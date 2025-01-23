- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
215
Kârla kapanan işlemler:
119 (55.34%)
Zararla kapanan işlemler:
96 (44.65%)
En iyi işlem:
268.51 EUR
En kötü işlem:
-356.85 EUR
Brüt kâr:
3 064.28 EUR (7 364 156 pips)
Brüt zarar:
-2 908.19 EUR (6 731 069 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (395.18 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
395.18 EUR (10)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
90.10%
Maks. mevduat yükü:
77.78%
En son işlem:
8 saat önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
0.21
Alış işlemleri:
121 (56.28%)
Satış işlemleri:
94 (43.72%)
Kâr faktörü:
1.05
Beklenen getiri:
0.73 EUR
Ortalama kâr:
25.75 EUR
Ortalama zarar:
-30.29 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-306.38 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-634.13 EUR (4)
Aylık büyüme:
-11.03%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
5%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
169.71 EUR
Maksimum:
727.55 EUR (68.78%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
54.93% (729.42 EUR)
Varlığa göre:
33.77% (365.88 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|93
|XAUUSD
|50
|TSLA.OQ
|22
|US500.f
|8
|GER30
|6
|MSTR.OQ
|5
|VIXY.Z
|4
|SOLUSD
|4
|EURUSD
|3
|AMZN.OQ
|2
|QQQ.OQ
|2
|USDJPY
|2
|GOOG.OQ
|2
|BMWG.DE
|2
|EONGn.DE
|2
|SPX500
|2
|WTI
|2
|MSFT.OQ
|1
|DAIGn.DE
|1
|XAGUSD
|1
|ETHUSD
|1
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|44
|XAUUSD
|688
|TSLA.OQ
|-275
|US500.f
|-48
|GER30
|-124
|MSTR.OQ
|-103
|VIXY.Z
|29
|SOLUSD
|-68
|EURUSD
|79
|AMZN.OQ
|2
|QQQ.OQ
|-28
|USDJPY
|-13
|GOOG.OQ
|30
|BMWG.DE
|6
|EONGn.DE
|-1
|SPX500
|44
|WTI
|-106
|MSFT.OQ
|31
|DAIGn.DE
|3
|XAGUSD
|1
|ETHUSD
|-12
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|1.6M
|XAUUSD
|54K
|TSLA.OQ
|-26K
|US500.f
|-9.2K
|GER30
|-11K
|MSTR.OQ
|-10K
|VIXY.Z
|20K
|SOLUSD
|-940K
|EURUSD
|2.1K
|AMZN.OQ
|286
|QQQ.OQ
|-2.7K
|USDJPY
|-1.9K
|GOOG.OQ
|3.1K
|BMWG.DE
|598
|EONGn.DE
|-59
|SPX500
|543
|WTI
|-5.1K
|MSFT.OQ
|3.2K
|DAIGn.DE
|263
|XAGUSD
|2
|ETHUSD
|-3.8K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +268.51 EUR
En kötü işlem: -357 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +395.18 EUR
Maksimum ardışık zarar: -306.38 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BlackBullMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Beschreibung folgt wenn die Einzahlung erfolgt ist...
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
32%
0
0
USD
USD
925
EUR
EUR
36
5%
215
55%
90%
1.05
0.73
EUR
EUR
55%
1:50