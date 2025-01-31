シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / GOLD Scalping Scorpion
Andika Tri Saputra

GOLD Scalping Scorpion

Andika Tri Saputra
レビュー0件
信頼性
47週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 361%
DupoinFuturesID-Real
1:500
  • 成長
  • 残高
Trading style has changed. Part of history is not included in statistics. 経済成長率はどうやって計算するのですか？
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
2 700
利益トレード:
2 687 (99.51%)
損失トレード:
13 (0.48%)
ベストトレード:
75.70 USD
最悪のトレード:
-40.30 USD
総利益:
18 138.70 USD (495 627 pips)
総損失:
-986.46 USD (1 746 pips)
最大連続の勝ち:
1314 (3 238.65 USD)
最大連続利益:
3 238.65 USD (1314)
シャープレシオ:
0.75
取引アクティビティ:
65.04%
最大入金額:
5.26%
最近のトレード:
16 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
15 時間
リカバリーファクター:
247.97
長いトレード:
2 699 (99.96%)
短いトレード:
1 (0.04%)
プロフィットファクター:
18.39
期待されたペイオフ:
6.35 USD
平均利益:
6.75 USD
平均損失:
-75.88 USD
最大連続の負け:
2 (-67.70 USD)
最大連続損失:
-67.70 USD (2)
月間成長:
5.23%
年間予想:
66.54%
アルゴリズム取引:
85%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.70 USD
最大の:
69.17 USD (0.60%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.36% (69.10 USD)
エクイティによる:
73.66% (12 645.80 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 2700
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 17K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 494K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +75.70 USD
最悪のトレード: -40 USD
最大連続の勝ち: 1314
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +3 238.65 USD
最大連続損失: -67.70 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"DupoinFuturesID-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
RoboForex-Pro
1.68 × 40
JunoMarkets-Server
3.85 × 72
ICMarketsSC-MT5-2
5.37 × 123
VantageInternational-Live
6.86 × 570
Exness-MT5Real5
7.56 × 432
FusionMarkets-Live
8.06 × 597
ICMarketsSC-MT5
8.08 × 164
VantageInternational-Live 6
9.46 × 105
ExclusiveMarkets-Live
10.50 × 133
VantageInternational-Live 4
11.01 × 178
JunoMarkets-Live
23.00 × 1
お客様の皆様、こんにちは。このシグナルは、適切なリターンを伴う低リスクの投資を希望する人に捧げられます。私たちは、サイズ 0.1 の XAUUSD 商品を限られたポジションで取引します。割引価格の確認が平均市場価格を下回っている場合にポジションを開きます。当社の調査データは、ドローダウンが低く、追加の資金を補充する必要がなく、それでも最適なポートフォリオの成長が得られるという驚異的な結果を示しています。面倒な作業はしたくない、分析は理解できない、毎月安定した利益の成長を望む人に非常に適しています。 ただ座って結果を受け入れる必要があります。クラブへようこそ。


レビューなし
2025.12.18 19:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.15 12:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 13:32
No swaps are charged
2025.12.12 13:32
No swaps are charged
2025.12.04 20:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 09:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 07:50
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 21:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 15:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 12:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.21 14:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 03:31
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 18:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 17:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 11:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 11:19
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 03:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 16:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 15:53
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 13:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
