SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Copytrade Trader Nusantara
Muhammad Hanapi

Copytrade Trader Nusantara

Muhammad Hanapi
0 recensioni
Affidabilità
37 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 163%
SalmaMarkets-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
139
Profit Trade:
107 (76.97%)
Loss Trade:
32 (23.02%)
Best Trade:
1 070.20 USD
Worst Trade:
-978.40 USD
Profitto lordo:
33 071.10 USD (333 682 pips)
Perdita lorda:
-9 146.85 USD (94 090 pips)
Vincite massime consecutive:
36 (4 925.20 USD)
Massimo profitto consecutivo:
12 489.80 USD (26)
Indice di Sharpe:
0.50
Attività di trading:
47.87%
Massimo carico di deposito:
30.12%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
19
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
4.31
Long Trade:
136 (97.84%)
Short Trade:
3 (2.16%)
Fattore di profitto:
3.62
Profitto previsto:
172.12 USD
Profitto medio:
309.08 USD
Perdita media:
-285.84 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-4 623.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4 623.00 USD (9)
Crescita mensile:
7.86%
Previsione annuale:
95.39%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
5 556.20 USD (17.14%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.14% (5 556.20 USD)
Per equità:
52.55% (12 423.40 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 139
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 24K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 240K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 070.20 USD
Worst Trade: -978 USD
Vincite massime consecutive: 26
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +4 925.20 USD
Massima perdita consecutiva: -4 623.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "SalmaMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live04
0.00 × 4
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 35
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 5
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Axi-US05-Live
0.00 × 1
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
Exness-Real
0.47 × 129
ICMarketsSC-Live03
0.67 × 3
Exness-Real36
1.09 × 260
CXMTradingLtd-Real
1.69 × 13
Axi.SVG-US10-Live
2.14 × 44
CapitalPointTrading-Live29
2.14 × 7
Tickmill-Live05
2.40 × 727
FBS-Real-6
4.67 × 3
SalmaMarkets-Live
5.20 × 5
Exness-Real18
8.76 × 59
CapitalIndexGlobal-Live
15.00 × 2
RoboForex-ECN-3
16.63 × 8
Charterprime-Live
17.00 × 2
Non ci sono recensioni
2025.09.11 13:55
Share of trading days is too low
2025.09.11 12:55
Share of trading days is too low
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.15 16:15
No swaps are charged on the signal account
2025.08.01 14:51
No swaps are charged
2025.08.01 14:51
No swaps are charged
2025.08.01 13:51
No swaps are charged
2025.08.01 13:51
No swaps are charged
2025.08.01 10:42
No swaps are charged on the signal account
2025.07.22 10:52
No swaps are charged
2025.07.22 10:52
No swaps are charged
2025.07.21 17:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.21 17:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.03 13:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.30 12:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.30 09:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.30 08:34
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.06.30 07:34
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.06.30 05:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
