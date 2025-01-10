SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Copytrade Trader Nusantara
Muhammad Hanapi

Copytrade Trader Nusantara

Muhammad Hanapi
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
50 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 129%
SalmaMarkets-Live
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
227
Gewinntrades:
173 (76.21%)
Verlusttrades:
54 (23.79%)
Bester Trade:
1 349.20 USD
Schlechtester Trade:
-3 326.30 USD
Bruttoprofit:
46 349.55 USD (468 518 pips)
Bruttoverlust:
-25 907.45 USD (261 687 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
36 (4 925.20 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
12 489.80 USD (26)
Sharpe Ratio:
0.25
Trading-Aktivität:
44.61%
Max deposit load:
30.12%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
1.36
Long-Positionen:
220 (96.92%)
Short-Positionen:
7 (3.08%)
Profit-Faktor:
1.79
Mathematische Gewinnerwartung:
90.05 USD
Durchschnittlicher Profit:
267.92 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-479.77 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-4 623.00 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-6 615.70 USD (2)
Wachstum pro Monat :
17.25%
Jahresprognose:
209.34%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
15 000.15 USD (33.70%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
46.14% (15 000.15 USD)
Kapital:
52.55% (12 423.40 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 227
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 20K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 207K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1 349.20 USD
Schlechtester Trade: -3 326 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 26
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +4 925.20 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -4 623.00 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "SalmaMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-Live04
0.00 × 4
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 35
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 5
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Axi-US05-Live
0.00 × 1
EBCFinancialGroupKY-Live02
0.00 × 19
Exness-Real27
0.00 × 3
Exness-Real17
0.13 × 8
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
Exness-Real
0.47 × 129
ICMarketsSC-Live33
0.56 × 16
ICMarketsSC-Live03
0.67 × 3
Exness-Real36
1.09 × 260
CXMTradingLtd-Real
1.69 × 13
CapitalPointTrading-Live29
1.81 × 59
Axi.SVG-US10-Live
2.14 × 44
Tickmill-Live05
2.40 × 727
Coinexx-Demo
3.78 × 36
FBS-Real-6
4.67 × 3
SalmaMarkets-Live
5.20 × 5
ICMarketsSC-Live25
6.00 × 36
noch 10 ...
Keine Bewertungen
2025.12.23 15:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.22 16:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.16 12:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.16 04:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.09 11:07
No swaps are charged
2025.12.09 11:07
No swaps are charged
2025.12.08 14:36
No swaps are charged on the signal account
2025.12.05 13:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 07:50
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.12.01 12:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.01 06:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.10 02:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.05 02:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.11 13:55
Share of trading days is too low
2025.09.11 12:55
Share of trading days is too low
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.15 16:15
No swaps are charged on the signal account
2025.08.01 14:51
No swaps are charged
2025.08.01 14:51
No swaps are charged
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.