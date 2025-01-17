SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Wayang Emas 2025 LOW RISK
Ganda Prawira Tanzil

Wayang Emas 2025 LOW RISK

Ganda Prawira Tanzil
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
48 Wochen
0 / 0 USD
Für 300 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 15%
SalmaMarkets-Live
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
157
Gewinntrades:
153 (97.45%)
Verlusttrades:
4 (2.55%)
Bester Trade:
637.13 USD
Schlechtester Trade:
-647.90 USD
Bruttoprofit:
4 125.77 USD (412 515 pips)
Bruttoverlust:
-1 750.05 USD (175 003 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
116 (3 435.69 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
3 435.69 USD (116)
Sharpe Ratio:
0.14
Trading-Aktivität:
72.96%
Max deposit load:
2.56%
Letzter Trade:
13 Tage
Trades pro Woche:
7
Durchschn. Haltezeit:
7 Tage
Erholungsfaktor:
3.28
Long-Positionen:
120 (76.43%)
Short-Positionen:
37 (23.57%)
Profit-Faktor:
2.36
Mathematische Gewinnerwartung:
15.13 USD
Durchschnittlicher Profit:
26.97 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-437.51 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-697.56 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-697.56 USD (2)
Wachstum pro Monat :
3.92%
Jahresprognose:
49.03%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
451.03 USD
Maximaler:
723.91 USD (4.74%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
4.74% (723.91 USD)
Kapital:
14.20% (2 613.84 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 157
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 2.4K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 238K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +637.13 USD
Schlechtester Trade: -648 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 116
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +3 435.69 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -697.56 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "SalmaMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-Live04
0.00 × 4
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 35
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 5
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Axi-US05-Live
0.00 × 1
EBCFinancialGroupKY-Live02
0.00 × 19
Exness-Real27
0.00 × 3
Exness-Real17
0.13 × 8
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
Exness-Real
0.47 × 129
ICMarketsSC-Live33
0.56 × 16
ICMarketsSC-Live03
0.67 × 3
Exness-Real36
1.09 × 260
CXMTradingLtd-Real
1.69 × 13
CapitalPointTrading-Live29
1.81 × 59
Axi.SVG-US10-Live
2.14 × 44
Tickmill-Live05
2.40 × 727
Coinexx-Demo
3.78 × 36
FBS-Real-6
4.67 × 3
SalmaMarkets-Live
5.20 × 5
ICMarketsSC-Live25
6.00 × 36
noch 10 ...
Keine Bewertungen
2025.12.22 15:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.09 08:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 19:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.10 03:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.03 10:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.30 14:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.26 21:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.22 09:12
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.12 03:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.11 05:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.08 07:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.07 09:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:500
2025.04.30 02:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.29 17:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.07 03:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.03 11:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.03 05:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.27 11:13
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.20 03:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.