СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Copytrade Trader Nusantara
Muhammad Hanapi

Copytrade Trader Nusantara

Muhammad Hanapi
0 отзывов
Надежность
49 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 128%
SalmaMarkets-Live
1:200
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
226
Прибыльных трейдов:
172 (76.10%)
Убыточных трейдов:
54 (23.89%)
Лучший трейд:
1 349.20 USD
Худший трейд:
-3 326.30 USD
Общая прибыль:
46 219.65 USD (467 220 pips)
Общий убыток:
-25 907.45 USD (261 687 pips)
Макс. серия выигрышей:
36 (4 925.20 USD)
Макс. прибыль в серии:
12 489.80 USD (26)
Коэффициент Шарпа:
0.25
Торговая активность:
44.61%
Макс. загрузка депозита:
30.12%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
1.35
Длинных трейдов:
219 (96.90%)
Коротких трейдов:
7 (3.10%)
Профит фактор:
1.78
Мат. ожидание:
89.88 USD
Средняя прибыль:
268.72 USD
Средний убыток:
-479.77 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-4 623.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-6 615.70 USD (2)
Прирост в месяц:
19.50%
Годовой прогноз:
236.62%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
15 000.15 USD (33.70%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
46.14% (15 000.15 USD)
По эквити:
52.55% (12 423.40 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 226
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 20K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 206K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 349.20 USD
Худший трейд: -3 326 USD
Макс. серия выигрышей: 26
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +4 925.20 USD
Макс. убыток в серии: -4 623.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "SalmaMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live04
0.00 × 4
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 35
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 5
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Axi-US05-Live
0.00 × 1
EBCFinancialGroupKY-Live02
0.00 × 19
Exness-Real27
0.00 × 3
Exness-Real17
0.13 × 8
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
Exness-Real
0.47 × 129
ICMarketsSC-Live33
0.56 × 16
ICMarketsSC-Live03
0.67 × 3
Exness-Real36
1.09 × 260
CXMTradingLtd-Real
1.69 × 13
CapitalPointTrading-Live29
1.81 × 59
ICMarketsSC-Live25
2.00 × 34
Axi.SVG-US10-Live
2.14 × 44
Tickmill-Live05
2.40 × 727
Coinexx-Demo
3.78 × 36
FBS-Real-6
4.67 × 3
SalmaMarkets-Live
5.20 × 5
еще 10...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2025.12.23 15:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.22 16:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.16 12:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.16 04:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.09 11:07
No swaps are charged
2025.12.09 11:07
No swaps are charged
2025.12.08 14:36
No swaps are charged on the signal account
2025.12.05 13:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 07:50
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.12.01 12:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.01 06:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.10 02:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.05 02:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.11 13:55
Share of trading days is too low
2025.09.11 12:55
Share of trading days is too low
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.15 16:15
No swaps are charged on the signal account
2025.08.01 14:51
No swaps are charged
2025.08.01 14:51
No swaps are charged
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Copytrade Trader Nusantara
30 USD в месяц
128%
0
0
USD
23K
USD
49
0%
226
76%
45%
1.78
89.88
USD
53%
1:200
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.