- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
146
Profit Trade:
100 (68.49%)
Loss Trade:
46 (31.51%)
Best Trade:
166.48 USD
Worst Trade:
-131.57 USD
Profitto lordo:
2 301.66 USD (88 936 pips)
Perdita lorda:
-2 059.81 USD (268 158 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (300.58 USD)
Massimo profitto consecutivo:
331.37 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
53.70%
Massimo carico di deposito:
5.70%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
0.39
Long Trade:
77 (52.74%)
Short Trade:
69 (47.26%)
Fattore di profitto:
1.12
Profitto previsto:
1.66 USD
Profitto medio:
23.02 USD
Perdita media:
-44.78 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-289.31 USD)
Massima perdita consecutiva:
-289.31 USD (4)
Crescita mensile:
-8.77%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
615.08 USD (43.37%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
43.37% (615.08 USD)
Per equità:
15.20% (146.60 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|20
|USDJPY
|16
|AUDJPY
|16
|GBPJPY
|14
|AUDCAD
|13
|GBPAUD
|11
|CHFJPY
|9
|GBPUSD
|9
|EURCHF
|7
|GBPNZD
|6
|GBPCHF
|5
|AUDUSD
|5
|EURGBP
|5
|XAUUSD.
|4
|EURJPY
|2
|BTCUSD
|2
|AUDNZD
|1
|GBPCAD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|95
|USDJPY
|66
|AUDJPY
|292
|GBPJPY
|-128
|AUDCAD
|-164
|GBPAUD
|41
|CHFJPY
|64
|GBPUSD
|108
|EURCHF
|19
|GBPNZD
|-90
|GBPCHF
|-63
|AUDUSD
|10
|EURGBP
|6
|XAUUSD.
|-118
|EURJPY
|39
|BTCUSD
|-113
|AUDNZD
|11
|GBPCAD
|166
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|-856
|USDJPY
|6.1K
|AUDJPY
|7.2K
|GBPJPY
|-1.6K
|AUDCAD
|-3.6K
|GBPAUD
|643
|CHFJPY
|2K
|GBPUSD
|2.1K
|EURCHF
|173
|GBPNZD
|-1.9K
|GBPCHF
|-394
|AUDUSD
|112
|EURGBP
|184
|XAUUSD.
|-5.6K
|EURJPY
|1K
|BTCUSD
|-188K
|AUDNZD
|279
|GBPCAD
|2.8K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +166.48 USD
Worst Trade: -132 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +300.58 USD
Massima perdita consecutiva: -289.31 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 34
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 2
|
BlackwellGlobal2-Live3
|0.00 × 2
|
Exness-Real28
|0.00 × 1
|
FXCM-CADReal01
|0.00 × 1
|
InfinoxLimited-Live03
|0.00 × 2
|
EquitiBrokerageSC-Live 2
|0.00 × 6
|
Alpari-Standard3
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 13
|
Exness-Real9
|0.00 × 10
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 12
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 15
|
FXCL-Main2
|0.00 × 1
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 3
|
TeleTRADECY-NoDealingDesk
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 3
|
TMGM.TradeMax-Live5
|0.00 × 34
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 18
|
Osprey-Live
|0.05 × 22
|
InfinoxLimited-Live04
|0.12 × 66
|
AxioryAsia-02Live
|0.14 × 37
|
ICMarketsSC-Live15
|0.14 × 103
|
Exness-Real14
|0.18 × 208
|
ICMarketsSC-Live16
|0.19 × 115
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
40%
0
0
USD
USD
842
USD
USD
64
96%
146
68%
54%
1.11
1.66
USD
USD
43%
1:500