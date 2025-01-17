- Büyüme
İşlemler:
109
Kârla kapanan işlemler:
106 (97.24%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (2.75%)
En iyi işlem:
388.75 USD
En kötü işlem:
-404.59 USD
Brüt kâr:
2 222.81 USD (222 237 pips)
Brüt zarar:
-1 102.15 USD (110 213 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
72 (1 571.69 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 571.69 USD (72)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
63.93%
Maks. mevduat yükü:
1.56%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
6 gün
Düzelme faktörü:
1.55
Alış işlemleri:
73 (66.97%)
Satış işlemleri:
36 (33.03%)
Kâr faktörü:
2.02
Beklenen getiri:
10.28 USD
Ortalama kâr:
20.97 USD
Ortalama zarar:
-367.38 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-697.56 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-697.56 USD (2)
Aylık büyüme:
3.38%
Yıllık tahmin:
41.87%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
451.03 USD
Maksimum:
723.91 USD (4.74%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.74% (723.91 USD)
Varlığa göre:
3.52% (567.87 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|109
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|1.1K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|112K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +388.75 USD
En kötü işlem: -405 USD
Maksimum ardışık kazanç: 72
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +1 571.69 USD
Maksimum ardışık zarar: -697.56 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "SalmaMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 4
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 5
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
ICMarketsSC-Live03
|0.67 × 3
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
|
Axi.SVG-US10-Live
|2.14 × 44
|
CapitalPointTrading-Live29
|2.14 × 7
|
Tickmill-Live05
|2.40 × 727
|
FBS-Real-6
|4.67 × 3
|
SalmaMarkets-Live
|5.20 × 5
|
Exness-Real18
|8.76 × 59
|
CapitalIndexGlobal-Live
|15.00 × 2
|
RoboForex-ECN-3
|16.63 × 8
|
Charterprime-Live
|17.00 × 2
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 100 USD
7%
0
0
USD
USD
16K
USD
USD
35
0%
109
97%
64%
2.01
10.28
USD
USD
5%
1:200