SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / GOLD Scalping Scorpion
Andika Tri Saputra

GOLD Scalping Scorpion

Andika Tri Saputra
0 comentarios
Fiabilidad
47 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 361%
DupoinFuturesID-Real
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
El estilo de trading ha cambiado, las estadísticas se calcularán excluyendo parte de la historia ¿Cómo se calcula el Crecimiento en las Señales?
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
2 700
Transacciones Rentables:
2 687 (99.51%)
Transacciones Irrentables:
13 (0.48%)
Mejor transacción:
75.70 USD
Peor transacción:
-40.30 USD
Beneficio Bruto:
18 138.70 USD (495 627 pips)
Pérdidas Brutas:
-986.46 USD (1 746 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
1314 (3 238.65 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
3 238.65 USD (1314)
Ratio de Sharpe:
0.75
Actividad comercial:
65.04%
Carga máxima del depósito:
5.26%
Último trade:
14 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
15 horas
Factor de Recuperación:
247.97
Transacciones Largas:
2 699 (99.96%)
Transacciones Cortas:
1 (0.04%)
Factor de Beneficio:
18.39
Beneficio Esperado:
6.35 USD
Beneficio medio:
6.75 USD
Pérdidas medias:
-75.88 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-67.70 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-67.70 USD (2)
Crecimiento al mes:
5.51%
Pronóstico anual:
70.23%
Trading algorítmico:
85%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.70 USD
Máxima:
69.17 USD (0.60%)
Reducción relativa:
De balance:
1.36% (69.10 USD)
De fondos:
73.66% (12 645.80 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 2700
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 17K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 494K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +75.70 USD
Peor transacción: -40 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 1314
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +3 238.65 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -67.70 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "DupoinFuturesID-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
RoboForex-Pro
1.68 × 40
JunoMarkets-Server
3.85 × 72
ICMarketsSC-MT5-2
5.37 × 123
VantageInternational-Live
6.86 × 570
Exness-MT5Real5
7.56 × 432
FusionMarkets-Live
8.06 × 597
ICMarketsSC-MT5
8.08 × 164
VantageInternational-Live 6
9.46 × 105
ExclusiveMarkets-Live
10.50 × 133
VantageInternational-Live 4
11.01 × 178
JunoMarkets-Live
23.00 × 1
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada

Hola bienvenidos a todos los clientes. Esta señal está dedicada a aquellos que desean una inversión de bajo riesgo con rendimientos adecuados. Operamos con el producto XAUUSD con un tamaño de 0,1 y en una posición limitada. Abra una posición cuando la confirmación del precio descontado esté por debajo del precio promedio del mercado. Los datos de nuestra investigación muestran resultados extraordinarios con una baja reducción, sin necesidad de fondos adicionales, pero aun así logrando un crecimiento óptimo de la cartera. Es muy adecuado para aquellos que no quieren complicaciones, no entienden el análisis y quieren un crecimiento constante de las ganancias cada mes. Sólo necesitas sentarte y aceptar los resultados. Bienvenido al club.


No hay comentarios
2025.12.18 19:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.15 12:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 13:32
No swaps are charged
2025.12.12 13:32
No swaps are charged
2025.12.04 20:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 09:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 07:50
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 21:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 15:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 12:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.21 14:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 03:31
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 18:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 17:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 11:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 11:19
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 03:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 16:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 15:53
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 13:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
GOLD Scalping Scorpion
30 USD al mes
361%
0
0
USD
5K
USD
47
85%
2 700
99%
65%
18.38
6.35
USD
74%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.