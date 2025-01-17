- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
157
Negociações com lucro:
153 (97.45%)
Negociações com perda:
4 (2.55%)
Melhor negociação:
637.13 USD
Pior negociação:
-647.90 USD
Lucro bruto:
4 125.77 USD (412 515 pips)
Perda bruta:
-1 750.05 USD (175 003 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
116 (3 435.69 USD)
Máximo lucro consecutivo:
3 435.69 USD (116)
Índice de Sharpe:
0.14
Atividade de negociação:
72.96%
Depósito máximo carregado:
2.56%
Último negócio:
11 dias atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
7 dias
Fator de recuperação:
3.28
Negociações longas:
120 (76.43%)
Negociações curtas:
37 (23.57%)
Fator de lucro:
2.36
Valor esperado:
15.13 USD
Lucro médio:
26.97 USD
Perda média:
-437.51 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-697.56 USD)
Máxima perda consecutiva:
-697.56 USD (2)
Crescimento mensal:
3.92%
Previsão anual:
49.03%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
451.03 USD
Máximo:
723.91 USD (4.74%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.74% (723.91 USD)
Pelo Capital Líquido:
14.20% (2 613.84 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|157
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|2.4K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|238K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +637.13 USD
Pior negociação: -648 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 116
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +3 435.69 USD
Máxima perda consecutiva: -697.56 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "SalmaMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 4
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 5
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|0.00 × 19
|
Exness-Real27
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.13 × 8
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
ICMarketsSC-Live33
|0.56 × 16
|
ICMarketsSC-Live03
|0.67 × 3
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
|
CapitalPointTrading-Live29
|1.81 × 59
|
ICMarketsSC-Live25
|2.00 × 34
|
Axi.SVG-US10-Live
|2.14 × 44
|
Tickmill-Live05
|2.40 × 727
|
Coinexx-Demo
|3.78 × 36
|
FBS-Real-6
|4.67 × 3
|
SalmaMarkets-Live
|5.20 × 5
10 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
300 USD por mês
15%
0
0
USD
USD
19K
USD
USD
48
0%
157
97%
73%
2.35
15.13
USD
USD
14%
1:200