 USD
Maksimum:
69.17 USD (0.60%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.36% (69.10 USD)
Varlığa göre:
73.66% (12 645.80 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 2307
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 15K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 348K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +75.70 USD
En kötü işlem: -40 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1314
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +3 238.65 USD
Maksimum ardışık zarar: -67.70 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "DupoinFuturesID-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
1.25 × 20
RoboForex-Pro
1.68 × 40
VantageInternational-Live
6.86 × 570
FusionMarkets-Live
8.06 × 597
ICMarketsSC-MT5
8.08 × 164
VantageInternational-Live 6
9.46 × 105
ExclusiveMarkets-Live
10.50 × 133
VantageInternational-Live 4
11.01 × 178
Merhaba tüm müşterilerimize hoş geldiniz. Bu sinyal, yeterli getiri sağlayan düşük riskli bir yatırım isteyenlere ithaf edilmiştir. 0,1 büyüklüğünde ve sınırlı pozisyonda XAUUSD emtiasının ticaretini yapıyoruz. İndirimli fiyatın teyidi ortalama piyasa fiyatının altında olduğunda pozisyon açın. Araştırma verilerimiz, düşük kredi kullanımıyla olağanüstü sonuçlar ortaya koyuyor, ek fon takviyesine ihtiyaç duyulmuyor ancak yine de optimum portföy büyümesi elde ediliyor. Uğraşmak istemeyen, analizden anlamayan ve her ay tutarlı kâr artışı isteyenler için çok uygundur. Sadece arkanıza yaslanıp sonuçları kabul etmeniz gerekiyor. Kulübe hoş geldiniz.


İnceleme yok
2025.09.18 07:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 18:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.02 19:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.22 14:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 13:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 12:42
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 04:52
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.20 03:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 02:46
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 01:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 00:39
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.19 22:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.19 21:32
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.18 02:28
No swaps are charged on the signal account
2025.08.18 00:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.17 23:21
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 21:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 19:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
