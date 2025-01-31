- 成长
信号中的增长率是怎样计算的?
交易:
2 700
盈利交易:
2 687 (99.51%)
亏损交易:
13 (0.48%)
最好交易:
75.70 USD
最差交易:
-40.30 USD
毛利:
18 138.70 USD (495 627 pips)
毛利亏损:
-986.46 USD (1 746 pips)
最大连续赢利:
1314 (3 238.65 USD)
最大连续盈利:
3 238.65 USD (1314)
夏普比率:
0.75
交易活动:
65.04%
最大入金加载:
5.26%
最近交易:
14 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
15 小时
采收率:
247.97
长期交易:
2 699 (99.96%)
短期交易:
1 (0.04%)
利润因子:
18.39
预期回报:
6.35 USD
平均利润:
6.75 USD
平均损失:
-75.88 USD
最大连续失误:
2 (-67.70 USD)
最大连续亏损:
-67.70 USD (2)
每月增长:
5.51%
年度预测:
70.23%
算法交易:
85%
结余跌幅:
绝对:
0.70 USD
最大值:
69.17 USD (0.60%)
相对跌幅:
结余:
1.36% (69.10 USD)
净值:
73.66% (12 645.80 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2700
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|17K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|494K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +75.70 USD
最差交易: -40 USD
最大连续赢利: 1314
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +3 238.65 USD
最大连续亏损: -67.70 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 DupoinFuturesID-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
RoboForex-Pro
|1.68 × 40
|
JunoMarkets-Server
|3.85 × 72
|
ICMarketsSC-MT5-2
|5.37 × 123
|
VantageInternational-Live
|6.86 × 570
|
Exness-MT5Real5
|7.56 × 432
|
FusionMarkets-Live
|8.06 × 597
|
ICMarketsSC-MT5
|8.08 × 164
|
VantageInternational-Live 6
|9.46 × 105
|
ExclusiveMarkets-Live
|10.50 × 133
|
VantageInternational-Live 4
|11.01 × 178
|
JunoMarkets-Live
|23.00 × 1
您好，欢迎各位顾客。该信号专门针对那些想要低风险投资并获得足够回报的人。我们交易尺寸为 0.1 且头寸有限的 XAUUSD 商品。当确认折扣价格低于平均市场价格时开仓。我们的研究数据显示出非凡的成果，回撤低，无需额外的充值资金，但仍能获得最佳的投资组合增长。它非常适合那些不想麻烦、不懂分析、希望每个月利润持续增长的人。 您只需坐下来接受结果即可。欢迎来到俱乐部。
