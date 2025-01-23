SignauxSections
Aii Karadag

AI Trading Buddy New

Aii Karadag
0 avis
Fiabilité
35 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 32%
BlackBullMarkets-Live
1:50
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
213
Bénéfice trades:
117 (54.92%)
Perte trades:
96 (45.07%)
Meilleure transaction:
268.51 EUR
Pire transaction:
-356.85 EUR
Bénéfice brut:
3 061.83 EUR (7 357 705 pips)
Perte brute:
-2 908.19 EUR (6 731 069 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (395.18 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
395.18 EUR (10)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
90.10%
Charge de dépôt maximale:
77.78%
Dernier trade:
15 il y a des heures
Trades par semaine:
15
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
0.21
Longs trades:
121 (56.81%)
Courts trades:
92 (43.19%)
Facteur de profit:
1.05
Rendement attendu:
0.72 EUR
Bénéfice moyen:
26.17 EUR
Perte moyenne:
-30.29 EUR
Pertes consécutives maximales:
11 (-306.38 EUR)
Perte consécutive maximale:
-634.13 EUR (4)
Croissance mensuelle:
-11.26%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
5%
Prélèvement par solde:
Absolu:
169.71 EUR
Maximal:
727.55 EUR (68.78%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
54.93% (729.42 EUR)
Par fonds propres:
33.77% (365.88 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 93
XAUUSD 50
TSLA.OQ 22
US500.f 8
GER30 6
MSTR.OQ 5
VIXY.Z 4
EURUSD 3
AMZN.OQ 2
QQQ.OQ 2
USDJPY 2
GOOG.OQ 2
BMWG.DE 2
EONGn.DE 2
SPX500 2
WTI 2
SOLUSD 2
MSFT.OQ 1
DAIGn.DE 1
XAGUSD 1
ETHUSD 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD 44
XAUUSD 688
TSLA.OQ -275
US500.f -48
GER30 -124
MSTR.OQ -103
VIXY.Z 29
EURUSD 79
AMZN.OQ 2
QQQ.OQ -28
USDJPY -13
GOOG.OQ 30
BMWG.DE 6
EONGn.DE -1
SPX500 44
WTI -106
SOLUSD -70
MSFT.OQ 31
DAIGn.DE 3
XAGUSD 1
ETHUSD -12
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD 1.6M
XAUUSD 54K
TSLA.OQ -26K
US500.f -9.2K
GER30 -11K
MSTR.OQ -10K
VIXY.Z 20K
EURUSD 2.1K
AMZN.OQ 286
QQQ.OQ -2.7K
USDJPY -1.9K
GOOG.OQ 3.1K
BMWG.DE 598
EONGn.DE -59
SPX500 543
WTI -5.1K
SOLUSD -946K
MSFT.OQ 3.2K
DAIGn.DE 263
XAGUSD 2
ETHUSD -3.8K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +268.51 EUR
Pire transaction: -357 EUR
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +395.18 EUR
Perte consécutive maximale: -306.38 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "BlackBullMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Darwinex-Live
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-Live01
0.00 × 2
TickmillUK-Live
0.00 × 3
OneRoyal-Server
1.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
3.33 × 3
AdmiralMarkets-Live
6.00 × 3
Ava-Real 1-MT5
15.00 × 2
Beschreibung folgt wenn die Einzahlung erfolgt ist...
Aucun avis
2025.09.05 22:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.05 21:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.29 16:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.30 19:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.18 16:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.10 21:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.28 08:21
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.27 12:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.27 12:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.22 20:23
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.20 16:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.12 18:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.05 19:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.05 10:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.05 10:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.04 11:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.19 16:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.86% of days out of 116 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.09 20:15
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.09 20:15
A large drawdown may occur on the account again
2025.05.09 03:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
