Сигналы / MetaTrader 4 / Wayang Emas 2025 LOW RISK
Ganda Prawira Tanzil

Wayang Emas 2025 LOW RISK

Ganda Prawira Tanzil
0 отзывов
Надежность
48 недель
0 / 0 USD
Копировать за 300 USD в месяц
прирост с 2025 15%
SalmaMarkets-Live
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
157
Прибыльных трейдов:
153 (97.45%)
Убыточных трейдов:
4 (2.55%)
Лучший трейд:
637.13 USD
Худший трейд:
-647.90 USD
Общая прибыль:
4 125.77 USD (412 515 pips)
Общий убыток:
-1 750.05 USD (175 003 pips)
Макс. серия выигрышей:
116 (3 435.69 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 435.69 USD (116)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
72.96%
Макс. загрузка депозита:
2.56%
Последний трейд:
9 дней
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
7 дней
Фактор восстановления:
3.28
Длинных трейдов:
120 (76.43%)
Коротких трейдов:
37 (23.57%)
Профит фактор:
2.36
Мат. ожидание:
15.13 USD
Средняя прибыль:
26.97 USD
Средний убыток:
-437.51 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-697.56 USD)
Макс. убыток в серии:
-697.56 USD (2)
Прирост в месяц:
3.92%
Годовой прогноз:
49.03%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
451.03 USD
Максимальная:
723.91 USD (4.74%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.74% (723.91 USD)
По эквити:
14.20% (2 613.84 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 157
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 2.4K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 238K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +637.13 USD
Худший трейд: -648 USD
Макс. серия выигрышей: 116
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +3 435.69 USD
Макс. убыток в серии: -697.56 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "SalmaMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live04
0.00 × 4
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 35
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 5
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Axi-US05-Live
0.00 × 1
EBCFinancialGroupKY-Live02
0.00 × 19
Exness-Real27
0.00 × 3
Exness-Real17
0.13 × 8
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
Exness-Real
0.47 × 129
ICMarketsSC-Live33
0.56 × 16
ICMarketsSC-Live03
0.67 × 3
Exness-Real36
1.09 × 260
CXMTradingLtd-Real
1.69 × 13
CapitalPointTrading-Live29
1.81 × 59
ICMarketsSC-Live25
2.00 × 34
Axi.SVG-US10-Live
2.14 × 44
Tickmill-Live05
2.40 × 727
Coinexx-Demo
3.78 × 36
FBS-Real-6
4.67 × 3
SalmaMarkets-Live
5.20 × 5
еще 10...
Нет отзывов
2025.12.22 15:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.09 08:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 19:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.10 03:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.03 10:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.30 14:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.26 21:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.22 09:12
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.12 03:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.11 05:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.08 07:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.07 09:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:500
2025.04.30 02:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.29 17:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.07 03:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.03 11:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.03 05:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.27 11:13
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.20 03:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
