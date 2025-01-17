- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
157
利益トレード:
153 (97.45%)
損失トレード:
4 (2.55%)
ベストトレード:
637.13 USD
最悪のトレード:
-647.90 USD
総利益:
4 125.77 USD (412 515 pips)
総損失:
-1 750.05 USD (175 003 pips)
最大連続の勝ち:
116 (3 435.69 USD)
最大連続利益:
3 435.69 USD (116)
シャープレシオ:
0.14
取引アクティビティ:
72.96%
最大入金額:
2.56%
最近のトレード:
12 日前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
7 日
リカバリーファクター:
3.28
長いトレード:
120 (76.43%)
短いトレード:
37 (23.57%)
プロフィットファクター:
2.36
期待されたペイオフ:
15.13 USD
平均利益:
26.97 USD
平均損失:
-437.51 USD
最大連続の負け:
2 (-697.56 USD)
最大連続損失:
-697.56 USD (2)
月間成長:
3.92%
年間予想:
49.03%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
451.03 USD
最大の:
723.91 USD (4.74%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.74% (723.91 USD)
エクイティによる:
14.20% (2 613.84 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|157
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|2.4K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|238K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +637.13 USD
最悪のトレード: -648 USD
最大連続の勝ち: 116
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +3 435.69 USD
最大連続損失: -697.56 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"SalmaMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 4
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 5
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|0.00 × 19
|
Exness-Real27
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.13 × 8
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
ICMarketsSC-Live33
|0.56 × 16
|
ICMarketsSC-Live03
|0.67 × 3
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
|
CapitalPointTrading-Live29
|1.81 × 59
|
ICMarketsSC-Live25
|2.00 × 34
|
Axi.SVG-US10-Live
|2.14 × 44
|
Tickmill-Live05
|2.40 × 727
|
Coinexx-Demo
|3.78 × 36
|
FBS-Real-6
|4.67 × 3
|
SalmaMarkets-Live
|5.20 × 5
レビューなし
