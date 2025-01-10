- Büyüme
İşlemler:
139
Kârla kapanan işlemler:
107 (76.97%)
Zararla kapanan işlemler:
32 (23.02%)
En iyi işlem:
1 070.20 USD
En kötü işlem:
-978.40 USD
Brüt kâr:
33 071.10 USD (333 682 pips)
Brüt zarar:
-9 146.85 USD (94 090 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
36 (4 925.20 USD)
Maksimum ardışık kâr:
12 489.80 USD (26)
Sharpe oranı:
0.50
Alım-satım etkinliği:
47.87%
Maks. mevduat yükü:
30.12%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
19
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
4.31
Alış işlemleri:
136 (97.84%)
Satış işlemleri:
3 (2.16%)
Kâr faktörü:
3.62
Beklenen getiri:
172.12 USD
Ortalama kâr:
309.08 USD
Ortalama zarar:
-285.84 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-4 623.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4 623.00 USD (9)
Aylık büyüme:
7.86%
Yıllık tahmin:
95.39%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
5 556.20 USD (17.14%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
17.14% (5 556.20 USD)
Varlığa göre:
52.55% (12 423.40 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|139
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|24K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|240K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 070.20 USD
En kötü işlem: -978 USD
Maksimum ardışık kazanç: 26
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +4 925.20 USD
Maksimum ardışık zarar: -4 623.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "SalmaMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 4
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 5
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
ICMarketsSC-Live03
|0.67 × 3
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
|
Axi.SVG-US10-Live
|2.14 × 44
|
CapitalPointTrading-Live29
|2.14 × 7
|
Tickmill-Live05
|2.40 × 727
|
FBS-Real-6
|4.67 × 3
|
SalmaMarkets-Live
|5.20 × 5
|
Exness-Real18
|8.76 × 59
|
CapitalIndexGlobal-Live
|15.00 × 2
|
RoboForex-ECN-3
|16.63 × 8
|
Charterprime-Live
|17.00 × 2
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
163%
0
0
USD
USD
27K
USD
USD
37
0%
139
76%
48%
3.61
172.12
USD
USD
53%
1:200