SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / GOLD Scalping Scorpion
Andika Tri Saputra

GOLD Scalping Scorpion

Andika Tri Saputra
0 comentários
Confiabilidade
47 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 361%
DupoinFuturesID-Real
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
O estilo de negociação mudou, parte do histórico é excluída do cálculo das estatísticas. Como o crescimento na Signals é calculado?
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
2 700
Negociações com lucro:
2 687 (99.51%)
Negociações com perda:
13 (0.48%)
Melhor negociação:
75.70 USD
Pior negociação:
-40.30 USD
Lucro bruto:
18 138.70 USD (495 627 pips)
Perda bruta:
-986.46 USD (1 746 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
1314 (3 238.65 USD)
Máximo lucro consecutivo:
3 238.65 USD (1314)
Índice de Sharpe:
0.75
Atividade de negociação:
65.04%
Depósito máximo carregado:
5.26%
Último negócio:
15 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
15 horas
Fator de recuperação:
247.97
Negociações longas:
2 699 (99.96%)
Negociações curtas:
1 (0.04%)
Fator de lucro:
18.39
Valor esperado:
6.35 USD
Lucro médio:
6.75 USD
Perda média:
-75.88 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-67.70 USD)
Máxima perda consecutiva:
-67.70 USD (2)
Crescimento mensal:
5.42%
Previsão anual:
66.54%
Algotrading:
85%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.70 USD
Máximo:
69.17 USD (0.60%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.36% (69.10 USD)
Pelo Capital Líquido:
73.66% (12 645.80 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 2700
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 17K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 494K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +75.70 USD
Pior negociação: -40 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1314
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +3 238.65 USD
Máxima perda consecutiva: -67.70 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "DupoinFuturesID-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
RoboForex-Pro
1.68 × 40
JunoMarkets-Server
3.85 × 72
ICMarketsSC-MT5-2
5.37 × 123
VantageInternational-Live
6.86 × 570
Exness-MT5Real5
7.56 × 432
FusionMarkets-Live
8.06 × 597
ICMarketsSC-MT5
8.08 × 164
VantageInternational-Live 6
9.46 × 105
ExclusiveMarkets-Live
10.50 × 133
VantageInternational-Live 4
11.01 × 178
JunoMarkets-Live
23.00 × 1
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar

Olá, seja bem-vindo a todos os clientes. Este sinal é dedicado a quem pretende um investimento de baixo risco e retorno adequado. Negociamos pela commodity XAUUSD com um tamanho de 0,1 e em posição limitada. Abra uma posição quando a confirmação do preço com desconto estiver abaixo do preço médio de mercado. Os dados do nosso inquérito mostram resultados extraordinários com um baixo drawdown, sem necessidade de fundos adicionais, mas ainda assim obtendo um crescimento ideal do portefólio. É muito adequado para aqueles que não querem complicações, não entendem de análise e desejam um crescimento consistente dos lucros todos os meses. Só precisa de se sentar e aceitar os resultados. Bem-vindo ao clube.


Sem comentários
2025.12.18 19:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.15 12:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 13:32
No swaps are charged
2025.12.12 13:32
No swaps are charged
2025.12.04 20:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 09:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 07:50
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 21:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 15:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 12:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.21 14:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 03:31
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 18:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 17:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 11:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 11:19
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 03:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 16:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 15:53
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 13:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
GOLD Scalping Scorpion
30 USD por mês
361%
0
0
USD
5K
USD
47
85%
2 700
99%
65%
18.38
6.35
USD
74%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.