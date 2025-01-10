- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
227
Gewinntrades:
173 (76.21%)
Verlusttrades:
54 (23.79%)
Bester Trade:
1 349.20 USD
Schlechtester Trade:
-3 326.30 USD
Bruttoprofit:
46 349.55 USD (468 518 pips)
Bruttoverlust:
-25 907.45 USD (261 687 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
36 (4 925.20 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
12 489.80 USD (26)
Sharpe Ratio:
0.25
Trading-Aktivität:
44.61%
Max deposit load:
30.12%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
1.36
Long-Positionen:
220 (96.92%)
Short-Positionen:
7 (3.08%)
Profit-Faktor:
1.79
Mathematische Gewinnerwartung:
90.05 USD
Durchschnittlicher Profit:
267.92 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-479.77 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-4 623.00 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-6 615.70 USD (2)
Wachstum pro Monat :
17.25%
Jahresprognose:
209.34%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
15 000.15 USD (33.70%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
46.14% (15 000.15 USD)
Kapital:
52.55% (12 423.40 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|227
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|20K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|207K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +1 349.20 USD
Schlechtester Trade: -3 326 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 26
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +4 925.20 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -4 623.00 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "SalmaMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 4
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 5
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|0.00 × 19
|
Exness-Real27
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.13 × 8
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
ICMarketsSC-Live33
|0.56 × 16
|
ICMarketsSC-Live03
|0.67 × 3
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
|
CapitalPointTrading-Live29
|1.81 × 59
|
Axi.SVG-US10-Live
|2.14 × 44
|
Tickmill-Live05
|2.40 × 727
|
Coinexx-Demo
|3.78 × 36
|
FBS-Real-6
|4.67 × 3
|
SalmaMarkets-Live
|5.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|6.00 × 36
Keine Bewertungen
