|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2307
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|15K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|348K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "DupoinFuturesID-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|1.25 × 20
|
RoboForex-Pro
|1.68 × 40
|
VantageInternational-Live
|6.86 × 570
|
FusionMarkets-Live
|8.06 × 597
|
ICMarketsSC-MT5
|8.08 × 164
|
VantageInternational-Live 6
|9.46 × 105
|
ExclusiveMarkets-Live
|10.50 × 133
|
VantageInternational-Live 4
|11.01 × 178
Ciao benvenuto a tutti i clienti. Questo segnale è dedicato a chi di voi desidera un investimento a basso rischio con rendimenti adeguati. Negoziamo per la merce XAUUSD con una dimensione di 0,1 e in una posizione limitata. Apri una posizione quando la conferma del prezzo scontato è inferiore al prezzo medio di mercato. I nostri dati di ricerca mostrano risultati straordinari con un basso prelievo, senza necessità di ulteriori fondi aggiuntivi ma ottenendo comunque una crescita ottimale del portafoglio. È molto adatto a quelli di voi che non vogliono seccature, non capiscono l'analisi e desiderano una crescita costante dei profitti ogni mese. Devi solo sederti e accettare i risultati. Benvenuto nel club.
