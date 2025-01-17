- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
157
盈利交易:
153 (97.45%)
亏损交易:
4 (2.55%)
最好交易:
637.13 USD
最差交易:
-647.90 USD
毛利:
4 125.77 USD (412 515 pips)
毛利亏损:
-1 750.05 USD (175 003 pips)
最大连续赢利:
116 (3 435.69 USD)
最大连续盈利:
3 435.69 USD (116)
夏普比率:
0.14
交易活动:
72.96%
最大入金加载:
2.56%
最近交易:
10 几天前
每周交易:
7
平均持有时间:
7 天
采收率:
3.28
长期交易:
120 (76.43%)
短期交易:
37 (23.57%)
利润因子:
2.36
预期回报:
15.13 USD
平均利润:
26.97 USD
平均损失:
-437.51 USD
最大连续失误:
2 (-697.56 USD)
最大连续亏损:
-697.56 USD (2)
每月增长:
3.92%
年度预测:
49.03%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
451.03 USD
最大值:
723.91 USD (4.74%)
相对跌幅:
结余:
4.74% (723.91 USD)
净值:
14.20% (2 613.84 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|157
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|2.4K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|238K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +637.13 USD
最差交易: -648 USD
最大连续赢利: 116
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +3 435.69 USD
最大连续亏损: -697.56 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 SalmaMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 4
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 5
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|0.00 × 19
|
Exness-Real27
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.13 × 8
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
ICMarketsSC-Live33
|0.56 × 16
|
ICMarketsSC-Live03
|0.67 × 3
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
|
CapitalPointTrading-Live29
|1.81 × 59
|
ICMarketsSC-Live25
|2.00 × 34
|
Axi.SVG-US10-Live
|2.14 × 44
|
Tickmill-Live05
|2.40 × 727
|
Coinexx-Demo
|3.78 × 36
|
FBS-Real-6
|4.67 × 3
|
SalmaMarkets-Live
|5.20 × 5
