Andika Tri Saputra

GOLD Scalping Scorpion

Andika Tri Saputra
0条评论
可靠性
47
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 361%
DupoinFuturesID-Real
1:500
  • 成长
  • 结余
交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。 信号中的增长率是怎样计算的?
  • 净值
  • 提取
交易:
2 700
盈利交易:
2 687 (99.51%)
亏损交易:
13 (0.48%)
最好交易:
75.70 USD
最差交易:
-40.30 USD
毛利:
18 138.70 USD (495 627 pips)
毛利亏损:
-986.46 USD (1 746 pips)
最大连续赢利:
1314 (3 238.65 USD)
最大连续盈利:
3 238.65 USD (1314)
夏普比率:
0.75
交易活动:
65.04%
最大入金加载:
5.26%
最近交易:
14 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
15 小时
采收率:
247.97
长期交易:
2 699 (99.96%)
短期交易:
1 (0.04%)
利润因子:
18.39
预期回报:
6.35 USD
平均利润:
6.75 USD
平均损失:
-75.88 USD
最大连续失误:
2 (-67.70 USD)
最大连续亏损:
-67.70 USD (2)
每月增长:
5.51%
年度预测:
70.23%
算法交易:
85%
结余跌幅:
绝对:
0.70 USD
最大值:
69.17 USD (0.60%)
相对跌幅:
结余:
1.36% (69.10 USD)
净值:
73.66% (12 645.80 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 2700
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 17K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 494K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +75.70 USD
最差交易: -40 USD
最大连续赢利: 1314
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +3 238.65 USD
最大连续亏损: -67.70 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 DupoinFuturesID-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
RoboForex-Pro
1.68 × 40
JunoMarkets-Server
3.85 × 72
ICMarketsSC-MT5-2
5.37 × 123
VantageInternational-Live
6.86 × 570
Exness-MT5Real5
7.56 × 432
FusionMarkets-Live
8.06 × 597
ICMarketsSC-MT5
8.08 × 164
VantageInternational-Live 6
9.46 × 105
ExclusiveMarkets-Live
10.50 × 133
VantageInternational-Live 4
11.01 × 178
JunoMarkets-Live
23.00 × 1
您好，欢迎各位顾客。该信号专门针对那些想要低风险投资并获得足够回报的人。我们交易尺寸为 0.1 且头寸有限的 XAUUSD 商品。当确认折扣价格低于平均市场价格时开仓。我们的研究数据显示出非凡的成果，回撤低，无需额外的充值资金，但仍能获得最佳的投资组合增长。它非常适合那些不想麻烦、不懂分析、希望每个月利润持续增长的人。 您只需坐下来接受结果即可。欢迎来到俱乐部。


没有评论
2025.12.18 19:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.15 12:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 13:32
No swaps are charged
2025.12.12 13:32
No swaps are charged
2025.12.04 20:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 09:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 07:50
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 21:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 15:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 12:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.21 14:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 03:31
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 18:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 17:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 11:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 11:19
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 03:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 16:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 15:53
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 13:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
