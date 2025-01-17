- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
157
Gewinntrades:
153 (97.45%)
Verlusttrades:
4 (2.55%)
Bester Trade:
637.13 USD
Schlechtester Trade:
-647.90 USD
Bruttoprofit:
4 125.77 USD (412 515 pips)
Bruttoverlust:
-1 750.05 USD (175 003 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
116 (3 435.69 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
3 435.69 USD (116)
Sharpe Ratio:
0.14
Trading-Aktivität:
72.96%
Max deposit load:
2.56%
Letzter Trade:
13 Tage
Trades pro Woche:
7
Durchschn. Haltezeit:
7 Tage
Erholungsfaktor:
3.28
Long-Positionen:
120 (76.43%)
Short-Positionen:
37 (23.57%)
Profit-Faktor:
2.36
Mathematische Gewinnerwartung:
15.13 USD
Durchschnittlicher Profit:
26.97 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-437.51 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-697.56 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-697.56 USD (2)
Wachstum pro Monat :
3.92%
Jahresprognose:
49.03%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
451.03 USD
Maximaler:
723.91 USD (4.74%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
4.74% (723.91 USD)
Kapital:
14.20% (2 613.84 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|157
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|2.4K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|238K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +637.13 USD
Schlechtester Trade: -648 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 116
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +3 435.69 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -697.56 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "SalmaMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 4
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 5
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|0.00 × 19
|
Exness-Real27
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.13 × 8
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
ICMarketsSC-Live33
|0.56 × 16
|
ICMarketsSC-Live03
|0.67 × 3
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
|
CapitalPointTrading-Live29
|1.81 × 59
|
Axi.SVG-US10-Live
|2.14 × 44
|
Tickmill-Live05
|2.40 × 727
|
Coinexx-Demo
|3.78 × 36
|
FBS-Real-6
|4.67 × 3
|
SalmaMarkets-Live
|5.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|6.00 × 36
noch 10 ...Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
300 USD pro Monat
15%
0
0
USD
USD
19K
USD
USD
48
0%
157
97%
73%
2.35
15.13
USD
USD
14%
1:200