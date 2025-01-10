- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
139
Profit Trade:
107 (76.97%)
Loss Trade:
32 (23.02%)
Best Trade:
1 070.20 USD
Worst Trade:
-978.40 USD
Profitto lordo:
33 071.10 USD (333 682 pips)
Perdita lorda:
-9 146.85 USD (94 090 pips)
Vincite massime consecutive:
36 (4 925.20 USD)
Massimo profitto consecutivo:
12 489.80 USD (26)
Indice di Sharpe:
0.50
Attività di trading:
47.87%
Massimo carico di deposito:
30.12%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
19
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
4.31
Long Trade:
136 (97.84%)
Short Trade:
3 (2.16%)
Fattore di profitto:
3.62
Profitto previsto:
172.12 USD
Profitto medio:
309.08 USD
Perdita media:
-285.84 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-4 623.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4 623.00 USD (9)
Crescita mensile:
7.86%
Previsione annuale:
95.39%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
5 556.20 USD (17.14%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.14% (5 556.20 USD)
Per equità:
52.55% (12 423.40 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|139
|
|
|
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|24K
|
|
|
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|240K
|
|
|
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 070.20 USD
Worst Trade: -978 USD
Vincite massime consecutive: 26
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +4 925.20 USD
Massima perdita consecutiva: -4 623.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "SalmaMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 4
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 5
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
ICMarketsSC-Live03
|0.67 × 3
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
|
Axi.SVG-US10-Live
|2.14 × 44
|
CapitalPointTrading-Live29
|2.14 × 7
|
Tickmill-Live05
|2.40 × 727
|
FBS-Real-6
|4.67 × 3
|
SalmaMarkets-Live
|5.20 × 5
|
Exness-Real18
|8.76 × 59
|
CapitalIndexGlobal-Live
|15.00 × 2
|
RoboForex-ECN-3
|16.63 × 8
|
Charterprime-Live
|17.00 × 2
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
163%
0
0
USD
USD
27K
USD
USD
37
0%
139
76%
48%
3.61
172.12
USD
USD
53%
1:200