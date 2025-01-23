SinyallerBölümler
Aii Karadag

AI Trading Buddy New

Aii Karadag
0 inceleme
Güvenilirlik
36 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 32%
BlackBullMarkets-Live
1:50
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
215
Kârla kapanan işlemler:
119 (55.34%)
Zararla kapanan işlemler:
96 (44.65%)
En iyi işlem:
268.51 EUR
En kötü işlem:
-356.85 EUR
Brüt kâr:
3 064.28 EUR (7 364 156 pips)
Brüt zarar:
-2 908.19 EUR (6 731 069 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (395.18 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
395.18 EUR (10)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
90.10%
Maks. mevduat yükü:
77.78%
En son işlem:
8 saat önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
0.21
Alış işlemleri:
121 (56.28%)
Satış işlemleri:
94 (43.72%)
Kâr faktörü:
1.05
Beklenen getiri:
0.73 EUR
Ortalama kâr:
25.75 EUR
Ortalama zarar:
-30.29 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-306.38 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-634.13 EUR (4)
Aylık büyüme:
-11.03%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
5%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
169.71 EUR
Maksimum:
727.55 EUR (68.78%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
54.93% (729.42 EUR)
Varlığa göre:
33.77% (365.88 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 93
XAUUSD 50
TSLA.OQ 22
US500.f 8
GER30 6
MSTR.OQ 5
VIXY.Z 4
SOLUSD 4
EURUSD 3
AMZN.OQ 2
QQQ.OQ 2
USDJPY 2
GOOG.OQ 2
BMWG.DE 2
EONGn.DE 2
SPX500 2
WTI 2
MSFT.OQ 1
DAIGn.DE 1
XAGUSD 1
ETHUSD 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD 44
XAUUSD 688
TSLA.OQ -275
US500.f -48
GER30 -124
MSTR.OQ -103
VIXY.Z 29
SOLUSD -68
EURUSD 79
AMZN.OQ 2
QQQ.OQ -28
USDJPY -13
GOOG.OQ 30
BMWG.DE 6
EONGn.DE -1
SPX500 44
WTI -106
MSFT.OQ 31
DAIGn.DE 3
XAGUSD 1
ETHUSD -12
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD 1.6M
XAUUSD 54K
TSLA.OQ -26K
US500.f -9.2K
GER30 -11K
MSTR.OQ -10K
VIXY.Z 20K
SOLUSD -940K
EURUSD 2.1K
AMZN.OQ 286
QQQ.OQ -2.7K
USDJPY -1.9K
GOOG.OQ 3.1K
BMWG.DE 598
EONGn.DE -59
SPX500 543
WTI -5.1K
MSFT.OQ 3.2K
DAIGn.DE 263
XAGUSD 2
ETHUSD -3.8K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +268.51 EUR
En kötü işlem: -357 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +395.18 EUR
Maksimum ardışık zarar: -306.38 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BlackBullMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Darwinex-Live
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-Live01
0.00 × 2
TickmillUK-Live
0.00 × 3
OneRoyal-Server
1.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
3.33 × 3
AdmiralMarkets-Live
6.00 × 3
Ava-Real 1-MT5
15.00 × 2
Beschreibung folgt wenn die Einzahlung erfolgt ist...
İnceleme yok
2025.09.05 22:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.05 21:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.29 16:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.30 19:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.18 16:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.10 21:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.28 08:21
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.27 12:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.27 12:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.22 20:23
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.20 16:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.12 18:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.05 19:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.05 10:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.05 10:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.04 11:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.19 16:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.86% of days out of 116 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.09 20:15
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.09 20:15
A large drawdown may occur on the account again
2025.05.09 03:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
