SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / MKD Power
Chun Man Cheung

MKD Power

Chun Man Cheung
0 recensioni
Affidabilità
64 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 40%
VantageInternational-Live 3
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
146
Profit Trade:
100 (68.49%)
Loss Trade:
46 (31.51%)
Best Trade:
166.48 USD
Worst Trade:
-131.57 USD
Profitto lordo:
2 301.66 USD (88 936 pips)
Perdita lorda:
-2 059.81 USD (268 158 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (300.58 USD)
Massimo profitto consecutivo:
331.37 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
53.70%
Massimo carico di deposito:
5.70%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
0.39
Long Trade:
77 (52.74%)
Short Trade:
69 (47.26%)
Fattore di profitto:
1.12
Profitto previsto:
1.66 USD
Profitto medio:
23.02 USD
Perdita media:
-44.78 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-289.31 USD)
Massima perdita consecutiva:
-289.31 USD (4)
Crescita mensile:
-8.77%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
615.08 USD (43.37%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
43.37% (615.08 USD)
Per equità:
15.20% (146.60 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 20
USDJPY 16
AUDJPY 16
GBPJPY 14
AUDCAD 13
GBPAUD 11
CHFJPY 9
GBPUSD 9
EURCHF 7
GBPNZD 6
GBPCHF 5
AUDUSD 5
EURGBP 5
XAUUSD. 4
EURJPY 2
BTCUSD 2
AUDNZD 1
GBPCAD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 95
USDJPY 66
AUDJPY 292
GBPJPY -128
AUDCAD -164
GBPAUD 41
CHFJPY 64
GBPUSD 108
EURCHF 19
GBPNZD -90
GBPCHF -63
AUDUSD 10
EURGBP 6
XAUUSD. -118
EURJPY 39
BTCUSD -113
AUDNZD 11
GBPCAD 166
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD -856
USDJPY 6.1K
AUDJPY 7.2K
GBPJPY -1.6K
AUDCAD -3.6K
GBPAUD 643
CHFJPY 2K
GBPUSD 2.1K
EURCHF 173
GBPNZD -1.9K
GBPCHF -394
AUDUSD 112
EURGBP 184
XAUUSD. -5.6K
EURJPY 1K
BTCUSD -188K
AUDNZD 279
GBPCAD 2.8K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +166.48 USD
Worst Trade: -132 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +300.58 USD
Massima perdita consecutiva: -289.31 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live23
0.00 × 34
VantageInternational-Live 12
0.00 × 2
BlackwellGlobal2-Live3
0.00 × 2
Exness-Real28
0.00 × 1
FXCM-CADReal01
0.00 × 1
InfinoxLimited-Live03
0.00 × 2
EquitiBrokerageSC-Live 2
0.00 × 6
Alpari-Standard3
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 13
Exness-Real9
0.00 × 10
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 12
VTMarkets-Live
0.00 × 15
FXCL-Main2
0.00 × 1
DooPrime-Live 2
0.00 × 3
TeleTRADECY-NoDealingDesk
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 3
TMGM.TradeMax-Live5
0.00 × 34
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 18
Osprey-Live
0.05 × 22
InfinoxLimited-Live04
0.12 × 66
AxioryAsia-02Live
0.14 × 37
ICMarketsSC-Live15
0.14 × 103
Exness-Real14
0.18 × 208
ICMarketsSC-Live16
0.19 × 115
237 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.08.13 12:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.01 14:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.02 10:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.24 21:54
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.24 13:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.19 17:45
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.17 15:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.14 07:18
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.12 23:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.12 00:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.02 20:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.01 12:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.28 01:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.27 04:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.21 18:04
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.02.21 18:04
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.02.21 18:04
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.02.21 18:04
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 3.07% of days out of 228 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.03 19:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.03 19:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
MKD Power
30USD al mese
40%
0
0
USD
842
USD
64
96%
146
68%
54%
1.11
1.66
USD
43%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.