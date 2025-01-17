- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
157
Прибыльных трейдов:
153 (97.45%)
Убыточных трейдов:
4 (2.55%)
Лучший трейд:
637.13 USD
Худший трейд:
-647.90 USD
Общая прибыль:
4 125.77 USD (412 515 pips)
Общий убыток:
-1 750.05 USD (175 003 pips)
Макс. серия выигрышей:
116 (3 435.69 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 435.69 USD (116)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
72.96%
Макс. загрузка депозита:
2.56%
Последний трейд:
9 дней
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
7 дней
Фактор восстановления:
3.28
Длинных трейдов:
120 (76.43%)
Коротких трейдов:
37 (23.57%)
Профит фактор:
2.36
Мат. ожидание:
15.13 USD
Средняя прибыль:
26.97 USD
Средний убыток:
-437.51 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-697.56 USD)
Макс. убыток в серии:
-697.56 USD (2)
Прирост в месяц:
3.92%
Годовой прогноз:
49.03%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
451.03 USD
Максимальная:
723.91 USD (4.74%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.74% (723.91 USD)
По эквити:
14.20% (2 613.84 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|157
|
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|2.4K
|
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|238K
|
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +637.13 USD
Худший трейд: -648 USD
Макс. серия выигрышей: 116
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +3 435.69 USD
Макс. убыток в серии: -697.56 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "SalmaMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 4
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 5
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|0.00 × 19
|
Exness-Real27
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.13 × 8
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
ICMarketsSC-Live33
|0.56 × 16
|
ICMarketsSC-Live03
|0.67 × 3
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
|
CapitalPointTrading-Live29
|1.81 × 59
|
ICMarketsSC-Live25
|2.00 × 34
|
Axi.SVG-US10-Live
|2.14 × 44
|
Tickmill-Live05
|2.40 × 727
|
Coinexx-Demo
|3.78 × 36
|
FBS-Real-6
|4.67 × 3
|
SalmaMarkets-Live
|5.20 × 5
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
300 USD в месяц
15%
0
0
USD
USD
19K
USD
USD
48
0%
157
97%
73%
2.35
15.13
USD
USD
14%
1:200