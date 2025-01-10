- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
226
利益トレード:
172 (76.10%)
損失トレード:
54 (23.89%)
ベストトレード:
1 349.20 USD
最悪のトレード:
-3 326.30 USD
総利益:
46 219.65 USD (467 220 pips)
総損失:
-25 907.45 USD (261 687 pips)
最大連続の勝ち:
36 (4 925.20 USD)
最大連続利益:
12 489.80 USD (26)
シャープレシオ:
0.25
取引アクティビティ:
44.61%
最大入金額:
30.12%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
1.35
長いトレード:
219 (96.90%)
短いトレード:
7 (3.10%)
プロフィットファクター:
1.78
期待されたペイオフ:
89.88 USD
平均利益:
268.72 USD
平均損失:
-479.77 USD
最大連続の負け:
9 (-4 623.00 USD)
最大連続損失:
-6 615.70 USD (2)
月間成長:
19.50%
年間予想:
236.62%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
15 000.15 USD (33.70%)
比較ドローダウン:
残高による:
46.14% (15 000.15 USD)
エクイティによる:
52.55% (12 423.40 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|226
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|20K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|206K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1 349.20 USD
最悪のトレード: -3 326 USD
最大連続の勝ち: 26
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +4 925.20 USD
最大連続損失: -4 623.00 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"SalmaMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 4
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 5
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|0.00 × 19
|
Exness-Real27
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.13 × 8
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
ICMarketsSC-Live33
|0.56 × 16
|
ICMarketsSC-Live03
|0.67 × 3
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
|
CapitalPointTrading-Live29
|1.81 × 59
|
ICMarketsSC-Live25
|2.00 × 34
|
Axi.SVG-US10-Live
|2.14 × 44
|
Tickmill-Live05
|2.40 × 727
|
Coinexx-Demo
|3.78 × 36
|
FBS-Real-6
|4.67 × 3
|
SalmaMarkets-Live
|5.20 × 5
レビューなし
