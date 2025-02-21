SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / MKD Power
Chun Man Cheung

MKD Power

Chun Man Cheung
0 inceleme
Güvenilirlik
64 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 40%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
146
Kârla kapanan işlemler:
100 (68.49%)
Zararla kapanan işlemler:
46 (31.51%)
En iyi işlem:
166.48 USD
En kötü işlem:
-131.57 USD
Brüt kâr:
2 301.66 USD (88 936 pips)
Brüt zarar:
-2 059.81 USD (268 158 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (300.58 USD)
Maksimum ardışık kâr:
331.37 USD (11)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
53.70%
Maks. mevduat yükü:
5.70%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
0.39
Alış işlemleri:
77 (52.74%)
Satış işlemleri:
69 (47.26%)
Kâr faktörü:
1.12
Beklenen getiri:
1.66 USD
Ortalama kâr:
23.02 USD
Ortalama zarar:
-44.78 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-289.31 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-289.31 USD (4)
Aylık büyüme:
-11.49%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
615.08 USD (43.37%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
43.37% (615.08 USD)
Varlığa göre:
15.20% (146.60 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 20
USDJPY 16
AUDJPY 16
GBPJPY 14
AUDCAD 13
GBPAUD 11
CHFJPY 9
GBPUSD 9
EURCHF 7
GBPNZD 6
GBPCHF 5
AUDUSD 5
EURGBP 5
XAUUSD. 4
EURJPY 2
BTCUSD 2
AUDNZD 1
GBPCAD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 95
USDJPY 66
AUDJPY 292
GBPJPY -128
AUDCAD -164
GBPAUD 41
CHFJPY 64
GBPUSD 108
EURCHF 19
GBPNZD -90
GBPCHF -63
AUDUSD 10
EURGBP 6
XAUUSD. -118
EURJPY 39
BTCUSD -113
AUDNZD 11
GBPCAD 166
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD -856
USDJPY 6.1K
AUDJPY 7.2K
GBPJPY -1.6K
AUDCAD -3.6K
GBPAUD 643
CHFJPY 2K
GBPUSD 2.1K
EURCHF 173
GBPNZD -1.9K
GBPCHF -394
AUDUSD 112
EURGBP 184
XAUUSD. -5.6K
EURJPY 1K
BTCUSD -188K
AUDNZD 279
GBPCAD 2.8K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +166.48 USD
En kötü işlem: -132 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +300.58 USD
Maksimum ardışık zarar: -289.31 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live23
0.00 × 34
VantageInternational-Live 12
0.00 × 2
BlackwellGlobal2-Live3
0.00 × 2
Exness-Real28
0.00 × 1
FXCM-CADReal01
0.00 × 1
InfinoxLimited-Live03
0.00 × 2
EquitiBrokerageSC-Live 2
0.00 × 6
Alpari-Standard3
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 13
Exness-Real9
0.00 × 10
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 12
VTMarkets-Live
0.00 × 15
FXCL-Main2
0.00 × 1
DooPrime-Live 2
0.00 × 3
TeleTRADECY-NoDealingDesk
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 3
TMGM.TradeMax-Live5
0.00 × 34
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 18
Osprey-Live
0.05 × 22
InfinoxLimited-Live04
0.12 × 66
AxioryAsia-02Live
0.14 × 37
ICMarketsSC-Live15
0.14 × 103
Exness-Real14
0.18 × 208
ICMarketsSC-Live16
0.19 × 115
237 daha fazla...
İnceleme yok
2025.08.13 12:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.01 14:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.02 10:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.24 21:54
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.24 13:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.19 17:45
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.17 15:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.14 07:18
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.12 23:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.12 00:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.02 20:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.01 12:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.28 01:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.27 04:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.21 18:04
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.02.21 18:04
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.02.21 18:04
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.02.21 18:04
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 3.07% of days out of 228 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.03 19:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.03 19:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
