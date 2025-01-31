SignauxSections
Andika Tri Saputra

GOLD Scalping Scorpion V2 M5

Andika Tri Saputra
0 avis
Fiabilité
36 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 1 397%
DupoinFuturesID-Real
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 307
Bénéfice trades:
2 294 (99.43%)
Perte trades:
13 (0.56%)
Meilleure transaction:
75.70 USD
Pire transaction:
-40.30 USD
Bénéfice brut:
15 806.41 USD (349 567 pips)
Perte brute:
-937.88 USD (1 746 pips)
Gains consécutifs maximales:
1314 (3 238.65 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
3 238.65 USD (1314)
Ratio de Sharpe:
0.77
Activité de trading:
65.61%
Charge de dépôt maximale:
5.26%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
12 heures
Facteur de récupération:
214.96
Longs trades:
2 306 (99.96%)
Courts trades:
1 (0.04%)
Facteur de profit:
16.85
Rendement attendu:
6.44 USD
Bénéfice moyen:
6.89 USD
Perte moyenne:
-72.14 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-67.70 USD)
Perte consécutive maximale:
-67.70 USD (2)
Croissance mensuelle:
4.48%
Prévision annuelle:
56.81%
Algo trading:
92%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.70 USD
Maximal:
69.17 USD (0.60%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.36% (69.10 USD)
Par fonds propres:
73.66% (12 645.80 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 2307
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 15K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 348K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +75.70 USD
Pire transaction: -40 USD
Gains consécutifs maximales: 1314
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +3 238.65 USD
Perte consécutive maximale: -67.70 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "DupoinFuturesID-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
1.07 × 15
RoboForex-Pro
1.68 × 40
VantageInternational-Live
6.86 × 570
FusionMarkets-Live
8.06 × 597
ICMarketsSC-MT5
8.08 × 164
VantageInternational-Live 6
9.46 × 105
ExclusiveMarkets-Live
10.50 × 133
VantageInternational-Live 4
11.01 × 178
Bonjour bienvenue à tous les clients. Ce signal est dédié à ceux d'entre vous qui souhaitent un investissement à faible risque avec des rendements adéquats. Nous négocions la matière première XAUUSD avec une taille de 0,1 et dans une position limitée. Ouvrez une position lorsque la confirmation du prix réduit est inférieure au prix moyen du marché. Nos données de recherche montrent des résultats extraordinaires avec un faible prélèvement, aucun besoin de fonds complémentaires supplémentaires, mais une croissance optimale du portefeuille. Il convient parfaitement à ceux d'entre vous qui ne veulent pas de tracas, ne comprennent pas l'analyse et souhaitent une croissance constante des bénéfices chaque mois. Il vous suffit de vous asseoir et d'accepter les résultats. Bienvenue au club.



Aucun avis
