시그널 / MetaTrader 4 / Wayang Emas 2025 LOW RISK
Ganda Prawira Tanzil

Wayang Emas 2025 LOW RISK

Ganda Prawira Tanzil
0 리뷰
안정성
48
0 / 0 USD
월별 300 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 15%
SalmaMarkets-Live
1:200
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
157
이익 거래:
153 (97.45%)
손실 거래:
4 (2.55%)
최고의 거래:
637.13 USD
최악의 거래:
-647.90 USD
총 수익:
4 125.77 USD (412 515 pips)
총 손실:
-1 750.05 USD (175 003 pips)
연속 최대 이익:
116 (3 435.69 USD)
연속 최대 이익:
3 435.69 USD (116)
샤프 비율:
0.14
거래 활동:
73.96%
최대 입금량:
2.56%
최근 거래:
22 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
7 일
회복 요인:
3.28
롱(주식매수):
120 (76.43%)
숏(주식차입매도):
37 (23.57%)
수익 요인:
2.36
기대수익:
15.13 USD
평균 이익:
26.97 USD
평균 손실:
-437.51 USD
연속 최대 손실:
2 (-697.56 USD)
연속 최대 손실:
-697.56 USD (2)
월별 성장률:
0.46%
연간 예측:
5.55%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
451.03 USD
최대한의:
723.91 USD (4.74%)
상대적 삭감:
잔고별:
4.74% (723.91 USD)
자본금별:
14.20% (2 613.84 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 157
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 2.4K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 238K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +637.13 USD
최악의 거래: -648 USD
연속 최대 이익: 116
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +3 435.69 USD
연속 최대 손실: -697.56 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "SalmaMarkets-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarketsSC-Live04
0.00 × 4
Exness-Real27
0.00 × 3
EBCFinancialGroupKY-Live02
0.00 × 19
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Tickmill-Live09
0.00 × 1
Axi-US05-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 5
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 35
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
Exness-Real17
0.13 × 8
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
ICMarketsSC-Live33
0.43 × 21
Exness-Real
0.47 × 129
ICMarketsSC-Live03
0.67 × 3
Exness-Real36
1.09 × 260
CXMTradingLtd-Real
1.69 × 13
CapitalPointTrading-Live29
1.81 × 59
Axi.SVG-US10-Live
2.14 × 44
Tickmill-Live05
2.40 × 727
Coinexx-Demo
3.78 × 36
FBS-Real-6
4.67 × 3
ICMarketsSC-Live25
4.91 × 44
SalmaMarkets-Live
5.20 × 5
10 더...
리뷰 없음
2025.12.22 15:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.09 08:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 19:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.10 03:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.03 10:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.30 14:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.26 21:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.22 09:12
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.12 03:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.11 05:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.08 07:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.07 09:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:500
2025.04.30 02:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.29 17:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.07 03:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.03 11:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.03 05:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.27 11:13
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.20 03:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.