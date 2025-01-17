SinyallerBölümler
Ganda Prawira Tanzil

Wayang Emas 2025 LOW RISK

Ganda Prawira Tanzil
0 inceleme
Güvenilirlik
35 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 7%
SalmaMarkets-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
109
Kârla kapanan işlemler:
106 (97.24%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (2.75%)
En iyi işlem:
388.75 USD
En kötü işlem:
-404.59 USD
Brüt kâr:
2 222.81 USD (222 237 pips)
Brüt zarar:
-1 102.15 USD (110 213 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
72 (1 571.69 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 571.69 USD (72)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
63.93%
Maks. mevduat yükü:
1.56%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
6 gün
Düzelme faktörü:
1.55
Alış işlemleri:
73 (66.97%)
Satış işlemleri:
36 (33.03%)
Kâr faktörü:
2.02
Beklenen getiri:
10.28 USD
Ortalama kâr:
20.97 USD
Ortalama zarar:
-367.38 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-697.56 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-697.56 USD (2)
Aylık büyüme:
3.38%
Yıllık tahmin:
41.87%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
451.03 USD
Maksimum:
723.91 USD (4.74%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.74% (723.91 USD)
Varlığa göre:
3.52% (567.87 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 109
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 1.1K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 112K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +388.75 USD
En kötü işlem: -405 USD
Maksimum ardışık kazanç: 72
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +1 571.69 USD
Maksimum ardışık zarar: -697.56 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "SalmaMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live04
0.00 × 4
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 35
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 5
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Axi-US05-Live
0.00 × 1
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
Exness-Real
0.47 × 129
ICMarketsSC-Live03
0.67 × 3
Exness-Real36
1.09 × 260
CXMTradingLtd-Real
1.69 × 13
Axi.SVG-US10-Live
2.14 × 44
CapitalPointTrading-Live29
2.14 × 7
Tickmill-Live05
2.40 × 727
FBS-Real-6
4.67 × 3
SalmaMarkets-Live
5.20 × 5
Exness-Real18
8.76 × 59
CapitalIndexGlobal-Live
15.00 × 2
RoboForex-ECN-3
16.63 × 8
Charterprime-Live
17.00 × 2
İnceleme yok
2025.09.26 21:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.22 09:12
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.12 03:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.11 05:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.08 07:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.07 09:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:500
2025.04.30 02:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.29 17:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.07 03:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.03 11:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.03 05:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.27 11:13
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.20 03:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.19 06:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.05 13:19
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:500
2025.02.25 04:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.02.25 03:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.02.22 06:10
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.02.20 06:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.