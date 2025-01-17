- 자본
- 축소
트레이드:
157
이익 거래:
153 (97.45%)
손실 거래:
4 (2.55%)
최고의 거래:
637.13 USD
최악의 거래:
-647.90 USD
총 수익:
4 125.77 USD (412 515 pips)
총 손실:
-1 750.05 USD (175 003 pips)
연속 최대 이익:
116 (3 435.69 USD)
연속 최대 이익:
3 435.69 USD (116)
샤프 비율:
0.14
거래 활동:
73.96%
최대 입금량:
2.56%
최근 거래:
22 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
7 일
회복 요인:
3.28
롱(주식매수):
120 (76.43%)
숏(주식차입매도):
37 (23.57%)
수익 요인:
2.36
기대수익:
15.13 USD
평균 이익:
26.97 USD
평균 손실:
-437.51 USD
연속 최대 손실:
2 (-697.56 USD)
연속 최대 손실:
-697.56 USD (2)
월별 성장률:
0.46%
연간 예측:
5.55%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
451.03 USD
최대한의:
723.91 USD (4.74%)
상대적 삭감:
잔고별:
4.74% (723.91 USD)
자본금별:
14.20% (2 613.84 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|157
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|2.4K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|238K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +637.13 USD
최악의 거래: -648 USD
연속 최대 이익: 116
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +3 435.69 USD
연속 최대 손실: -697.56 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "SalmaMarkets-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 4
|
Exness-Real27
|0.00 × 3
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|0.00 × 19
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 5
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real17
|0.13 × 8
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
ICMarketsSC-Live33
|0.43 × 21
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
ICMarketsSC-Live03
|0.67 × 3
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
|
CapitalPointTrading-Live29
|1.81 × 59
|
Axi.SVG-US10-Live
|2.14 × 44
|
Tickmill-Live05
|2.40 × 727
|
Coinexx-Demo
|3.78 × 36
|
FBS-Real-6
|4.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live25
|4.91 × 44
|
SalmaMarkets-Live
|5.20 × 5
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 300 USD
15%
0
0
USD
USD
19K
USD
USD
48
0%
157
97%
74%
2.35
15.13
USD
USD
14%
1:200