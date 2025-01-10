- Прирост
Всего трейдов:
226
Прибыльных трейдов:
172 (76.10%)
Убыточных трейдов:
54 (23.89%)
Лучший трейд:
1 349.20 USD
Худший трейд:
-3 326.30 USD
Общая прибыль:
46 219.65 USD (467 220 pips)
Общий убыток:
-25 907.45 USD (261 687 pips)
Макс. серия выигрышей:
36 (4 925.20 USD)
Макс. прибыль в серии:
12 489.80 USD (26)
Коэффициент Шарпа:
0.25
Торговая активность:
44.61%
Макс. загрузка депозита:
30.12%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
1.35
Длинных трейдов:
219 (96.90%)
Коротких трейдов:
7 (3.10%)
Профит фактор:
1.78
Мат. ожидание:
89.88 USD
Средняя прибыль:
268.72 USD
Средний убыток:
-479.77 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-4 623.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-6 615.70 USD (2)
Прирост в месяц:
19.50%
Годовой прогноз:
236.62%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
15 000.15 USD (33.70%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
46.14% (15 000.15 USD)
По эквити:
52.55% (12 423.40 USD)
Лучший трейд: +1 349.20 USD
Худший трейд: -3 326 USD
Макс. серия выигрышей: 26
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +4 925.20 USD
Макс. убыток в серии: -4 623.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "SalmaMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 4
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 5
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|0.00 × 19
|
Exness-Real27
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.13 × 8
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
ICMarketsSC-Live33
|0.56 × 16
|
ICMarketsSC-Live03
|0.67 × 3
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
|
CapitalPointTrading-Live29
|1.81 × 59
|
ICMarketsSC-Live25
|2.00 × 34
|
Axi.SVG-US10-Live
|2.14 × 44
|
Tickmill-Live05
|2.40 × 727
|
Coinexx-Demo
|3.78 × 36
|
FBS-Real-6
|4.67 × 3
|
SalmaMarkets-Live
|5.20 × 5
