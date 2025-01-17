SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Wayang Emas 2025 LOW RISK
Ganda Prawira Tanzil

Wayang Emas 2025 LOW RISK

Ganda Prawira Tanzil
0 comentários
Confiabilidade
48 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 300 USD por mês
crescimento desde 2025 15%
SalmaMarkets-Live
1:200
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
157
Negociações com lucro:
153 (97.45%)
Negociações com perda:
4 (2.55%)
Melhor negociação:
637.13 USD
Pior negociação:
-647.90 USD
Lucro bruto:
4 125.77 USD (412 515 pips)
Perda bruta:
-1 750.05 USD (175 003 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
116 (3 435.69 USD)
Máximo lucro consecutivo:
3 435.69 USD (116)
Índice de Sharpe:
0.14
Atividade de negociação:
72.96%
Depósito máximo carregado:
2.56%
Último negócio:
11 dias atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
7 dias
Fator de recuperação:
3.28
Negociações longas:
120 (76.43%)
Negociações curtas:
37 (23.57%)
Fator de lucro:
2.36
Valor esperado:
15.13 USD
Lucro médio:
26.97 USD
Perda média:
-437.51 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-697.56 USD)
Máxima perda consecutiva:
-697.56 USD (2)
Crescimento mensal:
3.92%
Previsão anual:
49.03%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
451.03 USD
Máximo:
723.91 USD (4.74%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.74% (723.91 USD)
Pelo Capital Líquido:
14.20% (2 613.84 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 157
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 2.4K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 238K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +637.13 USD
Pior negociação: -648 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 116
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +3 435.69 USD
Máxima perda consecutiva: -697.56 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "SalmaMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-Live04
0.00 × 4
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 35
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 5
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Axi-US05-Live
0.00 × 1
EBCFinancialGroupKY-Live02
0.00 × 19
Exness-Real27
0.00 × 3
Exness-Real17
0.13 × 8
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
Exness-Real
0.47 × 129
ICMarketsSC-Live33
0.56 × 16
ICMarketsSC-Live03
0.67 × 3
Exness-Real36
1.09 × 260
CXMTradingLtd-Real
1.69 × 13
CapitalPointTrading-Live29
1.81 × 59
ICMarketsSC-Live25
2.00 × 34
Axi.SVG-US10-Live
2.14 × 44
Tickmill-Live05
2.40 × 727
Coinexx-Demo
3.78 × 36
FBS-Real-6
4.67 × 3
SalmaMarkets-Live
5.20 × 5
10 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
2025.12.22 15:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.09 08:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 19:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.10 03:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.03 10:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.30 14:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.26 21:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.22 09:12
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.12 03:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.11 05:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.08 07:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.07 09:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:500
2025.04.30 02:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.29 17:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.07 03:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.03 11:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.03 05:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.27 11:13
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.20 03:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Wayang Emas 2025 LOW RISK
300 USD por mês
15%
0
0
USD
19K
USD
48
0%
157
97%
73%
2.35
15.13
USD
14%
1:200
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.