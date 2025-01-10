- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
226
Negociações com lucro:
172 (76.10%)
Negociações com perda:
54 (23.89%)
Melhor negociação:
1 349.20 USD
Pior negociação:
-3 326.30 USD
Lucro bruto:
46 219.65 USD (467 220 pips)
Perda bruta:
-25 907.45 USD (261 687 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
36 (4 925.20 USD)
Máximo lucro consecutivo:
12 489.80 USD (26)
Índice de Sharpe:
0.25
Atividade de negociação:
44.61%
Depósito máximo carregado:
30.12%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
1.35
Negociações longas:
219 (96.90%)
Negociações curtas:
7 (3.10%)
Fator de lucro:
1.78
Valor esperado:
89.88 USD
Lucro médio:
268.72 USD
Perda média:
-479.77 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-4 623.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
-6 615.70 USD (2)
Crescimento mensal:
19.50%
Previsão anual:
236.62%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
15 000.15 USD (33.70%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
46.14% (15 000.15 USD)
Pelo Capital Líquido:
52.55% (12 423.40 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|226
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|20K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|206K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +1 349.20 USD
Pior negociação: -3 326 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 26
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +4 925.20 USD
Máxima perda consecutiva: -4 623.00 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "SalmaMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 4
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 5
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|0.00 × 19
|
Exness-Real27
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.13 × 8
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
ICMarketsSC-Live33
|0.56 × 16
|
ICMarketsSC-Live03
|0.67 × 3
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
|
CapitalPointTrading-Live29
|1.81 × 59
|
ICMarketsSC-Live25
|2.00 × 34
|
Axi.SVG-US10-Live
|2.14 × 44
|
Tickmill-Live05
|2.40 × 727
|
Coinexx-Demo
|3.78 × 36
|
FBS-Real-6
|4.67 × 3
|
SalmaMarkets-Live
|5.20 × 5
10 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
128%
0
0
USD
USD
23K
USD
USD
49
0%
226
76%
45%
1.78
89.88
USD
USD
53%
1:200