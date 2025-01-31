- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2700
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|17K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|494K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Deposit load
- Rückgang
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "DupoinFuturesID-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
MFGinvest-Server
|0.00 × 1
|
RoboForex-Pro
|1.68 × 40
|
JunoMarkets-Server
|3.85 × 72
|
ICMarketsSC-MT5-2
|5.37 × 123
|
VantageInternational-Live
|6.86 × 570
|
Exness-MT5Real5
|7.56 × 432
|
FusionMarkets-Live
|8.06 × 597
|
ICMarketsSC-MT5
|8.08 × 164
|
VantageInternational-Live 6
|9.46 × 105
|
ExclusiveMarkets-Live
|10.50 × 133
|
VantageInternational-Live 4
|11.01 × 178
|
JunoMarkets-Live
|23.00 × 1
Hallo, herzlich willkommen an alle Kunden. Dieses Signal richtet sich an diejenigen unter Ihnen, die eine Anlage mit geringem Risiko und angemessenen Renditen wünschen. Wir handeln für den XAUUSD-Rohstoff mit einer Größe von 0,1 und in einer begrenzten Position. Eröffnen Sie eine Position, wenn die Bestätigung des reduzierten Preises unter dem durchschnittlichen Marktpreis liegt. Unsere Forschungsdaten zeigen außergewöhnliche Ergebnisse mit geringem Drawdown, keinem Bedarf an zusätzlichen Aufstockungsmitteln und dennoch optimalem Portfoliowachstum. Es ist sehr gut für diejenigen unter Ihnen geeignet, die sich den Aufwand ersparen möchten, sich mit Analysen nicht auskennen und jeden Monat ein kontinuierliches Gewinnwachstum anstreben. Sie müssen sich einfach zurücklehnen und die Ergebnisse akzeptieren. Willkommen im Club.
