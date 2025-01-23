- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
214
Profit Trade:
118 (55.14%)
Loss Trade:
96 (44.86%)
Best Trade:
268.51 EUR
Worst Trade:
-356.85 EUR
Profitto lordo:
3 063.05 EUR (7 361 277 pips)
Perdita lorda:
-2 908.19 EUR (6 731 069 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (395.18 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
395.18 EUR (10)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
90.10%
Massimo carico di deposito:
77.78%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
0.21
Long Trade:
121 (56.54%)
Short Trade:
93 (43.46%)
Fattore di profitto:
1.05
Profitto previsto:
0.72 EUR
Profitto medio:
25.96 EUR
Perdita media:
-30.29 EUR
Massime perdite consecutive:
11 (-306.38 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-634.13 EUR (4)
Crescita mensile:
-11.14%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
5%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
169.71 EUR
Massimale:
727.55 EUR (68.78%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
54.93% (729.42 EUR)
Per equità:
33.77% (365.88 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|93
|XAUUSD
|50
|TSLA.OQ
|22
|US500.f
|8
|GER30
|6
|MSTR.OQ
|5
|VIXY.Z
|4
|EURUSD
|3
|SOLUSD
|3
|AMZN.OQ
|2
|QQQ.OQ
|2
|USDJPY
|2
|GOOG.OQ
|2
|BMWG.DE
|2
|EONGn.DE
|2
|SPX500
|2
|WTI
|2
|MSFT.OQ
|1
|DAIGn.DE
|1
|XAGUSD
|1
|ETHUSD
|1
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|44
|XAUUSD
|688
|TSLA.OQ
|-275
|US500.f
|-48
|GER30
|-124
|MSTR.OQ
|-103
|VIXY.Z
|29
|EURUSD
|79
|SOLUSD
|-69
|AMZN.OQ
|2
|QQQ.OQ
|-28
|USDJPY
|-13
|GOOG.OQ
|30
|BMWG.DE
|6
|EONGn.DE
|-1
|SPX500
|44
|WTI
|-106
|MSFT.OQ
|31
|DAIGn.DE
|3
|XAGUSD
|1
|ETHUSD
|-12
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|1.6M
|XAUUSD
|54K
|TSLA.OQ
|-26K
|US500.f
|-9.2K
|GER30
|-11K
|MSTR.OQ
|-10K
|VIXY.Z
|20K
|EURUSD
|2.1K
|SOLUSD
|-942K
|AMZN.OQ
|286
|QQQ.OQ
|-2.7K
|USDJPY
|-1.9K
|GOOG.OQ
|3.1K
|BMWG.DE
|598
|EONGn.DE
|-59
|SPX500
|543
|WTI
|-5.1K
|MSFT.OQ
|3.2K
|DAIGn.DE
|263
|XAGUSD
|2
|ETHUSD
|-3.8K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +268.51 EUR
Worst Trade: -357 EUR
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +395.18 EUR
Massima perdita consecutiva: -306.38 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BlackBullMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.00 × 2
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 3
|
OneRoyal-Server
|1.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|3.33 × 3
|
AdmiralMarkets-Live
|6.00 × 3
|
Ava-Real 1-MT5
|15.00 × 2
Beschreibung folgt wenn die Einzahlung erfolgt ist...
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
32%
0
0
USD
USD
924
EUR
EUR
36
5%
214
55%
90%
1.05
0.72
EUR
EUR
55%
1:50