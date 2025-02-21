- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
146
Kârla kapanan işlemler:
100 (68.49%)
Zararla kapanan işlemler:
46 (31.51%)
En iyi işlem:
166.48 USD
En kötü işlem:
-131.57 USD
Brüt kâr:
2 301.66 USD (88 936 pips)
Brüt zarar:
-2 059.81 USD (268 158 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (300.58 USD)
Maksimum ardışık kâr:
331.37 USD (11)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
53.70%
Maks. mevduat yükü:
5.70%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
0.39
Alış işlemleri:
77 (52.74%)
Satış işlemleri:
69 (47.26%)
Kâr faktörü:
1.12
Beklenen getiri:
1.66 USD
Ortalama kâr:
23.02 USD
Ortalama zarar:
-44.78 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-289.31 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-289.31 USD (4)
Aylık büyüme:
-11.49%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
615.08 USD (43.37%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
43.37% (615.08 USD)
Varlığa göre:
15.20% (146.60 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|20
|USDJPY
|16
|AUDJPY
|16
|GBPJPY
|14
|AUDCAD
|13
|GBPAUD
|11
|CHFJPY
|9
|GBPUSD
|9
|EURCHF
|7
|GBPNZD
|6
|GBPCHF
|5
|AUDUSD
|5
|EURGBP
|5
|XAUUSD.
|4
|EURJPY
|2
|BTCUSD
|2
|AUDNZD
|1
|GBPCAD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|95
|USDJPY
|66
|AUDJPY
|292
|GBPJPY
|-128
|AUDCAD
|-164
|GBPAUD
|41
|CHFJPY
|64
|GBPUSD
|108
|EURCHF
|19
|GBPNZD
|-90
|GBPCHF
|-63
|AUDUSD
|10
|EURGBP
|6
|XAUUSD.
|-118
|EURJPY
|39
|BTCUSD
|-113
|AUDNZD
|11
|GBPCAD
|166
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|-856
|USDJPY
|6.1K
|AUDJPY
|7.2K
|GBPJPY
|-1.6K
|AUDCAD
|-3.6K
|GBPAUD
|643
|CHFJPY
|2K
|GBPUSD
|2.1K
|EURCHF
|173
|GBPNZD
|-1.9K
|GBPCHF
|-394
|AUDUSD
|112
|EURGBP
|184
|XAUUSD.
|-5.6K
|EURJPY
|1K
|BTCUSD
|-188K
|AUDNZD
|279
|GBPCAD
|2.8K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +166.48 USD
En kötü işlem: -132 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +300.58 USD
Maksimum ardışık zarar: -289.31 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 34
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 2
|
BlackwellGlobal2-Live3
|0.00 × 2
|
Exness-Real28
|0.00 × 1
|
FXCM-CADReal01
|0.00 × 1
|
InfinoxLimited-Live03
|0.00 × 2
|
EquitiBrokerageSC-Live 2
|0.00 × 6
|
Alpari-Standard3
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 13
|
Exness-Real9
|0.00 × 10
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 12
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 15
|
FXCL-Main2
|0.00 × 1
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 3
|
TeleTRADECY-NoDealingDesk
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 3
|
TMGM.TradeMax-Live5
|0.00 × 34
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 18
|
Osprey-Live
|0.05 × 22
|
InfinoxLimited-Live04
|0.12 × 66
|
AxioryAsia-02Live
|0.14 × 37
|
ICMarketsSC-Live15
|0.14 × 103
|
Exness-Real14
|0.18 × 208
|
ICMarketsSC-Live16
|0.19 × 115
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
40%
0
0
USD
USD
842
USD
USD
64
96%
146
68%
54%
1.11
1.66
USD
USD
43%
1:500