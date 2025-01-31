СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / GOLD Scalping Scorpion
Andika Tri Saputra

GOLD Scalping Scorpion

Andika Tri Saputra
0 отзывов
Надежность
47 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 361%
DupoinFuturesID-Real
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2 700
Прибыльных трейдов:
2 687 (99.51%)
Убыточных трейдов:
13 (0.48%)
Лучший трейд:
75.70 USD
Худший трейд:
-40.30 USD
Общая прибыль:
18 138.70 USD (495 627 pips)
Общий убыток:
-986.46 USD (1 746 pips)
Макс. серия выигрышей:
1314 (3 238.65 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 238.65 USD (1314)
Коэффициент Шарпа:
0.75
Торговая активность:
65.04%
Макс. загрузка депозита:
5.26%
Последний трейд:
13 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
15 часов
Фактор восстановления:
247.97
Длинных трейдов:
2 699 (99.96%)
Коротких трейдов:
1 (0.04%)
Профит фактор:
18.39
Мат. ожидание:
6.35 USD
Средняя прибыль:
6.75 USD
Средний убыток:
-75.88 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-67.70 USD)
Макс. убыток в серии:
-67.70 USD (2)
Прирост в месяц:
5.51%
Годовой прогноз:
70.23%
Алготрейдинг:
85%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.70 USD
Максимальная:
69.17 USD (0.60%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.36% (69.10 USD)
По эквити:
73.66% (12 645.80 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 2700
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 17K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 494K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +75.70 USD
Худший трейд: -40 USD
Макс. серия выигрышей: 1314
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +3 238.65 USD
Макс. убыток в серии: -67.70 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "DupoinFuturesID-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
RoboForex-Pro
1.68 × 40
JunoMarkets-Server
3.85 × 72
ICMarketsSC-MT5-2
5.37 × 123
VantageInternational-Live
6.86 × 570
Exness-MT5Real5
7.56 × 432
FusionMarkets-Live
8.06 × 597
ICMarketsSC-MT5
8.08 × 164
VantageInternational-Live 6
9.46 × 105
ExclusiveMarkets-Live
10.50 × 133
VantageInternational-Live 4
11.01 × 178
JunoMarkets-Live
23.00 × 1
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика

Здравствуйте, добро пожаловать всем клиентам. Этот сигнал предназначен для тех из вас, кто хочет инвестировать с низким уровнем риска и адекватной доходностью. Мы торгуем товаром XAUUSD размером 0,1 и в ограниченной позиции. Откройте позицию, когда подтверждение сниженной цены окажется ниже средней рыночной цены. Данные нашего исследования показывают исключительные результаты с низкой просадкой, отсутствием необходимости в дополнительных пополнениях средств, но при этом обеспечивается оптимальный рост портфеля. Это очень подходит для тех из вас, кто не хочет суеты, не разбирается в анализе и хочет стабильного роста прибыли каждый месяц. Вам просто нужно сесть и принять результаты. Добро пожаловать в клуб.


Нет отзывов
2025.12.18 19:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.15 12:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 13:32
No swaps are charged
2025.12.12 13:32
No swaps are charged
2025.12.04 20:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 09:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 07:50
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 21:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 15:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 12:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.21 14:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 03:31
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 18:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 17:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 11:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 11:19
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 03:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 16:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 15:53
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 13:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
GOLD Scalping Scorpion
30 USD в месяц
361%
0
0
USD
5K
USD
47
85%
2 700
99%
65%
18.38
6.35
USD
74%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.