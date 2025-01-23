SegnaliSezioni
Aii Karadag

AI Trading Buddy New

Aii Karadag
0 recensioni
Affidabilità
36 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 32%
BlackBullMarkets-Live
1:50
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
214
Profit Trade:
118 (55.14%)
Loss Trade:
96 (44.86%)
Best Trade:
268.51 EUR
Worst Trade:
-356.85 EUR
Profitto lordo:
3 063.05 EUR (7 361 277 pips)
Perdita lorda:
-2 908.19 EUR (6 731 069 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (395.18 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
395.18 EUR (10)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
90.10%
Massimo carico di deposito:
77.78%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
0.21
Long Trade:
121 (56.54%)
Short Trade:
93 (43.46%)
Fattore di profitto:
1.05
Profitto previsto:
0.72 EUR
Profitto medio:
25.96 EUR
Perdita media:
-30.29 EUR
Massime perdite consecutive:
11 (-306.38 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-634.13 EUR (4)
Crescita mensile:
-11.14%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
5%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
169.71 EUR
Massimale:
727.55 EUR (68.78%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
54.93% (729.42 EUR)
Per equità:
33.77% (365.88 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 93
XAUUSD 50
TSLA.OQ 22
US500.f 8
GER30 6
MSTR.OQ 5
VIXY.Z 4
EURUSD 3
SOLUSD 3
AMZN.OQ 2
QQQ.OQ 2
USDJPY 2
GOOG.OQ 2
BMWG.DE 2
EONGn.DE 2
SPX500 2
WTI 2
MSFT.OQ 1
DAIGn.DE 1
XAGUSD 1
ETHUSD 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD 44
XAUUSD 688
TSLA.OQ -275
US500.f -48
GER30 -124
MSTR.OQ -103
VIXY.Z 29
EURUSD 79
SOLUSD -69
AMZN.OQ 2
QQQ.OQ -28
USDJPY -13
GOOG.OQ 30
BMWG.DE 6
EONGn.DE -1
SPX500 44
WTI -106
MSFT.OQ 31
DAIGn.DE 3
XAGUSD 1
ETHUSD -12
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD 1.6M
XAUUSD 54K
TSLA.OQ -26K
US500.f -9.2K
GER30 -11K
MSTR.OQ -10K
VIXY.Z 20K
EURUSD 2.1K
SOLUSD -942K
AMZN.OQ 286
QQQ.OQ -2.7K
USDJPY -1.9K
GOOG.OQ 3.1K
BMWG.DE 598
EONGn.DE -59
SPX500 543
WTI -5.1K
MSFT.OQ 3.2K
DAIGn.DE 263
XAGUSD 2
ETHUSD -3.8K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +268.51 EUR
Worst Trade: -357 EUR
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +395.18 EUR
Massima perdita consecutiva: -306.38 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BlackBullMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Darwinex-Live
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-Live01
0.00 × 2
TickmillUK-Live
0.00 × 3
OneRoyal-Server
1.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
3.33 × 3
AdmiralMarkets-Live
6.00 × 3
Ava-Real 1-MT5
15.00 × 2
Beschreibung folgt wenn die Einzahlung erfolgt ist...
2025.09.05 22:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.05 21:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.29 16:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.30 19:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.18 16:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.10 21:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.28 08:21
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.27 12:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.27 12:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.22 20:23
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.20 16:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.12 18:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.05 19:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.05 10:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.05 10:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.04 11:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.19 16:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.86% of days out of 116 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.09 20:15
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.09 20:15
A large drawdown may occur on the account again
2025.05.09 03:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
AI Trading Buddy New
30USD al mese
32%
0
0
USD
924
EUR
36
5%
214
55%
90%
1.05
0.72
EUR
55%
1:50
